Восьмая заповедь

V.V.Pukin Просмотров: 46 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:43 by

Наверняка почти всех с малолетства учили: «Не кради». Пускай и не каждого по Библии.Но, как говорится «ученье – свет, а неучей – тьма». Вот только за плохо выученные уроки жизнь порой наказывает очень строго. Примеров тому уйма. Расскажу один, довольно странный, случай из детства…Гоняли как-то летом, по обычаю, с пацанами мяч на дворовом стадиончике. Когда, набегавшись, плюхнулись тут же недалеко на травку, один из «футболистов» по имени Павлик, вытянув ногу, с досадой почесал в затылке и произнёс:- Ну вот, кирдык кеду!..Синий кед на правой ноге «просил каши». Не трагедия, конечно. Но Павлик рос в многодетной семье. Их, детей, на тот момент было у отца с матерью уже человек шесть (позже родилось ещё двое-трое). В общем, менять кеды, как перчатки, после каждого футбольного матча, в семье было не принято. От родителей мальчишке точно бы досталось на орехи. Я жил с этим Павликом в одном подъезде и своими ушами слышал не раз, как их воспитывали.Но с порванным кедом уже ничего не поделать. А солнце ещё высоко – домой пока рано возвращаться. И мы, несколько пацанчиков, отправились гулять по району.Когда, праздно шатаясь, шли ватагой по улице мимо обувного магазина, Павлуха предложил туда завернуть. Смысла заходить в магазин – никакого. Денег всё равно ни у кого нет. Но от безделья - чего не зайти, поглазеть что да как. Я в обувной магазин ходил только с родителями, ничего интересного для себя там не видел. Другое дело, в какой-нибудь игрушечный, где стояли оловянные и пластмассовые солдатики, автоматы и пистолеты, ну, совсем, как настоящие! Или в спортивный магазин, к прилавку с поплавками, лесками и крючками. Вот где интересно! А обувной…Но от компании же не будешь откалываться. Пошли.Равнодушно глядя по сторонам, лениво бреду мимо стеллажей с сандалиями и ботинками… И вдруг внезапно началась движуха.Мимо пронёсся Павлик, а через пару секунд грузная тётка-продавщица. Тётка громко орала вслед быстро удаляющемуся шустрому пацану:- Стой, стой!.. Верни обувь!..В суматохе выскочил за ними на улицу и, обгоняя толстую, уже запыхавшуюся, продавщицу, услышал её визгливый крик:- Безбожник! Чтоб тебе ногу оторвало вместе с этим кедом!..Я пронёсся мимо, понимая, что эти слова адресованы уносящемуся вдаль Павлику. И хоть сам не сделал ничего плохого, бежал вместе с остальными пацанами ещё пару кварталов, пока не остановились в каком-то дворе, перевести дух.Весело хохочущий Павлуха раскачивал за шнурки новенький кед:- Видали! Точно, как мой! Только не синий, а чёрный.И тут же, скинув свой старый порванный кед, натянул на ногу добытый трофей.- Во! В самый раз!.. У них там только на правую ногу стоят, а мне как раз правый и нужен!..Ни намёка на угрызения совести за свой некрасивый поступок. Наоборот, пацан сиял от счастья и явно гордился собой. Его приятели тоже смеялись и, подражая разгневанной торговке, дразнили Павлуху:- Безбожник! Безбожник!..Для меня тогда всё это казалось невероятным. Мы с братом воспитывались иначе - не то что стырить кед из-под носа продавщицы, но даже назвать взрослого на «ты» казалось верхом прегрешения.В общем, настроение дальше искать приключений с развесёлыми оболтусами у меня пропало. Сославшись на какое-то неотложное дело, я пошёл домой.На следующий день узнал – Павлику отрезало поездом ногу.После моего ухода они с пацанами продолжили фулюганить. Отправились на железную дорогу, которая была не так далеко, кататься на товарных вагонах. Что уж там приключилось с Павлухой, я точно не помню. Или шнурками зацепился, или поскользнулся на сцепке, но свалился мальчишка прямо на рельсы между вагонами движущегося состава. Ногу по самый пах отсекло, как бритвой…Увидел я своего непутёвого соседа, примерно, через месяц. Выхожу из подъезда, а Павлик на скамейке сидит. С одной ногой, как стойкий оловянный солдатик. Рядом два деревянных костыля прислонены.На оставшейся левой ноге старый кед. Синий…29.12.2019

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