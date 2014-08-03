Уникальная икона, нарисованная на скале

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:40 by

Казалось бы, в наше время все места уже изучены вдоль и поперек, аномальные зоны тоже. Техника для съемок придумана такая, что можно запечатлеть всё, что хочешь: в лесу, в воде, под водой, в небе. Днем, ночью, в сумерках.Но всё-таки бывают такие случаи, когда и техника с тобой, и место находишь интересное, а предоставить документальное подтверждение этому не можешь.На прошлой неделе возвращались мы с друзьями из Аркаима. Решили заехать по пути в одно место, где есть уникальная икона, нарисованная на скале. Посмотрели в сети, как проехать до скалы, заложили маршрут в навигатор, свернули с трассы.Доехали относительно быстро.Только вот ощущение, что что-то не так, звенело всё громче.Сложно объяснить словами это состояние.Ты видишь реальность глазами: вот деревья, вот дорога, вот небо, вот сосновые шишки под ногами. Ты идешь по тропинке и даже ощущаешь боль в ногах от мелких острых камешков, что россыпью устилают путь.Но если слушать себя, отключив при этом зрение и слух на физическом уровне, ты понимаешь, что вся эта картинка – иллюзия, обман, мираж.Глохнут уши, пространство вокруг становится упругим и резиновым. Не слышно птиц, насекомых – тишина становится глубокой и тягучей.И как только ты даешь сигнал о том, что ты тут, что ты не ведёшься на иллюзию, появляются «они». Те, кто охраняет это место. Можно называть их как угодно – Хранители, Стражи, Духи.Видеокамера при включении тут же отключается, высвечивается надпись, что карты в камере нет. Вытаскиваю карту памяти, вставляю снова и снова. Не работает.Убираю видеокамеру, включаю фотоаппарат. Та же история. Сначала фотоаппарат сигналит о том, что у него карта памяти забита под завязку, тут же пишет, что сбой системы. Вытаскиваю батарейку, карту памяти, вставляю на место, пытаюсь включить.Сдаюсь.А эти двое терпеливо ждут.Я их вижу: высокие, с точки зрения человека – безмерно худы. Узкие лица, внимательные глаза. Очень хорошо маскируются под деревья, траву, скалы – просто так сразу и не заметишь. Рядом пройдешь, не обратишь внимания, что тут за тобой смотрят.Навигатор показывал одну и ту же замершую картинку, хотя мы уже давно наматывали круги по окрестности.- Странно всё это, - говорит один из моих спутников. – Ладно, мы найти ту самую скалу не можем, но навигатор же должен показывать хоть какое-то движение.- Я «их» вижу, но не слышу, - отвечаю я и продолжаю смотреть на «пограничников».Проходит минуты две.- Что вы здесь делаете? – слышу вдруг я. Было похоже, что Хранители долго подбирали возможный для моего уровня способ общения.- Икону ищем, - вслух ответила я им.- Здесь нет иконы.- А что тут есть? Можно пройти? Мы только посмотрим, - попросила я.- Одного пустишь, все пойдут. Люди – это вирус. Потом получится, как с…, - последнее слово я так и не расслышала, но пришел образ разрушенного памятника природы. Надписи по типу «Ося и Киса были тут», вбитые крючья для скалолазов, разбитые камни, кучи бытового мусора.Попыталась объяснить, что вреда не причиним, пройдем максимально аккуратно, географических точек нигде не выставим.Молчание.Потом спокойное объяснение, как для детей малых.Не время. Не сейчас. Не для женщин. Объяснили, когда и кто будет в допуске.И если эти условия выполнить, то можно увидеть то, что с чем раньше никогда не сталкивался.- Нет, так нет, - вздохнула я.Говорил всё это время один из двоих, второй молча стоял рядом. Мы направились в обратную сторону, к машине. У подножия большого камня увидели кустик лесной клубники – ровно три ягоды.Дали нам «конфетку», как малышне, чтобы не плакали.Мы выехали на дорогу. Фотоаппарат я зачехлила, видеокамеру убрала.Как вдруг, прямо возле дороги метнулась большая птица и полетела параллельно с движением машины.Она нас сопровождала.Пока я доставала фотоаппарат, пока пыталась поймать в объектив птицу…В общем, «они» еще убедились, что мы ушли, проводили нас до поворота.Птица исчезла так же быстро, как и появилась.К иконе в следующий раз поедем. В этот день приключений всем хватило.И никаких проблем ни с картами памяти, ни с аккумуляторами после отъезда от этого места не наблюдалось до самого дома.Нельзя, значит, нельзя.Автор: Дефектолог.

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