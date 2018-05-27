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Истории из жизни

Ночной гость

Эта история произошла со мной 27 лет назад. Я была на седьмом месяце беременности. Мы с мужем сняли однушку в рабочем поселке, в двухэтажном деревянном доме на несколько квартир. Это было наше первое отдельное жилье.

С супругом мы работали понедельно. В разные смены на одном текстильном предприятии. Квартира была небольшая и скромная, с печкой на кухне, но нам нравилась. Первые две недели все было хорошо. Потом муж вышел на ночные смены. Тогда все и началось.

Одна я ночевать не боялась. Решила лечь в дальнем углу комнаты на диване, головой к окну, чтобы дышать теплым майским воздухом. В комнате была еще кровать, расположенная напротив входа. Несмотря на то, что спать очень хотелось, уснуть не получалось. Было как-то некомфортно, неуютно. То душно, то холодно. Непонятно, спала я или нет. Подумала, что дискомфорт вызвала беременность. Крепко уснуть удалось под утро, когда вернулся муж.

Вторая ночь началась также. Я лежала и о чем-то думала. Неожиданно почувствовала холод. Он пришел не от окна, не из открытой форточки. А поднялся по моим ногам, потом окутал все тело. Я приподнялась, хотела встать и замерла: занавеска, которая висела в проеме вместо двери, сильно колыхнулась, как будто вошел человек.

Какое-то время я не шевелилась. Потом взяла себя в руки, встала и закрыла в квартире форточки, оправдывая случившееся сквозняком. Уснула опять под утро.

На третью ночь я решила оставить включенным ночник на кухне. Было тревожно. И легла не на диван, а на кровать с хорошим обзором на вход в комнату. Мысли сменяли друг друга, я почувствовала сонливость, перелегла на спину и была готова уснуть.

Вдруг снова почувствовала этот странный холодок. Боковым зрением заметила, что занавеска колыхнулась. От входа в мою сторону направился высокий и худой мужской силуэт. Нечеткий, как будто в легкой дымке. Душа ушла в пятки, рукой я начала искать выключатель, который находился прямо над кроватью. Но то не попадала по нему, то не хватало сил на него нажать.

Пока я пыталась включить свет, почувствовала, как что-то тяжелое опустилось на край кровати, и он промялся. Шевелиться я больше не могла, кричать не получалось.

— Саша, ты такая мягкая… – услышала я негромкий мужской голос.

Потом силуэт встал, начал удаляться и как будто растворился.

Какое-то время я лежала без движения, а потом не помню ничего. Проснулась, когда пришел супруг.

Зачем приходил призрак и почему назвал меня мягкой? Из-за беременности? Агрессии с его стороны не было, и это немного успокаивало. Но повторный визит я бы не перенесла без последствий…

Рассказывать супругу о случившемся я не стала. Он скептически относился к подобным вещам и просто не поверил бы в действительность происходящего. Хотя я сама не до конца верила в то, что со мной произошло.

Тут я вспомнила, что несколько раз видела в окнах соседей свет от ночника, возвращаясь поздно с работы домой. И помчалась к соседке. С порога я не стала расспрашивать Татьяну. Мы попили чай, я набралась смелости и спросила:

— Татьян, а почему у вас ночью ночник работает? С улицы видно…

На что соседка ответила:

— Когда я ночью одна, мне кажется, что по квартире кто-то ходит.

Оставаться в этом доме я больше не могла. Дождалась, пока проснется муж, и поехала к маме.

Она мне поверила. И сказала, раз нечто заговорило со мной, значит это был черт.

Мама обсудила с мужем возвращение. Объяснила, что на таком сроке мне лучше одной не оставаться. Да и после родов помощь нужна обязательно. Истинную причину не озвучивали. Муж, заметив во мне тревогу, не спорил и перевез вещи.

Через несколько дней я встретила по дороге на работу бывшего соседа. На вопрос, почему мы уехали, я поделилась с ним историей.

Сосед не удивился и рассказал мне, что давно, когда квартиры только сдали собственникам, в одной из них повесился мужчина. Причину так и не выяснили.

Автор - k#######.
Источник.
Вчера, 17:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 687Комментарии: 2
+14

Ключевые слова: Беременность съёмная квартира странный холодок мужской голос призрак

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Комментарии

#1 написал: Iriia077
Вчера, 18:23
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Комментариев: 45
причем здесь черт?
Зарегистрирован: 27.05.2018
#2 написал: marzzz
Сегодня, 00:29
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Комментариев: 6 157
Высокий и худой... Да-да, знакомый облик.
Версия один. Да, может и самоубийца болтается между небом и землёй, и почему бы не в своей квартире?
Версия два. Сущность предупреждающая или (как мне тут Лена идею подбросила) притянутая внутренними напрягами человека, то есть самой героини. Значит, напрягали двое: одна девица на сносях и вторая, та, что соседка. girlred
Вот озарило меня. Чтой- то это дылда ходит "по бабам", а? Как ни история - то девки видят этого супермена! Может чисто женская энергетика его притягивает? Какие- то девчачьи эмоциональные напряги арканят сущность прямехонько к себе под бочок? Вот бы прибор найти, измеряющий "девко- психи" !!!! И установить зависимость в условных "девко-психо-единицах"!. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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