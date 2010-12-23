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Истории из жизни

Очень короткая история

Рассказывала мама.

Ей было лет 14-15, пошла в магазин за чем-то. Перед ней в очереди стояла бабка, по описанию вылитая ведьма - старая, сухая, с тонкими длинными пальцами.

Мама обратила внимание на ее пальцы, они ее немного шокировали, вот она стояла и смотрела на них. А в руках ведьма держала кошелек, когда она увидела, что мама смотрит на руки, то подумала, что мама хочет украсть кошелек.


- Что, кошелёк мой своровать решила? Ах ты, такая-сякая...

Что она еще ей говорила, я не в курсе, когда мама вернулась домой, вечером у нее сильно поднялась температура (под 40), начались сильные галлюцинации, и потом она попала в психиатрию на долгое время. Диагноза я не знаю, но последствия проявляются до сих пор..

В то время мама была ярой атеисткой, пионером и т.д, в такие вещи не верила, поэтому это явно не самовнушение.

Вот так вот... Не смотрите в сторону странных людей. Мало ли кто они... И что у них на уме.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:06
Сегодня, 20:03 by грустное_облачкоПросмотров: 69Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ведьма сглаз кошелек авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:12
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Да, я слышала что первый признак сглаза это высоченная температура под 40 при отсутствии других симптомов. Знакомая ехала в электричке с маленькой трехлетней дочкой. Напротив бабка сидела пристально на девочку смотрела. Домой приехали а у ребенка 39,7. И больше ничего. Врача вызвали, анализы сдали, всё в норме. На следующий день все прошло. Видимо сглаз был в легкой форме, может бабка просто смотрела на ребенка, без злого умысла. А Вашу маму видимо еще и наказали ни за что. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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