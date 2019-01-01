Крик из леса

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:18

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 263 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:18 by

В один из дней ко мне зашла подруга и позвала к себе: срочно, все ждут. Я удивилась, конечно, но пошла с ней. Пришли к ней домой. Нас ждали её сестра и ещё одна девушка из нашей компании. Рассказывают, что в лесу кто-то кричит, причём в одно и то же время, то есть, в полночь начинается этот визг. Не поверила. Может, шутит кто над вами? Нет, говорят, что проверяли — в радиусе 20 метров каждый кустик проверили. Компания у нас большая была, человек 15. Меня несколько дней не было с ними — травма ноги, я не выходила из дома. Они говорят, а лица напуганные, вижу — не до приколов им. «Потом что?» — спрашиваю. «Страшно становится, крик этот по лесу быстро распространяется и как будто со всех сторон сразу. Такая жуть нападает, что до костей пробирает. Не выдержать этого ужаса, — убегаем оттуда. И так три дня подряд уже». Говорю: «Ладно, схожу с вами сегодня». Самой же интересно, кто это над ними стебается. Ну не верю я.Вечером собралась наша орава. Пришли. Край леса, рядом огороды и дома. Как всегда, развели костёр, сели за столиком. Сидим, болтаем. Время 23:25 — точно помню. Я сидела с краю, близко к орешнику. Мне как-то неуютно стало. Периодически поглядываю на этот орешник. Что-то меня настораживало в нем, хотя совсем недавно, может, минут 20 назад все было хорошо, а сейчас волнение какое-то. Заметила, что девушка, которая рядом сидит, тоже туда косится. Промолчала. Тут встаёт та самая подруга, которая меня позвала к себе, и говорит: «Тихо, щас начнётся». Все, как ни странно, замолчали. Где-то вдалеке в лесу послышался визг. Глухой сначала, потом громче и громче с каждой секундой. Он двигался, именно двигался. Отовсюду, по всему лесу. Все повскакивали и слушали. Мы стояли и слушали не больше двух минут. В этом визге слышались как женский, так и мужской и много других голосов. Меня накрыл первобытный ужас, меня мелко противно затрясло. Стало очень холодно, аж до костей. И вот когда казалось, что вот-вот ЭТО нам покажется, мы побежали. Через бурьян, крапиву выше нашего роста. Сердце колотилось так сильно, что казалось выскочит. Выскочили на дорогу, и я встала, как вкопанная. Мне подруга говорила, что меня минут пятнадцать в чувства приводили. Трясли, по лицу били, водой поливали. Не скажу точно, почему я не реагировала на них, хотя была в сознании. Помню только, что визг этот у меня в голове стоял. Я смотрела сквозь друзей и не замечала этой суеты вокруг меня. Наконец очнулась, как будто пальцем над ухом громко щелкнули. Это мне пощечину дали посильнее. Я заикаться начала. Первое что спросила: «Что это было?». Мне ответили, что не знают, и именно этот звук они слышат. Говорили, что больше не возьмут меня туда и, что если бы знали, — не позвали бы, что я всех напугала, и они думали я такой и останусь, смотрящей сквозь них. Заикаться я перестала быстро, когда успокоилась и пришла в себя. Больше мы туда не ходили даже днём посидеть.Продолжение и развязка пришли через три месяца. По деревне начала шастать милиция. Искали пропавшую в соседнем районе девушку. Потом зачастили в лес. Через месяц ее нашли. Точнее, то, что от неё осталось… это ступня в туфле на пепелище. Дело было так: девушка ловила попутку в соседней деревне, хотела доехать до летнего лагеря, зачем-то поперлась туда на ночь глядя. Видели, что она садилась в машину белого цвета, но номера и марки этой машины не заметили, так как была ночь. Эти укурки отвезли ее в лес и изнасиловали, все трое. Твари поняли, что в живых ее оставить нельзя. Решили ее сжечь, живую. Как сказал один из ублюдков, она была без сознания. Их не нашли бы, если бы один из них не прибежал в милицию и не сознался. По его словам, она снится ему каждую ночь, не даёт покоя. Он и показал то место, где они расправились с несчастной девушкой.Оказывается, не мы одни слышали этот крик. Люди с соседней деревни тоже его слышали. Этот лес соединяет два района — наш и соседний. Не такой он уж и большой лес. Его прочесывали неоднократно, и милиция и грибники там ходят, но ничего не находили. Приглашали батюшку, он освящал это место, и больше никто ничего не слышал.Автор - Юлия.

Ключевые слова: Подруга лес крики деревня страшные сны милиция

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