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Истории из жизни

Невидимка

Эта короткая, но жуткая история случилась со мной, нормального объяснения я придумать не смог, хотя прошло 3 года.

Как-то летом сошлись звезды, и два моих друга детства оказались одновременно в моих краях. Созвонившись, было решено встретиться у меня на даче, посидеть под шашлычок и водочку, а на следующее утро ехать на рыбалку.

Надо сказать, вечер удался, хоть я и не пил, ибо завтра за руль. Сидели допоздна, вспоминали детство, юность, рассказывали друг другу о нынешней жизни.

Наутро я встал первым и разбудил друзей. Снасти, наживка и провиант были заготовлены с вечера, поэтому мы быстро собрались и выехали.

На часах не было еще и четырех утра, середина августа, и было довольно темно. Большая часть пути шла по трассе, остальная - по грунтовке довольно хренового качества, моя видавшая виды Нива с этой задачей справлялась не единожды, но в этот раз подвела: в утренних тенях не заметил я ухаб и бодро влетел туда передним колесом, машина заглохла и отказалась заводиться.

Авто не подавало признаков жизни и на попытки завести не реагировала.

Вышли покурить, солнце поднималось, и с каждой минутой становилось всё светлее, после того как все варианты ремонта в полевых условиях были испробованы и не принесли результата было принято решение машину оттолкать с дороги на обочину, чтобы не мешала проехать другим, и двигать пешим ходом, до места оставалось меньше двух километров, место людное, может, кто и вывезет обратно.

Выдвинулись, отошли от машины метров 200, как вдруг услышали отчаянный женский крик...

К слову сказать, местность была открытая, в километре уже виднелись деревья, растущие вдоль озера, с другой стороны, километрах в четырех, был сосновый лес, вокруг было поле, на котором из-за жары вся трава пожухла и легла. Со стороны леса и слышался крик.

Первая мысль была, может, женщина заблудилась в лесу. Он, хоть и не большой, но всякое бывает... Но крик был отчаянный, так не кричат, чтобы привлечь внимание, мы, не сговариваясь, развернулись и двинули в ту сторону, пробегая мимо машины, скинули возле нее вещи и бегом побежали навстречу крику.

Первым неладное заметил я, остановившись, как вкопанный, я остановил друзей. Дело в том, что, судя по громкости вскриков, а они были примерно раз в 5-10 секунд, мы уже должны были видеть эту женщину, во-вторых, крики были такие... как сказать... Слишком отчаянные! Так не кричат долго, один, два раза... Но чтобы вот так часто и громко, у женщины должны быть мощные легкие. Было в этом крике что-то неестественное, как будто запись какая-то.

Мало того, после того как мы остановились, стало ясно, что крик приближается!

Знаю себя, я далеко не трус, без ложной скромности, анонимно в интернет врать не вижу смысла, и про своих друзей с уверенностью могу сказать то же самое. Но когда мы поняли, что до крика остаётся не более 100 метров, а, несмотря на то, что уже вполне светло и поле ровное, как стол, и даже если бы эта женщина ползла по пластунски, мы бы её уже хорошо рассмотрели.

Но никого не было видно. Мы, не сговариваясь, развернулись и дали дёру по направлению к машине, тогда я впервые понял, что выражение "от страха волосы шевелятся", - правда!

Добежав до машины, гораздо быстрее чем бежали до этого, мы запрыгнули в неё, заблокировали двери и закрыли окна, я нашарил монтировку под сиденьем... Крик приближался...

Сжав монтировку в руке, я приготовился вбить в землю любого монстра и как последний дебил заорал что-то типа: "А ну иди сюда, тварь! Сейчас я тебе башку оторву!", сдабривая этот посыл отборным русским матом.

Крик прекратился в нескольких шагах от нас, и эта тишина была еще страшнее, в ней мне мерещилась настороженность, какую можно наблюдать у хищника перед прыжком...

Но в течение получаса ничего странного больше не произошло. Еще через несколько минут со стороны озера с утренней зорьки поехал мой сосед по даче, он-то и отбуксировал нас домой.

Долго мы обсуждали произошедшее, много гипотез выдвигали, но все они звучали неправдоподобно. В итоге, было решено об этом никому не рассказывать.

