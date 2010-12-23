Очень короткая история

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:06

грустное_облачко Просмотров: 69 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:03 by

Рассказывала мама.Ей было лет 14-15, пошла в магазин за чем-то. Перед ней в очереди стояла бабка, по описанию вылитая ведьма - старая, сухая, с тонкими длинными пальцами.Мама обратила внимание на ее пальцы, они ее немного шокировали, вот она стояла и смотрела на них. А в руках ведьма держала кошелек, когда она увидела, что мама смотрит на руки, то подумала, что мама хочет украсть кошелек.- Что, кошелёк мой своровать решила? Ах ты, такая-сякая...Что она еще ей говорила, я не в курсе, когда мама вернулась домой, вечером у нее сильно поднялась температура (под 40), начались сильные галлюцинации, и потом она попала в психиатрию на долгое время. Диагноза я не знаю, но последствия проявляются до сих пор..В то время мама была ярой атеисткой, пионером и т.д, в такие вещи не верила, поэтому это явно не самовнушение.Вот так вот... Не смотрите в сторону странных людей. Мало ли кто они... И что у них на уме.

Ключевые слова: Ведьма сглаз кошелек авторская история

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