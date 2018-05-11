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Истории из жизни

Пропавшие фото из Покайне

До Покайнского леса моя матушка с товарищем добрались лишь с третей попытки. Не остановил их в этот раз даже начавший накрапывать дождик. Но когда целеустремленного человека мог остановить простой дождик?

Углубившись в лес на десяток метров, они заметили, что в лесу дождя нет. Лес сухой абсолютно, словно дождя в нем и не было. Немного удивившись, но не более, они продолжили свой путь. Карту позаимствовали у местных торговцев, так как навигатор и прочая техника в лесу работает довольно странно. Посетили они в этот раз Камень Лаймы, Теплые камни, полюбовались на сложенные кучки. Теплые камни даже пощупали, говорит: реально теплые, несмотря на пасмурный день и не слишком теплую погоду для почти середины августа. Набрали воды в роднике. Только камушки оставить не смогли, так как поездка была спонтанной, и их просто забыли прихватить.

Как фотограф-любитель, матушка нащелкала там пару сотен фотографий на телефон за весь маршрут. В итоге оказалось, что прошли они по холмам не меньше восьми километров вверх-вниз за полтора часа, но при этом умудрились ни капли не устать. Скорее, даже наоборот, что еще более удивительно для не слишком спортивных людей. Выйдя из-под сени леса, снова попали под тот же дождь, настроили убежавшие на два часа вперед часы и, забравшись в машину, направились обратно.

Уже в машине начав просматривать фотографии, матушка заметила, что на некоторых из них запечатлелось одно и то же «лицо», говорит, похоже было на лицо нахмуренного старика с глубокими морщинами и густой бородой. Довольно забавно складывались свет и тени, так, что это самое лицо хорошо просматривалось и за деревьями на фотографиях, и выглядывающим из-за камней. На добрых тридцати фотографиях оно было, фото были сделаны в разных местах леса. Причем весь фокус был в том, что если просто смотреть на сделанное фото, то на ней простой лес, а если начать приближать какой-то фрагмент, оно проявлялось. Нахмуренное лицо худого старика с бородой.

Уже добравшись домой, она решила сей феномен разгадать и слить фотки на комп, чтобы их было легче обработать и обрезать, к тому же на мониторе рассмотреть детали проще, чем на том же телефоне, может, просто обман зрения?

Подключив телефон к компу, матушка стала копировать фото, и тут комп, издав предсмертный хрип, тухнет. Ну, в принципе, бывает. К тому же, компьютер у нее в то время был действительно древним, настолько древним, что еще застал покупку моего компа в 2002 году. Решила она тогда перекинуть фотки на сеструхин ноут. Сначала были получасовые пляски с бубном, когда ноут отказывался видеть карту памяти на телефоне, пришлось вытаскивать карту и подключать через кардридер. Наконец, фото стали копироваться, и тут же ноут повторяет подвиг своего предшественника и тоже гаснет. На кнопку питания не реагирует, зарядник не видит.

Честно, я бы уже тут задумался. Но, к счастью матушки, сестер у меня много, и у каждой есть если не комп, то ноут. Прихватив карту, матушка едет на другую квартиру к сестрам. Там проводит те же манипуляции с подключением кардридера к компу, вроде все нормально, но на 50% копирования выбивает пробки, у компа на ровном месте сгорает блок питания. Вот теперь точно капец. Другая сестра, посмотрев на конвульсии предшественника, отказалась давать матушке свой ноут.

Смирившись с тем, что фотографии перекинуть не получится, дабы не прослыть убийцей техники, матушка возвращает карту памяти в телефон, чтобы хоть с него показать то, что ей удалось сфотографировать. А шиш. Карта отформатирована и абсолютно пустая. Ни единой фотографии не осталось.

Уже потом ей коллега рассказала, что в лесу фотографировать вообще не советуется. А если уж фотографируешь, то делать можно безболезненно не более 20 фото, а хранить их вообще лучше отдельно друг от друга, дабы избежать вот таких вот приключений.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:44
Сегодня, 09:44 by EstellanПросмотров: 519Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Фото странность старик лес авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 10:03
+1
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Комментариев: 143
Пока дочитал, чуть сам не издал предсмертный хрип и не потух. Оставляю без какой-либо оценки.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: murmeltier
Сегодня, 10:03
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Комментариев: 331
Это, конечно, все можно объяснить м без мистики da
Но возник вопрос: почему именно 20 фото? А если 21? Все, капут? bita
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:23
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Старик прямо убийца техники какой то. Видимо дух- хранитель
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: conjure one
Сегодня, 10:28
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Комментариев: 2 286
Один "погибший" компьютер - случайность, но вот три подряд и по одной причине - всё-таки мистика. Дед на фотках случайно не троянец?! +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 10:47
+5
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Репутация: (1977|0)
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Комментариев: 3 728
Цитата: conjure one
Дед на фотках случайно не троянец?!

laughing точно, но наверное и хранитель леса по совместительству еще) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 10:59
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 23
Вашу маму с её телефоном можно отправлять в качестве "засланого казачка" в конкурентные фирмы, уничтожать компутеры с важной информацией. Видимо старичок из того леса считает себя не фотогеничным, потому и уничтожил вашу технику, чтобы не видел никто. А вообще удивительно как влияние этого леса распространяется и на повседневную жизнь. Уже вторая ваша история об этом. Истории плюс!
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 11:12
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 352
Цитата: Фиолетовая Дымка
Вашу маму с её телефоном можно отправлять в качестве "засланого казачка" в конкурентные фирмы, уничтожать компутеры с важной информацией. Видимо старичок из того леса считает себя не фотогеничным, потому и уничтожил вашу технику, чтобы не видел никто. А вообще удивительно как влияние этого леса распространяется и на повседневную жизнь. Уже вторая ваша история об этом. Истории плюс!

Можно ещё в конце августа бесплатный тур с посещением леса и сбором камешков конкурентам организовать))
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#8 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:26
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Комментариев: 135
Уже потом ей коллега рассказала, что в лесу фотографировать вообще не советуется. А если уж фотографируешь, то делать можно безболезненно не более 20 фото

Что за статистика с 20 фото? откуда именно это число получено?)) и почему в лесу нельзя фоткать-то?! вопросов больше, чем ответов)

Цитата: conjure one
Дед на фотках случайно не троянец?! +++

На карте памяти ее троянец)
Зарегистрирован: 7.06.2018
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