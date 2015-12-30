Невидимка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:20

Gorodeko Просмотров: 958 Комментарии: 20 +26 Сегодня, 09:20 by

Эта короткая, но жуткая история случилась со мной, нормального объяснения я придумать не смог, хотя прошло 3 года.Как-то летом сошлись звезды, и два моих друга детства оказались одновременно в моих краях. Созвонившись, было решено встретиться у меня на даче, посидеть под шашлычок и водочку, а на следующее утро ехать на рыбалку.Надо сказать, вечер удался, хоть я и не пил, ибо завтра за руль. Сидели допоздна, вспоминали детство, юность, рассказывали друг другу о нынешней жизни.Наутро я встал первым и разбудил друзей. Снасти, наживка и провиант были заготовлены с вечера, поэтому мы быстро собрались и выехали.На часах не было еще и четырех утра, середина августа, и было довольно темно. Большая часть пути шла по трассе, остальная - по грунтовке довольно хренового качества, моя видавшая виды Нива с этой задачей справлялась не единожды, но в этот раз подвела: в утренних тенях не заметил я ухаб и бодро влетел туда передним колесом, машина заглохла и отказалась заводиться.Авто не подавало признаков жизни и на попытки завести не реагировала.Вышли покурить, солнце поднималось, и с каждой минутой становилось всё светлее, после того как все варианты ремонта в полевых условиях были испробованы и не принесли результата было принято решение машину оттолкать с дороги на обочину, чтобы не мешала проехать другим, и двигать пешим ходом, до места оставалось меньше двух километров, место людное, может, кто и вывезет обратно.Выдвинулись, отошли от машины метров 200, как вдруг услышали отчаянный женский крик...К слову сказать, местность была открытая, в километре уже виднелись деревья, растущие вдоль озера, с другой стороны, километрах в четырех, был сосновый лес, вокруг было поле, на котором из-за жары вся трава пожухла и легла. Со стороны леса и слышался крик.Первая мысль была, может, женщина заблудилась в лесу. Он, хоть и не большой, но всякое бывает... Но крик был отчаянный, так не кричат, чтобы привлечь внимание, мы, не сговариваясь, развернулись и двинули в ту сторону, пробегая мимо машины, скинули возле нее вещи и бегом побежали навстречу крику.Первым неладное заметил я, остановившись, как вкопанный, я остановил друзей. Дело в том, что, судя по громкости вскриков, а они были примерно раз в 5-10 секунд, мы уже должны были видеть эту женщину, во-вторых, крики были такие... как сказать... Слишком отчаянные! Так не кричат долго, один, два раза... Но чтобы вот так часто и громко, у женщины должны быть мощные легкие. Было в этом крике что-то неестественное, как будто запись какая-то.Мало того, после того как мы остановились, стало ясно, что крик приближается!Знаю себя, я далеко не трус, без ложной скромности, анонимно в интернет врать не вижу смысла, и про своих друзей с уверенностью могу сказать то же самое. Но когда мы поняли, что до крика остаётся не более 100 метров, а, несмотря на то, что уже вполне светло и поле ровное, как стол, и даже если бы эта женщина ползла по пластунски, мы бы её уже хорошо рассмотрели.Но никого не было видно. Мы, не сговариваясь, развернулись и дали дёру по направлению к машине, тогда я впервые понял, что выражение "от страха волосы шевелятся", - правда!Добежав до машины, гораздо быстрее чем бежали до этого, мы запрыгнули в неё, заблокировали двери и закрыли окна, я нашарил монтировку под сиденьем... Крик приближался...Сжав монтировку в руке, я приготовился вбить в землю любого монстра и как последний дебил заорал что-то типа: "А ну иди сюда, тварь! Сейчас я тебе башку оторву!", сдабривая этот посыл отборным русским матом.Крик прекратился в нескольких шагах от нас, и эта тишина была еще страшнее, в ней мне мерещилась настороженность, какую можно наблюдать у хищника перед прыжком...Но в течение получаса ничего странного больше не произошло. Еще через несколько минут со стороны озера с утренней зорьки поехал мой сосед по даче, он-то и отбуксировал нас домой.Долго мы обсуждали произошедшее, много гипотез выдвигали, но все они звучали неправдоподобно. В итоге, было решено об этом никому не рассказывать.С вами делюсь первыми, захотелось послушать, что скажут люди, может, найдётся объяснение...

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