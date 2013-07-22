"Тебя я услышу за тысячу вёрст..."

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:16

Aksia Просмотров: 528 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 14:16 by

Ну, с "тысячей вёрст" я, конечно, погорячилась... Просто вспомнилось сейчас несколько случаев, когда мне удавалось "услышать" других людей на довольно приличном расстоянии.В юности я встречалась с парнем, которому очень нравилась. Мобильных телефонов тогда не было, жил он далековато от меня, и обычно мы всегда заранее договаривались в какой день он приедет. Иногда он приезжал неожиданно, иногда не появлялся и в назначенное время, но всегда старался предупредить об этом через общих знакомых.Итак, выходной, не виделись мы с Сережей уже неделю, я ужасно скучаю, но он уехал по работе в другой город и прийти, соответственно, не сможет - и я с мамой в этот день решила навестить бабушку. Только в гостях у бабули мне не по себе, какое-то внутреннее беспокойство не отпускает, хочется вернуться домой, а это 30 минут на автобусе. Мама уговаривает остаться: "Не приедет твой Сережа, ты же знаешь!" И уговорила, домой мы вернулись к вечеру. В ручке входной двери цветы и записка, явно писанная на коленке: "Хотел тебя увидеть. Люблю, С." Я рыдаю на мамином плече... Я же знала, я чувствовала, что он придёт!Второй раз похожая ситуация повторилась через много лет. Я какое-то время в компании друзей общалась с человеком, который был в меня влюблён без взаимности с моей стороны. Когда я вышла замуж, он уехал из нашего города и года 3-4 не приезжал и ничем о себе не напоминал. Я о нем не вспоминала всё это время. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что уже два дня он не выходит у меня из головы без какой-либо веской на это причины. На следующий день неожиданно встречаюсь с этим человеком у наших общих знакомых, к которым он приехал погостить. То есть те два дня, когда я его вспоминала, он ехал на поезде и, видимо, усиленно думал обо мне...Ну и третья коротенькая история. Я еще в институте училась. Пятница, ноябрь, вечер - довольно поздний и тёмный. Вдруг ни с того ни с сего у меня возникает навязчивое желание поехать к бабушке. Родители отговаривают: "Куда ты собралась на ночь глядя? С утра поедешь." Нет, мне прямо-таки жизненно необходимо ехать прямо сейчас - меня туда как магнитом тянет. Понеслась. Бабушка открыла дверь: "Вот принесла тебя нелёгкая в такую погоду! А тут час назад Овечкин (мальчик, с которым мы вместе выросли в одной песочнице, большой мой приятель) забегал, спрашивал, не собиралась ли ты приехать сегодня. Я сказала, что вряд ли приедешь. Он расстроился." Целую бабулю, бегу к Овечкину. У него-то что стряслось, интересно? Оказалось, расстроился он, потому что ему не терпелось рассказать мне о своем большом и светлом чувстве к прекрасной девушке Марии, на которой он собрался жениться! До ночи бродила потом по городу и слушала трогательные душевные излияния влюбленного друга... Потом не выдержала и говорю: "Ты как хоть умудрился за 15 километров мне свой дружеский призыв отправить? Сделал мою куклу вуду и обряд провёл?" Изливший душу Овечкин радостно хрюкнул: "Мечты сбываются, Уль!"

Ключевые слова: Расстояние чувства телепатия авторская история

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