Проделки призраков

Сделано_в_СССР Просмотров: 375 Комментарии: 0 +8 Вчера, 20:43 by

После окончания в 1965 году Ленинградского мединститута я был направлен в сельскую больницу в Костромской области на берегу Волги. В день приезда мне предоставили для ночлега комнату 15 квадратных метров в одноэтажном доме, похожем на сарай.— Ты сегодня здесь переночуй, — сказал мне главврач, переходя сразу на «ты». — Завтра мы найдем для тебя жилье получше. Я сам лично займусь этим вопросом.Дверь комнаты выходила сразу во двор и запиралась снаружи на висячий замок, изнутри — на крючок. Комната, вероятно, служила сушилкой и складом. На потолке горела единственная лампочка. Для меня поставили железную кровать с постельным бельем, внесли тумбочку, табуретку и вручили ключ. Весь вечер я гулял по селу, любовался Волгой. К ночи вернулся в свой сарайчик. Выпив горячего чая и закусив ватрушкой, взглянул на убогое помещение другими глазами. «Здесь можно и недельку пожить, — подумал я. — Ночи в августе теплые, не замерзну». Закрыв дверь на железный крючок, я прилег на кровать. Лампочку, и без того очень тусклую, гасить не стал — любил спать при свете.Часа через два меня разбудил шум, и я отчетливо различил чьи-то шаги. С большим трудом открыл глаза. Ко мне приближался пожилой мужчина с огромными усами. Он подошел почти вплотную к кровати и уставился на меня. Казалось, усач что-то хочет сказать, губы его шевелились, но я ничего не слышал. И вдруг я понял, что тоже не могу ни звука произнести. Неожиданный гость развернулся и уже бесшумно возвратился к двери. Она со скрипом открылась, а потом с грохотом закрылась за ним. Я вскочил с кровати, подбежал к двери, но она, к большому моему удивлению, оказалась закрытой на крючок. «Кто это был? — промелькнуло в моей голове. — Может быть, это все мне приснилось? Но сон был так реален!» Смущала и дверь. Я же отчетливо слышал, как она хлопнула!О ночном госте я никому не рассказывал. Вдруг подумают, что я не совсем здоров, страдаю галлюцинациями. Но однажды, как бы мимоходом, спросил у сторожа больницы, не встречал ли он во время своих многочисленных дежурств старика с большими усами.— Не дай Бог, — перекрестился тот. — Много лет назад в больнице работал конюх. В одну из зим он напился, отморозил ноги и вскоре умер. Бабы болтают, что он иногда появляется и разыскивает свою лошадь. Усы он носил большие, но лет ему было не больше пятидесяти. Мне он ни разу не являлся, хотя, по правде сказать, мы частенько выпивали вместе.— А лошадь его еще жива? — спросил я.— Лошадь через год издохла, — ответил сторож. — Она скучала без него, стала очень упрямой, для работы негодной. А потом и вовсе околела.Я проработал в той больнице несколько лет, но больше никогда не встречал призрак конюха с огромными усами.Моисей Шенкман, ГерманияРасскажу историю, которая произошла со мной еще до переезда в Москву. Было это в 2002 году в поселке Сурском Ульяновской области, где я родилась и провела детство.Родители выкупили здание и землю под мотель. Раньше здание было жилым, а потом в нем располагалось местное райпо. Мотель занимал довольно большую территорию: собственно комнаты для ночлега, баня, автостоянка с боксами, офисная комната и, конечно же, кухня, на которой заправляла сама мама. Как-то приехали к нам родственники из Нижнего Новгорода и остались ночевать в мотеле: места там много. Мы организовали шашлык, истопили баньку. Взрослые немного выпили, и все разошлись спать.Мы с мамой легли в одной комнате на разных кроватях. Глубокой ночью я проснулась от шороха или даже шелеста, напоминавшего чье-то дыхание. Я испугалась и накрылась одеялом с головой. Через некоторое время звук исчез, зато уже наверху, на необитаемом чердаке, послышались шаги. Кто-то разговаривал, были слышны и детские голоса, и взрослые, кто-то бегал, гремел чем-то. Страшно как, не передать! Время было очень позднее, все спали, на улице ни души. Я встала, включила свет.Разбудила маму, которая очень крепко спала и ничего не слышала, все ей рассказала. Она лишь ответила:— Не фантазируй, ложись на мое место и спи. Мы поменялись местами. Я хоть и очень боялась, но все-таки уснула. Утром, когда я рассказала эту историю окружающим, выяснилось, что в офисной комнате и мой брат, и сотрудники мотеля не раз слышали чьи-то шаги. Дверь сама открывалась и закрывалась. Иногда в стену кто-то стучал. Может, в этом здании умерла какая-то семья, а их духи остались там и живут по сей день? Я этого так и не узнала.Кристина Алексеевна Тимохина, г. МоскваВ 2000 году друзья моих родителей подсказали мне, где можно подработать. Место это было недалеко от дома, работа физической силы не требовала. «Как раз то, что надо», — подумал я. Так я устроился сторожем на базу «Трест столовых и ресторанов». Мне было тогда 19 лет. Имелось свое помещение — сторожка. Работал сутки через трое. Все хорошо, зарплата устраивает, платят вовремя и без задержек. В общем, работал уже месяцев девять, как вдруг база стала увольнять работников, распродавать помещения. Сторожа тоже попали под сокращение.