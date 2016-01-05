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Истории из жизни

"Не кричи!"

Был осенний, холодный вечер. Мне лет 15, и я стою в очереди на остановку. Уже темно, время позднее, все уставшие и ждут задержавшийся автобус.
Я, как и большинство подростков, закрылась от звуков окружающего мира наушниками и уткнулась в телефон. Пошел дождь. Краем глаза замечаю какое-то движение вдоль очереди, поднимаю взгляд, и вижу фигуру низенькой бабушки, всю в черной мешковатой одежде, и в глубоком капюшоне. Она по очереди подходит к людям, и что-то спрашивает, но ответа не получает. Мне стало любопытно, я сняла наушники и прислушалась, глядя на нее. Видимо, заметив внимание с моей стороны, она прямиком направилась ко мне.

Б: - Девушка, милая, а не подскажешь, как добраться до *название остановки*? - спросила меня она довольно приятным голосом.
Я: - Конечно, вам надо сесть на такой-то автобус, его остановка находится вон там (указываю, и удивляюсь, почему ее все игнорировали с таким простым вопросом).
Б: - Ой спасибо, милая! Вот, возьми мандарин!

И протягивает мне очень симпатичный мандарин. Но, поскольку я у чужих стараюсь ничего не брать, да и знаю, что у бабушек каждая копейка на счету, а мандарины не очень дешевое удовольствие, отказываюсь. Пару секунд продолжается диалог "возьми/нет, спасибо", все с улыбками, и бабушка убирает мандарин в карман. И стоит рядом, не уходит.

Но вот подъезжает мой долгожданный автобус, я улыбаюсь на прощанье бабушке, и начинаю продвигаться ко входу.
Вдруг она догоняет меня, хватает за рукав, и говорит:

- Запомни, когда будешь рожать - ни в коем случае не кричи!

Я, оторопев от происходящего, оглянулась на очередь, а когда посмотрела опять на бабушку...ее просто не было!

И всю произошедшую историю я бы списала на просто странную бабушку, если бы не несколько НО:

1. За все время нашего общения, я не видела ее лица. Она была в очень глубоком капюшоне, и ее настроение я понимала лишь по интонациям в голосе.
2. Ее неожиданное исчезновение. Чтобы вы понимали, мы находились на довольно большой площади, в это время почти пустой. В очереди было человек 5-7. Все пространство хорошо просматривалось, и уж поверьте, я пыталась найти ее (рост мой - 180 см, так что обзор у меня был хороший).
3. Ее странное предсказание. Обычно предсказывают общие события (встретишь любовь, будь аккуратна на дороге, берегись автомобиля и пр.)), а тут - такое. Как оно могло человеку в голову прийти?
4. Отсутствие реакции окружающих. На нее не реагировали ни когда она им вопросы задавала, ни когда она достаточно громко начала свое предостережение сообщать. Я бы обязательно обернулась в такой ситуации))

Приехав домой, в немного испуганном состоянии, рассказала обо всем маме. Мама, проанализировав все, сказала, что скорее всего кто-то меня предостерег, может святая, может ангел хранитель. Что ж, пока не рожала, проверить возможности не было)

А в роду у меня есть люди со способностями, и много разных историй имеется, но про них в другой раз.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:34
Сегодня, 00:34 by Laska_Просмотров: 563Комментарии: 6
+19

Ключевые слова: Бабушка странное предсказание неизвестное остановка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Сегодня, 00:57
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1420|-2)
Публикаций: 103
Комментариев: 1 001
История хорошая и напомнила про радистку Кэт, если б она при родах не кричала, то у Штирлица не было бы столько проблем.
Не знаю ходят ли ангелы в капюшонах и скрывают ли свои лица - думаю нет.
Мандарин бы я тоже не взяла, только по другой причине - а вдруг он заговорён? +
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#2 написал: Arhip
Сегодня, 02:53
0
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Комментариев: 556
Думаю стоит прислушаться к совету бабушки. Мало ли что.
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:23
0
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Комментариев: 2 409
Жаль, что пока проверить возможности не было.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: DRUID
Сегодня, 05:40
+2
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 129
Криком женщина затягивает роды. Мышцы сокращаются и малыш испытывает гипоксию. Сказанно не орать значит не орать, бабуля дело сказала+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:19
+1
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Репутация: (2124|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 776
Действительно, мистическая история.
Но, мне кажется, ничего плохого для Автора эта загадочная встреча не сулит. Помогла старушке, отказавшись даже от предложенного в благодарность мандарина - всё правильно! Кто старушка - это уже второй вопрос, куча вариантов...
Плюс за историю +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: Joss
Сегодня, 09:00
0
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Комментариев: 122
Цитата: зелёное яблочко
Жаль, что пока проверить возможности не было.


Поддерживаю.
За историю +
Зарегистрирован: 1.02.2016
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