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Истории из жизни

"Тебя я услышу за тысячу вёрст..."

Ну, с "тысячей вёрст" я, конечно, погорячилась... Просто вспомнилось сейчас несколько случаев, когда мне удавалось "услышать" других людей на довольно приличном расстоянии.

В юности я встречалась с парнем, которому очень нравилась. Мобильных телефонов тогда не было, жил он далековато от меня, и обычно мы всегда заранее договаривались в какой день он приедет. Иногда он приезжал неожиданно, иногда не появлялся и в назначенное время, но всегда старался предупредить об этом через общих знакомых.

Итак, выходной, не виделись мы с Сережей уже неделю, я ужасно скучаю, но он уехал по работе в другой город и прийти, соответственно, не сможет - и я с мамой в этот день решила навестить бабушку. Только в гостях у бабули мне не по себе, какое-то внутреннее беспокойство не отпускает, хочется вернуться домой, а это 30 минут на автобусе. Мама уговаривает остаться: "Не приедет твой Сережа, ты же знаешь!" И уговорила, домой мы вернулись к вечеру. В ручке входной двери цветы и записка, явно писанная на коленке: "Хотел тебя увидеть. Люблю, С." Я рыдаю на мамином плече... Я же знала, я чувствовала, что он придёт!

Второй раз похожая ситуация повторилась через много лет. Я какое-то время в компании друзей общалась с человеком, который был в меня влюблён без взаимности с моей стороны. Когда я вышла замуж, он уехал из нашего города и года 3-4 не приезжал и ничем о себе не напоминал. Я о нем не вспоминала всё это время. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что уже два дня он не выходит у меня из головы без какой-либо веской на это причины. На следующий день неожиданно встречаюсь с этим человеком у наших общих знакомых, к которым он приехал погостить. То есть те два дня, когда я его вспоминала, он ехал на поезде и, видимо, усиленно думал обо мне...

Ну и третья коротенькая история. Я еще в институте училась. Пятница, ноябрь, вечер - довольно поздний и тёмный. Вдруг ни с того ни с сего у меня возникает навязчивое желание поехать к бабушке. Родители отговаривают: "Куда ты собралась на ночь глядя? С утра поедешь." Нет, мне прямо-таки жизненно необходимо ехать прямо сейчас - меня туда как магнитом тянет. Понеслась. Бабушка открыла дверь: "Вот принесла тебя нелёгкая в такую погоду! А тут час назад Овечкин (мальчик, с которым мы вместе выросли в одной песочнице, большой мой приятель) забегал, спрашивал, не собиралась ли ты приехать сегодня. Я сказала, что вряд ли приедешь. Он расстроился." Целую бабулю, бегу к Овечкину. У него-то что стряслось, интересно? Оказалось, расстроился он, потому что ему не терпелось рассказать мне о своем большом и светлом чувстве к прекрасной девушке Марии, на которой он собрался жениться! До ночи бродила потом по городу и слушала трогательные душевные излияния влюбленного друга... Потом не выдержала и говорю: "Ты как хоть умудрился за 15 километров мне свой дружеский призыв отправить? Сделал мою куклу вуду и обряд провёл?" Изливший душу Овечкин радостно хрюкнул: "Мечты сбываются, Уль!"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16 by AksiaПросмотров: 528Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Расстояние чувства телепатия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 14:30
+2
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Публикаций: 32
Комментариев: 2 526
что могу сказать. Хорошо, когда такой "дар" на пользу!
но вот вздумается какой-нибудь Овечкиной в жилетку поплакаться из-за того что она ноготь сломала в три часа ночи..... представляю что твориться в душе когда места себе не находишь.
сочувствую.
лучше уж буду я толстокожим слоном, коим и являюсь
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:39
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 374
Цитата: Pmariam
лучше уж буду я толстокожим слоном, коим и являюсь


Возможно, что в Вашу жизнь, в ближайшее время вломится что-то, чего раньше никогда не было))
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 15:56
+2
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Комментариев: 3 287
Может это были люди, не из раздела "побеспокоить по пустякам", а те, которым вы были важны и потому вы их мысли почувствовали. А иначе ж с ума можно сойти - сколько народу нас ежедневно вспоминает хоть мельком
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 16:14
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 829
Такое многообещающее название не разочаровало) С людьми, которые нам родственны душевно и близки (не говоря уже о кровных), существует постоянная связь и мы частенько откликаемся на их позывы, просто кто-то этого не замечает +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:16
0
Онлайн
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 093
Ну уж последний случай совсем уж. Чтобы стала я выслушивать всякие бредни полночи. Мне мой сон важен. Поэтому наглухо на замок все чувства, особенно по пустякам всяким.
А важное, весьма суперважное оно пробьется. Если только не пьян в стельку, или под действием препаратов. (Не о наркомании речь).
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 16:32
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1073|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 526
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Pmariam
лучше уж буду я толстокожим слоном, коим и являюсь


Возможно, что в Вашу жизнь, в ближайшее время вломится что-то, чего раньше никогда не было))

Как то звучит устрашающе fearful
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#7 написал: marzzz
Сегодня, 17:01
0
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Репутация: (436|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 898
Когда сильная некрофильная связь, начинают хороводиться покойные со своими проблемами и просьбами. Поэтому пусть лучше я буду подушкой или жилеткой живым в ночи, чем выслушивать какую-нибудь просьбу усопшей тётушки о том, что ей зябко, и срочно, просто мертвенно-необходимо, предать ей каким-то неизвестным макаром тепленькую кофточку. yaaah
smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#8 написал: murikns
Сегодня, 17:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 432
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Зарегистрирован: 19.12.2011
 
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