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Истории из жизни

Домовой?

Дело было давно, мне тогда было около 7 лет, это был канун Нового года. Мы с сестрой сидели дома и смотрели телевизор, родители были заняты походами по магазинам, а братья наши гуляли. Мы с сестрой смотрим какой-то концерт по телевизору, его в большей степени смотрела сестра, а я его смотрел одним глазом, находясь в полудреме. Сестра сказала мне, что она пошла в туалет и придёт через пару минут - ну, ладно, пусть идёт, все хорошо...

И тут через несколько минут сестра моя входит в комнату быстрым шагом и, извиняясь перед мной, осматривает меня, пытаясь разглядеть на мне синяк или шишку от удара дверью от туалета, она спрашивает меня, не сильно ли она меня ударила, а я смотрю на неё с округлёнными глазами и говорю ей, что я все это время не вставал с дивана. Она мне не поверила, но я сказал ей ещё раз серьезно: я был в комнате, никуда я не ходил, и тут я в её глазах увидел испуг... Она говорит: "А кого же я тогда дверью стукнула, если ты тут был?"... И тут жуть хватила уже меня, получается, мы не одни дома? Я спросил, как это "я" выглядел, она сказала, что он был ростом с меня или, может, чуть поменьше, а лица она не смогла разглядеть из-за темноты.

Тут мы не на шутку испугались и стали думать, что делать, и решили проверить остальные две комнаты, нет ли там кого. Делать это, кстати, очень страшно было, мало ли, кого мы там встретим... Держась за руки, проверили мы комнаты и кухню, коридор, но, естественно, там никого не было. Получается, после того, как этого самого непонятно кого сестра моя ударила, он в комнату пошёл, прямо ко мне, но я дремал и ничего не заметил. Да и слава Богу - если б я его увидел, то, думаю, ничего хорошего бы не было.

Ну, потом родители пришли с магазина, мы им все рассказали, они удивились, конечно! Эта история у нас до сих пор время от времени всплывает, тогда страшно было, а сейчас интересно. Надеюсь, вам понравился мой рассказ.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:31
Вчера, 14:31 by SibiryakПросмотров: 652Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Страшные рассказы чертовщина квартира ночь домовой призраки испуг жуть постороннее авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:44
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 189
Ой, интересно! Подумалось про совмещенную реальность.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 15:58
+3
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Публикаций: 5
Комментариев: 223
Дед мороз приходил, а его дверью зашибли))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: Ольга 1981
Вчера, 16:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 101
Понравилось. Наверное, это правда был старый добрый домовой. А там кто его знает.....
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (229|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 539
Не повезло!
Но жутковато конечно, да и точно никто не узнаёт, кого на самом деле стукнула дверью сестра!
Плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:06
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1926|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 648
Рассказ понравился, но кого же "зашибла" сестра дверью? laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#6 написал: Sibiryak
Вчера, 20:39
-1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 34
Цитата: Сделано_в_СССР
Рассказ понравился, но кого же "зашибла" сестра дверью? laughing +++

Да это мог быть кто угодно...

Цитата: ПИК НИК
Не повезло!
Но жутковато конечно, да и точно никто не узнаёт, кого на самом деле стукнула дверью сестра!
Плюс.

Пик Ник, поздравляю вас с юбилеем ! " 228 попиросим" На этот момент у вас 228 комментариев :)

Цитата: зелёное яблочко
Ой, интересно! Подумалось про совмещенную реальность.

Кстати поклонники Лободы тут есть ? Как вам её новый сингл " Superstar " ?
Зарегистрирован: 20.09.2017
#7 написал: conjure one
Вчера, 22:03
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 081
У меня сестра в детстве, когда ночью вставала в туалет, после обратно в комнату неслась со скоростью курьерского поезда) Так ей было страшно) А история жутковатая, понравилась. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Энма
Вчера, 22:19
+1
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Репутация: (881|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 5 084
А я до сих пор так. Хоть я тётенька в возрасте (хоть не в весе). Бегу и думаю, как бы мне мужа не напугать, просочиться в щель двери и потихоньку, как фея, незаметно улечься в кровать.
Так что, 4стор все возрасты покорны.
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
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