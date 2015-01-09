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Истории из жизни

Ключи

Не скажу, что эта история страшная, но мистики, на мой взгляд, в ней достаточно.

Есть у меня с матушкой традиция, каждый раз, когда я приезжаю в ригу в последние пять лет, я останавливаюсь у нее дома. Такая же традиция – каждый раз, когда я приезжаю, мы умудряемся потерять ключи от квартиры на полутора квадратных метрах так, что их не найти. Полагаю, что у ее шебутного домового где-то залежи ключей. Начинается все как обычно – пришла нянька, срочно понадобилось открыть двери, взяла ключ из кармана моей куртки и положила на тумбочку. Все. Считай ключа мы больше никогда не увидим.

В последний раз на волне впечатлений она рассказала мне одну весьма забавную историю про ключи, которая приключилась с ней лично.

Началась она, как и множество подобных историй, довольно незамысловато. Решила как-то раз моя матушка со своим другом съездить в лес Покайны. Про Покайнский лес писали много, в том числе и у нас на сайте, так что возьму на себя труд напомнить лишь несколько правил его посещения:

1) Не приезжать туда после середины августа;
2) Не посещать лес людям с онкозаболеваниями;
3) Не забирать оттуда камни;
4) Не врать как минимум за сутки до посещения.

Собрались они, значит, в воскресный день с утра пораньше выехать. Друг сказал жене, что едет на рыбалку, матушка сказала моей бабушке, что едет работать. Жили они в то время на даче в Саулкрасты. Первый звоночек прозвенел, когда она пыталась выйти из дома. Ключ просто проворачивался в замке, но ничего не происходило, дверь не открывалась. Раз, другой, третий, пока названивали мастеру и искали ключи от второй двери (благо, в доме два входа), прошел час. Время поджимает, надо уже выезжать за другом. Но в конце концов ключи нашлись, матушка получила возможность выйти во двор.

Выйдя на улицу, она внезапно понимает, что ворота закрыты. Ворота закрывали на ключ только в крайнем случае, так как у собак просто не хватало ни роста ни массы скинуть петельку сверху. Воровства со сворой собак в доме, несколько из которых пусть и мелкие, но вполне бойцовые, не боялись. Машина во дворе, ворота заперты, что делать? Какое-то время ушло на поиск ключа от ворот и попутный отзвон другу, чтобы добирался до них своим ходом. К счастью, добрался он до них как раз к тому времени, как ключи от ворот нашлись.

Вторая машина осталась у ворот, забрались они в машину моей матушки, выехали. Вроде все хорошо. Хорошо было ровно до заправки в Адажи. Вышли купить кофе, вернулись, сели. А шиш. Машина не заводится. И так, и сяк – не заводится. Пробовали прикурить у доброхотов – все равно шиш. Вызвали эвакуатор. Несколько часов ждали эвакуатор.

Приключения с эвакуатором не слишком интересны, но вечером, забрав машину, в самом деле отработав весь день, матушка вернулась домой. И тут она совершает ошибку и пока разговаривает с бабушкой, загнав машину во двор, самая младшая моя сеструха, в то время лет пяти, ползает по машине. Через какое-то время матушка зовет ее в дом, сестра выпрыгивает из машины и вручает ей ключи от тачки. Ключи тут же в руках распадаются на запчасти. Паника. Сборы запчастей, срочные поиски изоленты. Вроде все собрали, скрутили, перемотали изолентой. А шиш, машина не заводится. Срочный звонок в «техподдержку», а так же мужу другой моей сестры. Ремонт обозначили в довольно кругленькую сумму. К счастью, приезжает муж сеструхи и умудряется выяснить в чем проблема, а так же найти потерянный иммобилайзер и устранить поломку.

В итоге всей нервотрепки они договариваются ехать в Покайны в другой день. На этот раз не на многострадальном Лансере моей матушки, а на машине того самого друга.

Через неделю, снова сказав бабушке, что едет работать, она с другом, который не знаю что соврал своей жене, они выбираются из Саулкрасты и снова едут. На подъезде к Риге они заходят в магазин купить в дорогу воды, а вернувшись к тачке друг понимает, что ключей от машины при нем нет. Вообще нет. Угрохав несколько часов на поиски, они разъезжаются. Матушка едет работать, а он за запасными ключами. В тот день в Покайны они тоже не попали.

В Покайны они все же съездили. Через несколько недель. Но это совершенно другая история.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35 by EstellanПросмотров: 54Комментарии: 2
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Ключевые слова: Ключи лес матушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: murmeltier
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Какие упорные, и что характерно не суеверные люди. Столько знаков судьбы, а они все равно не сдаются smile тяжко, однако, приходится вашим ангелам хранителям 41
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#2 написал: Estellan
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murmeltier
Дальше будет еще веселей))
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