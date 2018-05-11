Пропавшие фото из Покайне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:44

Estellan Просмотров: 519 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 09:44 by

До Покайнского леса моя матушка с товарищем добрались лишь с третей попытки. Не остановил их в этот раз даже начавший накрапывать дождик. Но когда целеустремленного человека мог остановить простой дождик?Углубившись в лес на десяток метров, они заметили, что в лесу дождя нет. Лес сухой абсолютно, словно дождя в нем и не было. Немного удивившись, но не более, они продолжили свой путь. Карту позаимствовали у местных торговцев, так как навигатор и прочая техника в лесу работает довольно странно. Посетили они в этот раз Камень Лаймы, Теплые камни, полюбовались на сложенные кучки. Теплые камни даже пощупали, говорит: реально теплые, несмотря на пасмурный день и не слишком теплую погоду для почти середины августа. Набрали воды в роднике. Только камушки оставить не смогли, так как поездка была спонтанной, и их просто забыли прихватить.Как фотограф-любитель, матушка нащелкала там пару сотен фотографий на телефон за весь маршрут. В итоге оказалось, что прошли они по холмам не меньше восьми километров вверх-вниз за полтора часа, но при этом умудрились ни капли не устать. Скорее, даже наоборот, что еще более удивительно для не слишком спортивных людей. Выйдя из-под сени леса, снова попали под тот же дождь, настроили убежавшие на два часа вперед часы и, забравшись в машину, направились обратно.Уже в машине начав просматривать фотографии, матушка заметила, что на некоторых из них запечатлелось одно и то же «лицо», говорит, похоже было на лицо нахмуренного старика с глубокими морщинами и густой бородой. Довольно забавно складывались свет и тени, так, что это самое лицо хорошо просматривалось и за деревьями на фотографиях, и выглядывающим из-за камней. На добрых тридцати фотографиях оно было, фото были сделаны в разных местах леса. Причем весь фокус был в том, что если просто смотреть на сделанное фото, то на ней простой лес, а если начать приближать какой-то фрагмент, оно проявлялось. Нахмуренное лицо худого старика с бородой.Уже добравшись домой, она решила сей феномен разгадать и слить фотки на комп, чтобы их было легче обработать и обрезать, к тому же на мониторе рассмотреть детали проще, чем на том же телефоне, может, просто обман зрения?Подключив телефон к компу, матушка стала копировать фото, и тут комп, издав предсмертный хрип, тухнет. Ну, в принципе, бывает. К тому же, компьютер у нее в то время был действительно древним, настолько древним, что еще застал покупку моего компа в 2002 году. Решила она тогда перекинуть фотки на сеструхин ноут. Сначала были получасовые пляски с бубном, когда ноут отказывался видеть карту памяти на телефоне, пришлось вытаскивать карту и подключать через кардридер. Наконец, фото стали копироваться, и тут же ноут повторяет подвиг своего предшественника и тоже гаснет. На кнопку питания не реагирует, зарядник не видит.Честно, я бы уже тут задумался. Но, к счастью матушки, сестер у меня много, и у каждой есть если не комп, то ноут. Прихватив карту, матушка едет на другую квартиру к сестрам. Там проводит те же манипуляции с подключением кардридера к компу, вроде все нормально, но на 50% копирования выбивает пробки, у компа на ровном месте сгорает блок питания. Вот теперь точно капец. Другая сестра, посмотрев на конвульсии предшественника, отказалась давать матушке свой ноут.Смирившись с тем, что фотографии перекинуть не получится, дабы не прослыть убийцей техники, матушка возвращает карту памяти в телефон, чтобы хоть с него показать то, что ей удалось сфотографировать. А шиш. Карта отформатирована и абсолютно пустая. Ни единой фотографии не осталось.Уже потом ей коллега рассказала, что в лесу фотографировать вообще не советуется. А если уж фотографируешь, то делать можно безболезненно не более 20 фото, а хранить их вообще лучше отдельно друг от друга, дабы избежать вот таких вот приключений.

Ключевые слова: Фото странность старик лес авторская история

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