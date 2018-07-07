Обиженный домовой

Сделано_в_СССР Просмотров: 85 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:13 by

В 1993 году после развала СССР мои родители-врачи переехали в Россию из бывшей братской азиатской республики. Здесь им предложили лучшие условия. Отцу от больницы дали сразу квартиру со всеми удобствами. И все было бы хорошо, но однажды к нам постучался невидимый гость.Вечером при просмотре телевизора мы услышали странный грохот на кухне, как будто что-то стеклянное упало на пол. Когда мы пришли на кухню посмотреть, что произошло, увидели следующее: на стекле балконной двери была ровная дыра диаметром около 15 сантиметров. Сам же, словно вырезанный из двери, стеклянный кружок лежал на полу. Он был абсолютно идеальный, такое ощущение, что его циркулем обвели. Мы подумали, что, наверное, мальчишки во дворе что-то кинули. Но самого предмета — камня или еще чего — так и не нашли. Ладно, дырку мы заклеили. Но это была лишь первая ласточка. С тех пор у нас в квартире постоянно стало происходить что-то не нормальное.Однажды ночью родители проснулись от странных стуков. Складывалось ощущение, что это были шлепки по стене в разных местах квартиры. Так продолжалось всю ночь. Наутро все прекратилось, и отец посетовал, что, скорее всего, это плохо приклеенные обои, которые стали отходить от стены. Но и на следующую ночь повторились такие же звуки. Мама с сестрой стали думать: может, это мыши? Но наша многоэтажка за чистоту и порядок в подъездах считалась домом высокой культуры быта. Какие уж тут грызуны…Как-то мои родители, одеваясь утром на работу, услышали чье-то тяжелое и глухое, с натугой дыхание в комнате. Заглянули туда — никого. Решили, что показалось. Через некоторое время я и моя старшая сестра стали просить родителей купить нам котенка. Мама с папой не возражали, и в доме появилась очаровательная животинка.Котенок рос не по дням, а по часам. Через какое-то время он стал вести себя как-то странно: крутил головой, высматривая что-то на потолке и стенах. По ночам кот гонялся за кем-то или, наоборот, убегал от невидимки. Во время этих «игрищ» наш питомец шипел. Потом я стал замечать, что с животным не все в порядке. Время от времени у него расширялись зрачки. И вот так, с расширенными зрачками, наш питомец кидался на хозяев, царапал и кусал их. А потом как ни в чем не бывало укладывался спать и мурлыкал себе под нос. По ночам постоянно были слышны чьи-то мягкие шажки, но кот в это время спал.Однажды ночью я проснулся от того, что меня кто-то очень сильно щиплет за спину и тоненьким голоском хихикает. Я сел в постели, но никого постороннего в комнате не обнаружил. Не мог же меня щипать кот? Наутро мои мама с сестрой рассказали мне сон, который приснился им обеим одновременно. Они видели во сне лохматое существо, которое назвалось домовым и сказало: «Я вас так долго искал и нашел, а вы меня забыли на старой квартире. Я на вас обижен».Днем после уроков ко мне пришел друг, мы сели играть в компьютер. И тут раздается скрежет, как будто кто-то когтями проскоблил по обоям. Я сразу подумал, что это кот. Но тот спал. А на выкрашенной белой двери я заметил отпечаток грязной ладони. Причем ладонь была намного больше ладони взрослого человека.Позже в квартире стали пропадать вещи. Отец мой был заядлым грибником, и стельки от сапог он просушивал на трубах в ванной комнате. Вот была потеха, когда наутро он не нашел ни одной стельки, хотя накануне клал их на батарею. «Убежали» неизвестно куда, мы их так и не нашли. С тех пор каждый, кто заходил в ванную комнату, явно ощущал, как кто-то трется о ноги мягкой шерсткой. А иногда сама по себе начинала вздрагивать душевая шторка, словно кто-то пытается ее задернуть. Наверное, домовой решил поселиться в ванной.Родители затеяли в ванной комнате ремонт. Дело, однако, не задалось. То мастер не придет, то плитку не так положит, то покрашенный потолок покроется трещинами. Даже новые двери на петли была проблема посадить. И все мастера постоянно торопились и убегали поскорее. В общем, еле-еле родители ремонт закончили.Во время ремонта домовой, похоже, переселился на кухню. Теперь там постоянно слышались шуршание и чье-то чавканье. Как-то моя сестра поздно пришла домой и в полной темноте на ощупь побрела на кухню. Кто-то кинулся к ней и стал тереться об ноги. Сестра, конечно, подумала на кота, но тот мирно спал у меня на кровати. Когда она включила свет, никого у ее ног не было!Времени с тех пор прошло не мало. Мы с сестрой выросли и уже давно живем со своими семьями в других городах. Но по прежнему часто вспоминаем эти удивительные случаи в нашей квартире. Мои родители живут и здравствуют. После нашего отъезда они больше никаких странностей в квартире не замечали. Однажды мне попался уфологический журнал, где я прочитал про круглые дырки в стеклах, так называемые «метки». Может быть, действительно домовой, которого мы не взяли с собой, просто неаккуратно постучался к нам? А проникнув на кухню, остался жить в квартире, вымещая обиду на своих обидчиках…Автор: Дмитрий Гамотин, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

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