"Не кричи!"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:34

Laska_ Просмотров: 563 Комментарии: 6 +19 Сегодня, 00:34 by

Был осенний, холодный вечер. Мне лет 15, и я стою в очереди на остановку. Уже темно, время позднее, все уставшие и ждут задержавшийся автобус.Я, как и большинство подростков, закрылась от звуков окружающего мира наушниками и уткнулась в телефон. Пошел дождь. Краем глаза замечаю какое-то движение вдоль очереди, поднимаю взгляд, и вижу фигуру низенькой бабушки, всю в черной мешковатой одежде, и в глубоком капюшоне. Она по очереди подходит к людям, и что-то спрашивает, но ответа не получает. Мне стало любопытно, я сняла наушники и прислушалась, глядя на нее. Видимо, заметив внимание с моей стороны, она прямиком направилась ко мне.Б: - Девушка, милая, а не подскажешь, как добраться до *название остановки*? - спросила меня она довольно приятным голосом.Я: - Конечно, вам надо сесть на такой-то автобус, его остановка находится вон там (указываю, и удивляюсь, почему ее все игнорировали с таким простым вопросом).Б: - Ой спасибо, милая! Вот, возьми мандарин!И протягивает мне очень симпатичный мандарин. Но, поскольку я у чужих стараюсь ничего не брать, да и знаю, что у бабушек каждая копейка на счету, а мандарины не очень дешевое удовольствие, отказываюсь. Пару секунд продолжается диалог "возьми/нет, спасибо", все с улыбками, и бабушка убирает мандарин в карман. И стоит рядом, не уходит.Но вот подъезжает мой долгожданный автобус, я улыбаюсь на прощанье бабушке, и начинаю продвигаться ко входу.Вдруг она догоняет меня, хватает за рукав, и говорит:- Запомни, когда будешь рожать - ни в коем случае не кричи!Я, оторопев от происходящего, оглянулась на очередь, а когда посмотрела опять на бабушку...ее просто не было!И всю произошедшую историю я бы списала на просто странную бабушку, если бы не несколько НО:. За все время нашего общения, я не видела ее лица. Она была в очень глубоком капюшоне, и ее настроение я понимала лишь по интонациям в голосе.. Ее неожиданное исчезновение. Чтобы вы понимали, мы находились на довольно большой площади, в это время почти пустой. В очереди было человек 5-7. Все пространство хорошо просматривалось, и уж поверьте, я пыталась найти ее (рост мой - 180 см, так что обзор у меня был хороший).. Ее странное предсказание. Обычно предсказывают общие события (встретишь любовь, будь аккуратна на дороге, берегись автомобиля и пр.)), а тут - такое. Как оно могло человеку в голову прийти?. Отсутствие реакции окружающих. На нее не реагировали ни когда она им вопросы задавала, ни когда она достаточно громко начала свое предостережение сообщать. Я бы обязательно обернулась в такой ситуации))Приехав домой, в немного испуганном состоянии, рассказала обо всем маме. Мама, проанализировав все, сказала, что скорее всего кто-то меня предостерег, может святая, может ангел хранитель. Что ж, пока не рожала, проверить возможности не было)А в роду у меня есть люди со способностями, и много разных историй имеется, но про них в другой раз.

Ключевые слова: Бабушка странное предсказание неизвестное остановка авторская история

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