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Истории из жизни

Глюк

Так получилось, что в октябре 2017 года ушла из жизни моя мама. Не прожив и четырех месяцев, следом за ней (в феврале этого года) ушел из жизни и мой папа. Их смерть я до сих пор переживаю, так как у нас была крепкая и дружная семья. Мне их безумно не хватает...

В один из дней, после того, как умер мой папа, я работала за компьютером с целью хоть как-то отвлечься от тяжелых событий в моей жизни. Я не помню точно, на какой день это было, но точно не на 9-ый и не на 40-ой. Так вот, сижу я, работаю. На душе, как и положено, скребут кошки. И я понимаю, что нужно как-то взбодриться, а то так и крыша может поехать. Я включаю онлайн музыку и слушаю разные мелодии.

Тут мой взгляд падает на композицию Бон Джови "It's My Life", и я понимаю, что это именно то, что мне сейчас просто необходимо. Я щелкаю по треку. Он начинает проигрываться, но... вместо Бон Джови я слышу песню Басты "Сансара", в которой есть такие слова: "...когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей..." А на экране проигрывателя бежит дорожка с песней Бон Джови...

Чтобы исключить "вывих мозга", я позвала мужа и продемонстрировала ему это явление. Он, как человек глубоко не мистический, сразу вынес свой вердикт - глюк. Вердикт был однозначный, но только не для меня...

P.S.: Думаю, то, что я испытываю по сей день, вспоминая этот эпизод, можно не описывать.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16 by MamarinaПросмотров: 327Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Глюк песня смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 18:38
+4
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Комментариев: 1 973
Если и совпадение и глюк, то совпало, конечно. сильно...
А вообще я тысячу раз говорила, что ничего случайного не бывает.
Автор, очень вам соболезную, сочувствую.
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:54
+4
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Публикаций: 661
Комментариев: 8 002
Цитата: ELEMAT
Если и совпадение и глюк, то совпало, конечно. сильно...
А вообще я тысячу раз говорила, что ничего случайного не бывает.
Автор, очень вам соболезную, сочувствую.

Добавить нечего.
Разве что обратить внимание на ещё одно любопытное совпадение: предыдущая история тоже о музыке и о несовпадении названия с реальным звучанием. Такой вот закон парных случаев в действии.
Плюс.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#3 написал: conjure one
Сегодня, 19:05
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Возможно, в этом был знак и утешение. Держитесь. Моя история весьма похожа. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:10
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Комментариев: 4 228
У меня в октябре 2017 умер папа, вот вспомнилось.
Глюк то глюк. Но какой ! Очень в тему
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Spivachka
Сегодня, 20:34
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Значит, помните это. Когда нас не станет, мы будем петь голосами своих детей и голосами их детей. Такой вот круговорот людей.
Зарегистрирован: 8.11.2017
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