С вами делюсь первыми, захотелось послушать, что скажут люди, может, найдётся объяснение...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20 by GorodekoПросмотров: 958Комментарии: 20
+26

Ключевые слова: Крик лес поле жуть невидимка страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ранега
Сегодня, 09:28
+6
Группа: Авторы
Репутация: (21|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 155
Плюс. Страшно, в такой ситуации за час поседеть можно. Может, птица какая-нибудь кричала?
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#2 написал: OlgaFF
Сегодня, 09:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 314
Ну, что, плюс! Представила себя на месте автора и стало не по себе. Навеяло, правда, воспоминания о недавней истории про младенца. Но, спорить не будем, может так совпало...
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#3 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:32
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 474
Надо признать - история мощная, страшная. Вообще самые страшные, на мой взгляд, истории, как раз те, действие которых происходит не под покровом ночи, а утром или при свете дня, когда никаких ужасов не ждешь. Вот сразу и вспоминается гипотеза про то, что "бесов час", когда нечисть озорничает, как раз не ночью, а ранним утром, на рассвете.
Могу предположить, что это что-то изначально хотело ограничиться жестким пуганием, так как вряд ли бы оно голосило что есть мочи, если бы хотело кого-то схватить, сожрать или еще что-то сделать.
Приходит в голову версия близкая к научной....про фантом. Но если это то самое явление, то как-то странно оно проявило себя в этот раз...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:37
+3
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Комментариев: 4 151
Ну птицы есть, которые так кричат. Но тут крик приближался, что уже странно.
Мне вспомнился персонаж такой, как пужайло. Вроде он может так кричать, и питаться страхом.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Gorodeko
Сегодня, 09:56
+2
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Комментариев: 5
Спасибо большое за комментарии, друзья! Очень приятно что мой бессвязный бред заметили)))

Цитата: Ранега
Может, птица какая-нибудь кричала?

Цитата: зелёное яблочко
Ну птицы есть, которые так кричат. Но тут крик приближался, что уже странно.


Если бы птица ТАК кричала... я даже не знаю... были варианты и что птица и суслика какого то вспоминали, но стоит воспроизвести в голове тот крик и становится ясно, кричала женщина. Без вариантов.

Цитата: OlgaFF
Навеяло, правда, воспоминания о недавней истории про младенца. Но, спорить не будем, может так совпало...


О, а что за история? Можно название или ссылку? Спасибо!
Зарегистрирован: 15.07.2017
#6 написал: conjure one
Сегодня, 10:44
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5886|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 317
Может, банши? Хотя ирландцы и считают, что эта крикливая "женщина" с длинными белыми волосами обитает только в их стране, а вдруг нет? К тому же, помимо этого образа, она может появляться в виде деревьев, рек и туманов, олицетворяя неодушевленные предметы и явления. Может, поэтому она и осталась невидимой для героев истории. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:54
+1
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Репутация: (1436|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 151
Цитата: Gorodeko
Если бы птица ТАК кричала.

Вас надо на Мадагаскар ночью, например)))
Цитата: conjure one
ирландцы и считают, что эта крикливая "женщина" с длинными белыми волосами обитает только в их стране, а вдруг нет?

Столько предположений.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:24
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 78
[quote=OlgaFF] Навеяло, правда, воспоминания о недавней истории про младенца. Но, спорить не будем, может так совпало...[/quote]

О, а что за история? Можно название или ссылку? Спасибо![/quote] здравствуйте! Скорее всего, это моя история "Плач из леса". По истории-невидимки тоже как и люди, трепетные и боязливые существа, которые боятся, что им башку оторвут. А может мат животворящий подействовал. За историю плюс blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 12:35
+3
Онлайн
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Репутация: (1997|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 855
Цитата: conjure one
Может, банши?

Я тоже про нее подумала сразу, но они кричат к несчастью, предупреждая семью и привязаны к определенном месту. Тут видимо какая то схожая криками нечисть полевая. Представлять то это страшно, как вы там не поседели автор?) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:45
+1
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 383
Цитата: Фиолетовая Дымка
А может мат животворящий подействовал.

Только он и ничего больше!)))
От истории действительно волосы на голове приподнялись.+
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#11 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 15:54
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Это могла быть лиса. Многие думают,что лисы только тявкают,но иногда они могут очень страшно кричать. Попробуйте найти запись, послушать-сравнить, похож ли крик лисы на то,что вы слышали. Только, пожалуйста, впечатлительные и те, кто собирается идти спать не слушайте. Уж больно пугающи эти крики.

А написано хорошо, поверила, плюс!
Зарегистрирован: 19.06.2018
#12 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 16:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 123
Это действительно очень страшно. Конечно, достоверно сказать кто или что это было, нам, современным людям, очень сложно. Наверняка наши далекие пращуры знали несоизмеримо больше. Но достоверно знаю то, что в нашем русском мате кроется гораздо больше, чем мы думаем и знаем на сегодняшний день. Если заглянуть в авторитетные источники (известные фолклористы-филологи, этнографы и прочее), то можно найти интереснейшую информацию о том, какие слова употреблялись для того, чтобы в критической ситуации "погонять нечисть". По большей части это, как не странно, отборный русский мат. Поэтому часто в подобных ситуациях по сию пору человеку и приходят эти "волшебные" слова первыми)))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 17:13
+2
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Репутация: (1997|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 855
Цитата: Эмма Шульц
то можно найти интереснейшую информацию о том, какие слова употреблялись для того, чтобы в критической ситуации "погонять нечисть". По большей части это, как не странно, отборный русский мат.