Был у нас такой мужичок — дед Коля, лет 60 примерно. И он попал под это сокращение. Сильно очень ругался с начальством, спрашивал: «Почему именно я, а не тот юнец? — и указывал на меня. — Я здесь 20 лет проработал, все и всех знаю». Но ему сказали: «Возраст!» — и подготовили приказ на увольнение. Тогда деда Коля взял и отравился на складе каким-то химикатом прямо во время дежурства. Откачать его не смогли. Дело, как водится, замяли, свидетелей никаких.А недели через две сменщики стали поговаривать между собой, что кто-то ходит по складам и чем-то брякает, грохочет, стучит. Видели темный силуэт какой-то, а подходят ближе — никого нет. Однажды в мою смену произошло то же самое. Я вышел на шум, решил обойти склады. Звуки действительно доносились из одного склада. Я тихонько открыл дверь и впал в ступор. В дальнем углу помещения стоял деда Коля. Не помню, как я оказался у себя в сторожке.Наутро я рассказал об этом сменщику, он мне ответил, что тоже видел Николая. Начальнику смены пожаловались, а он сказал лишь:— Будете пить на работе, уволю всех!Хотя я тогда вообще не пил. В конце месяца, получив зарплату, я уволился. Не по себе как-то стало. А деда Коля, наверное, до сих пор ходит, гремит и осматривает свою бывшую территорию.Андрей Сергеевич Смирнов, г. ОмскЭту занимательную и леденящую кровь историю мне рассказала одна хорошая знакомая. Несколько лет назад она приобрела неплохую квартиру — однушку улучшенной планировки в престижном районе. Когда улеглась эйфория от покупки и закончились торжества новоселья, на новой жилплощади подруги стали происходить странные вещи.Как-то, возвращаясь с работы и открыв входную дверь, подруга уперлась взглядом в незнакомого мужчину интеллигентного вида, стоящего посреди ее прихожей. Так как девушка одинокая и никаких гостей мужского пола у нее в этот день не ожидалось, то загадочный визитер обескуражил хозяйку квартиры. Но не успела подруга звуком или жестом выразить свое удивление, как неведомый гость просто… растворился в воздухе! В тот раз знакомая подумала, что данная галлюцинация была следствием тяжелого рабочего дня, но последующие события убедили ее в обратном.Спустя несколько дней она неожиданно проснулась ранним утром. Надо сказать, что моя подруга принадлежит к категории сов и просыпается на работу довольно тяжело. А тут ее сон улетучился окончательно и бесповоротно. Досадуя на неожиданную бессонницу, знакомая снова попыталась заснуть, но безрезультатно. И вдруг на подоконнике, прямо напротив дивана, где коротала ночи моя подруга, снова появился недавний загадочный визитер. Не обращая внимания на хозяйку квартиры, он шагнул в комнату и вальяжным шагом прошествовал в прихожую, где исчез без следа.Придя на работу в состоянии легкой нервной тряски, знакомая созвонилась с подругой и пригласила ее пожить у себя недельку. Однако за все то время, пока владелица квартиры находилась в обществе компаньонки, призрак не появлялся. Подруга аккуратно расспросила соседей об истории приобретенной ею квартиры. Оказалась, что ранее данная жилплощадь действительно принадлежала одинокому мужчине, который пару лет назад покончил жизнь самоубийством. Узнав об этом, подруга сходила в церковь и пригласила батюшку освятить ее жилище. Однако даже после освящения призрак появлялся еще несколько раз, пока, наконец, не пропал навсегда.Елена ЛякинаСейчас я живу в Нижнем Тагиле, а родилась и выросла в деревне. Приехав учиться и работать в город, я получила комнату в общежитии.Дом был довольно старый и ветхий — 1953 года постройки. Я заехала туда жить со своей маленькой собачкой-пекинесом в 2006 году. Комната мне нравилась — просторная, светлая. Мне было в ней комфортно, ничто там не беспокоило. Чуть позже ко мне попросились жить мои подруги — абитуриентки Вика и Лена. Мы все трое выросли в одной деревне. С самого детства были не разлей вода. Поселившись вместе, жили дружно, обязанности по дому делили на троих.Однажды, когда наступило время рождественских гаданий, мы прочитали в какой-то книжице, как вызвать духа. Мы были еще совсем юными дурочками и решили пригласить в гости не кого иного, как самого сатану. После полуночи выключили свет, сели в кружок возле листа бумаги, на который заранее нанесли знаки-иероглифы, нарисованные в этой же книге. Трижды хором повторили одну фразу: «Сатана, приди!» (сейчас думаю, насколько же мы глупы были, разве можно шутить с такими словами?). Посидели в тишине несколько минут — ничего не происходило. Я сказала:— Да, ерунда все это. Пойдемте спать.На том и порешили. Разделись и отправились на боковую.