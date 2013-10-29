Глюк

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:16

Mamarina Просмотров: 327 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 17:16 by

Так получилось, что в октябре 2017 года ушла из жизни моя мама. Не прожив и четырех месяцев, следом за ней (в феврале этого года) ушел из жизни и мой папа. Их смерть я до сих пор переживаю, так как у нас была крепкая и дружная семья. Мне их безумно не хватает...В один из дней, после того, как умер мой папа, я работала за компьютером с целью хоть как-то отвлечься от тяжелых событий в моей жизни. Я не помню точно, на какой день это было, но точно не на 9-ый и не на 40-ой. Так вот, сижу я, работаю. На душе, как и положено, скребут кошки. И я понимаю, что нужно как-то взбодриться, а то так и крыша может поехать. Я включаю онлайн музыку и слушаю разные мелодии.Тут мой взгляд падает на композицию Бон Джови "It's My Life", и я понимаю, что это именно то, что мне сейчас просто необходимо. Я щелкаю по треку. Он начинает проигрываться, но... вместо Бон Джови я слышу песню Басты "Сансара", в которой есть такие слова: "...когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей..." А на экране проигрывателя бежит дорожка с песней Бон Джови...Чтобы исключить "вывих мозга", я позвала мужа и продемонстрировала ему это явление. Он, как человек глубоко не мистический, сразу вынес свой вердикт - глюк. Вердикт был однозначный, но только не для меня...P.S.: Думаю, то, что я испытываю по сей день, вспоминая этот эпизод, можно не описывать.

Ключевые слова: Глюк песня смерть авторская история

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