Хочу заметить, что мат и не считался матом в его сегодняшнем понимании, это были обычные слова как стол, ложка, нога и не более - простое обозначение частей тела и людей. Ругательное обозначение и запреты на них ввелись позже. Насчет "погонять нечисть" наверное как и любое заклинание и заговор, состоящие из простых слов, в данном случае наверное применялись именно эти потому как связаны больше с земным нежели духовным))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#14 написал: Gorodeko
Сегодня, 17:27
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Polupolyarnaya
Это могла быть лиса. Многие думают,что лисы только тявкают,но иногда они могут очень страшно кричать. Попробуйте найти запись, послушать-сравнить, похож ли крик лисы на то,что вы слышали. Только, пожалуйста, впечатлительные и те, кто собирается идти спать не слушайте. Уж больно пугающи эти крики.


Да уж, жуть))) Включил на ютубе, если бы не видел на видео кричащую лису, и не понял бы что за зверь!

Но дело в том что в случае с лисой, понятно что кричит не крупное животное, а тогда был именно крик женщины, такой, знаете ли глубокий, с призвуком рыданий... Не знаю как словами объяснить...

К тому же один из моих друзей, заядлый охотник, скорее всего, он бы лису узнал, да и увидели бы мы ее, источник звука очень уж близко был.
Блин, пишу а у самого мурашки с грецкий орех бегают)))
Зарегистрирован: 15.07.2017
#15 написал: Pmariam
Сегодня, 17:45
0
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Репутация: (1077|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 556
послушала как кричит лиса.
так же послушала как кричит испугавшийся сурок. реально как женщина smeh
вот ссылка https://youtu.be/vBKEEiR_7Qo
похоже на "ваш" крик?

плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#16 написал: Gorodeko
Сегодня, 18:13
0
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Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Pmariam
послушала как кричит лиса.
так же послушала как кричит испугавшийся сурок. реально как женщина
вот ссылка https://youtu.be/vBKEEiR_7Qo
похоже на "ваш" крик?

плюс поставила


За + спасибо, суслик - жесть))) Но нет, не похоже.
Зарегистрирован: 15.07.2017
#17 написал: Uralets85
Сегодня, 19:18
+3
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 12
Если предположить, что это рявкала косуля... Они это умеют. Но я, правда, не знаю, водятся ли в местах, где произошли эти события, косули и похож ли этот крик на крик косули. Сам иногда на летней рыбалке(Волгоградская область, р. Медведица) не раз слышал плач ребенка средь бела дня-но знаю, что это черный дятел, желна, так голосит, обладатель голоса чуть не над головой пролетал. И слышал, как косуля кричит, всегда волосы на голове дыбом вставали. В лесу иной раз какая-нибудь интересная живность да встречается... Но, в основном, ничего паранормального.
Зарегистрирован: 4.02.2014
#18 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:13
+1
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Репутация: (1436|-1)
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Комментариев: 4 151
Цитата: Uralets85
раз слышал плач ребенка средь бела дня-но знаю, что это черный дятел, желна, так голосит,

Прослушала голоса всех желн. Ничего похожего на плач. Один вид ещё с голодным котёнком спутать можно.
Благодаря этой теме, столько нового и познавательного о животном мире grinning
Крик косули впечатляет. Ночью особенно должно быть
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#19 написал: Gorodeko
Сегодня, 20:42
0
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Комментариев: 5
Цитата: Uralets85
Если предположить, что это рявкала косуля...


О косулях в тех местах знают только по наслышке, живностью те края не богаты. В последние года только, говорят лисы появились.
Зарегистрирован: 15.07.2017
#20 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 20:53
+4
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Комментариев: 9 474
Послушал косулю. Звук впечатляет. Но на человека не похоже. Сурок орет ультразвуком. Желна тоже на женский плач не сильно похожа.
За разговорами обо всех этих звериных криках вспомнил старую байку из инета:

"Ездили компанией отдыхать на природу. Увидели дерево подточенное бобром. Толстый ствол по всей длине,а в том месте где работал бобер ствол толщиной с карандаш. Выглядит странно, но дерево держится на этой спичке, потом бобер делает контрольный кус и дерево валится в воду. Так вот эти придурки толкнули дерево в другую сторону и оно упало в сторону леса. Бобер, который за этим наблюдал, орал и свистел как бешеный. Мой друг уверял что отчетливо слышал слова "п!?@?@$ы" и "сволочи".
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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