Мы с Викой спали на кровати, а Лена — на раскладушке. Прошло примерно минуты две. Вдруг Лена спрашивает:— Вы зачем в меня кидаетесь?Мы очень удивились вопросу, потому что ничего в нее не кидали. Ленина раскладушка находилась ближе к двери, а это довольно далеко от нашей кровати. Так что если бы кто-то из нас что-то кинул, это не осталось бы не замеченным.Буквально через несколько секунд с полки, где стояли книги и прочая мелочь, упал на пол рулончик скотча, а с подоконника — несколько монет. Мы завизжали и стали просить друг друга пойти включить свет. В конце концов, это решилась сделать Лена, так как она находилась всех ближе к выключателю. Осмотревшись и немного успокоившись, мы поняли: произошло что-то страшное и необъяснимое. К Лене на раскладушку прилетел ключ, старый трубчатый ключ от кладовки, расположенной в коридоре. Как он попал к ней, мы не понимали. Ведь ключ лежал на столе на пластиковом подносе. От стола до раскладушки — полтора метра!Но самым странным показалось поведение моей собаки. Зрачки у нее были расширены. Она то пряталась под нашу кровать, то выбегала и садилась возле раскладушки и упорно глядела в одну точку. Такого поведения за своим пекинесом я раньше не наблюдала. Всю оставшуюся ночь мы не сомкнули глаз… Твердо решили больше не экспериментировать с вызовом духов. Последующие ночи мы спали с включенным светом, и все было спокойно.Прошло несколько лет, я вышла замуж, мои подруги тоже обзавелись семьями. Я больше не живу в той комнате, переехала в квартиру мужа. Но комната сохранилась за мной. Четыре года назад я решила там сделать ремонт. За стеной жила молодая пара — Борис и Марина. Я их отлично знала — им дали комнату чуть позже, чем мне, так что мы успели подружиться. Совсем недавно у них родился второй малыш, с ним приходила сидеть бабушка. А сами они тоже только-только закончили с ремонтом. Поэтому я бегала к ним то за стремянкой, то за молотком и наблюдала, как Марина фотографирует сынишку на руках у бабушки. Борис в это время был на работе.Спустя пару дней я пришла в общежитие, чтобы наконец-то закончить ремонт в своей комнате. Через несколько минут пришел Борис, он ходил проявлять пленку и печатать с нее фотографии. Подошел ко мне и говорит: «Смотри, что проявилось на фото!» На фотографии, где позировали бабушка с внуком, на заднем плане запечатлелось некое подобие человека. Откуда он взялся, никто не знает. В комнате никаких посторонних людей на момент съемки не было.Все общежитие сбежалось поглядеть на это фото, и кто-то из старожилов сказал, что в комнате молодой семьи ранее проживал мужчина. Его зарезали собутыльники. Марина с Борисом стали припоминать, что некоторые странные вещи происходили в их комнате постоянно, только они особого значения им не придавали. В итоге их комнату освятил батюшка, но, насколько я знаю со слов Марины, ничего не изменилось. Вещи, как раньше у меня, могут сами по себе за ночь переместиться с одного места на другое, дети вдруг пугаются чего-то и начинают кричать… Я вот и думаю: а не тот ли мужчина к нам приходил, когда мы вызывали сатану? Возможно, этот фантом не агрессивен, но напугать может — будь здоров.Екатерина Роуз, г. Нижний ТагилВ 1982 году мы с мужем и сыном-первенцем, которому только исполнилось два года, получили комнату в пятиэтажке на Бескудниковском бульваре Москвы. После общежития это должен был быть рай. Увы, у квартиры, в которую мы въехали, оказался свой характер.Соседка жаловалась, что у нее по комнате кто-то катается на роликах. У нас же постоянно слышно было шарканье ног. Мой маленький сын часто болел… А надо сказать, что в этой комнате умер мужчина. Его тело только много дней спустя после смерти (соседка была в отъезде) по невыносимому запаху обнаружили работники ЖКХ. Как только ночь, так нет покоя. Кстати, слышали странные звуки я и соседка, а наши мужья нет. Они все время над нами подтрунивали. Одна женщина мне предложила положить под подушку нож и, когда услышу звуки, сказать: «Я тебя зарежу!» Но я боялась, что муж сочтет меня сумасшедшей. И невидимка, шаркая ногами, приходил и стоял надо мной. Иногда он присаживался на кровать, я это хорошо чувствовала.И вот однажды меня пригласила в гости коллега, а к ней приехала ее мама из деревни. Я им рассказала о невидимке, и старушка дала мне святой воды. Я вернулась домой, попросила соседку не закрывать комнату на ключ. Когда все ушли на работу, я окропила комнаты святой водой и прочитала молитвы. Прошло несколько минут. Вдруг стекла на окнах задребезжали. Стало холодно. Затем резко захлопнулись и двери, и окна. Все стихло. С той поры больше никто нас не беспокоил.Елена Рощупкина, г. МоскваАвторы: Моисей Шенкман, Кристина Тимохина, Андрей Смирнов, Елена Лякина, Екатерина Роуз, Елена Рощупкина.

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