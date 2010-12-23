Очень короткая история

Очень короткая историяРассказывала мама.
Ей было лет 14-15, пошла в магазин за чем-то. Перед ней в очереди стояла бабка, по описанию вылитая ведьма - старая, сухая, с тонкими длинными пальцами.
Мама обратила внимание на ее пальцы, они ее немного шокировали, вот она стояла и смотрела на них. А в руках ведьма держала кошелек, когда она увидела, что мама смотрит на руки, то подумала, что мама хочет украсть кошелек.
- Что, кошелёк мой своровать решила? Ах ты, такая-сякая...
Что она еще ей говорила, я не в курсе, когда мама вернулась домой, вечером у нее сильно поднялась температура (под 40), начались сильные галлюцинации, и потом она попала в психиатрию на долгое время. Диагноза я не знаю, но последствия проявляются до сих пор..
В то время мама была ярой атеисткой, пионером и т.д, в такие вещи не верила, поэтому это явно не самовнушение.
Вот так вот... Не смотрите в сторону странных людей. Мало ли кто они... И что у них на уме.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:06
Сегодня, 20:03 by грустное_облачкоПросмотров: 69Комментарии: 1
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