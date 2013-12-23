Домовой?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:31

Sibiryak Просмотров: 652 Комментарии: 8 +15 Вчера, 14:31 by

Дело было давно, мне тогда было около 7 лет, это был канун Нового года. Мы с сестрой сидели дома и смотрели телевизор, родители были заняты походами по магазинам, а братья наши гуляли. Мы с сестрой смотрим какой-то концерт по телевизору, его в большей степени смотрела сестра, а я его смотрел одним глазом, находясь в полудреме. Сестра сказала мне, что она пошла в туалет и придёт через пару минут - ну, ладно, пусть идёт, все хорошо...И тут через несколько минут сестра моя входит в комнату быстрым шагом и, извиняясь перед мной, осматривает меня, пытаясь разглядеть на мне синяк или шишку от удара дверью от туалета, она спрашивает меня, не сильно ли она меня ударила, а я смотрю на неё с округлёнными глазами и говорю ей, что я все это время не вставал с дивана. Она мне не поверила, но я сказал ей ещё раз серьезно: я был в комнате, никуда я не ходил, и тут я в её глазах увидел испуг... Она говорит: "А кого же я тогда дверью стукнула, если ты тут был?"... И тут жуть хватила уже меня, получается, мы не одни дома? Я спросил, как это "я" выглядел, она сказала, что он был ростом с меня или, может, чуть поменьше, а лица она не смогла разглядеть из-за темноты.Тут мы не на шутку испугались и стали думать, что делать, и решили проверить остальные две комнаты, нет ли там кого. Делать это, кстати, очень страшно было, мало ли, кого мы там встретим... Держась за руки, проверили мы комнаты и кухню, коридор, но, естественно, там никого не было. Получается, после того, как этого самого непонятно кого сестра моя ударила, он в комнату пошёл, прямо ко мне, но я дремал и ничего не заметил. Да и слава Богу - если б я его увидел, то, думаю, ничего хорошего бы не было.Ну, потом родители пришли с магазина, мы им все рассказали, они удивились, конечно! Эта история у нас до сих пор время от времени всплывает, тогда страшно было, а сейчас интересно. Надеюсь, вам понравился мой рассказ.

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