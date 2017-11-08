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Истории из жизни

Нечто в Читинском лесу

История абсолютно реальна, так как я лично там присутствовал и видел то же, что и другие.
В 2012 г. меня призвали в ряды нашей доблестной армии, будь она неладна. Я сменил несколько военных частей и, в итоге, попал в одну особую часть в Читинской области (конкретнее говорить не могу). Данная в/ч представляла собой базу снабжения, то есть, к нам со всех точек страны свозили оружие, технику, снаряды, и все это хранилось у нас на складах. Так же к нам приходили заказы на амуницию из других военных частей. Мы все это дело собирали, пломбировали и доставляли в нужную военную часть. Вот об одной такой доставке и пойдет речь.

Как-то пришел крупный заказ на оружие в соседнюю секретную военную часть в лесу. Необходимо сопровождение. Как у нас в армии принято, быстренько назначили «добровольцев» и сказали собираться. Отправлять решили железной дорогой. Мол, поедeте железнодорожным путем, а там вас встретят. Вагонов с оружием нагрузили аж семь штук. Схема ж/д состава предстояла такая: локомотив – вагон-теплушка с первой группой сопровождения – четыре вагона с оружием – вагон-теплушка со второй группой – три вагона с оружием – вагон с третьей группой. В каждой группе было по четыре человека солдат и один офицер (старлей) с табельным оружием – пистолетом Макарова. Я находился во второй группе, что была в середине нашего ж/д состава.

Поехали. Тряслись около суток. Остановка. Мол, на назначенное место прибыли. Встречающих нет. Все нормально – это же армия. Подождем. А вокруг лес, и к тому же ночь – ни фонарей, ничего. Ну, наши группы выходят из теплушек на воздух и, каждая возле своего вагона стоит, осматриваем пломбы на дверях вагонов.

Вдруг с конца состава, там, где наша третья группа ехала – крик, и секунд через пять – выстрел. Мы, оставив одного на охране вагона, всей группой бежим туда. Прибегаем, стоит старлей весь бледный с Макаровым в руке и пальцем тычет в сторону леса. Солдаты из третьей группы все уже в вагон позапрыгивали. Мы спрашиваем: «Что случилось, чего стрелял?». Старлей просто пистолетом на лес показывает и говорит: «Там, там кто-то есть, на нас смотрит, я видел его».

Тут и первая группа подбежала: что за паника, мол. В общем, достали мы из вагона фонарь дальнобойный и стали им по лесополосе, что вдоль железной дороги, водить. Поначалу мы даже ничего и не увидели, но вдруг - резкое движение от дерева к дереву. Светим туда. И вот тут, если честно, я и сам труханул тогда. Метрах в ста из-за дерева на нас смотрит какое-то волосатое существо, причем, видно только его половину тела: вроде бы как и спрятался и любопытно ему. Ростом ну где-то метр восемьдесят, обычный рост человека, да и на человека, я бы сказал, похож, если бы не волосы по всему телу. Одежды – никакой. И все то время пока мы на него смотрели, это существо шкрябало своими ногтями по коре дерева за которым оно пряталось (а может, и когтями, не видно было – пальцы все волосатые). В полной тишине этот звук шкрябающих пальцев отчетливо слышался, и было жутко. Старлей еще раз крикнул, но тот даже не шелохнулся. Тогда наш офицер выстрелил в воздух и непонятный получеловек-полузверь спрятался.

Тут и наши встречающие подъехали, мы им все рассказали, они и говорят: «Да, мы часто его тут видим, и не одного, а нескольких, этот – самый любопытный, а кто это такие – кто его знает. В лес, бывает, выходим и чувствуем прям взгляд на себе, поворачиваешься, и он, наполовину высунувшись из-за дерева, так же на тебя смотрит. Не нападают они на нас, может, чувствуют, что опасны мы для них, так как с оружием ходим, но вот зверье растерзанное, особенно зайцев, часто тут видим».

В общем, перегрузили они к себе все из вагонов, бумаги подписали и уехали. Мы тоже собираемся. Проследили, как третья и первая группа в вагоны залезут, закрыли их, к своей теплушке подходим, напоследок еще фонарем состав осветили, и в самом конце, но уже не из-за дерева, а из-за вагона третьей группы – опять он смотрит. Но тут локомотив просигналил, и он убежал в сторону леса. Мы в вагон залезли, поехали и долго еще обсуждали, что же это такое водится в Читинском лесу.

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 23:48
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 23:48 by TernostrenПросмотров: 402Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Лес поезд чудище снежный человек авторская история

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Сегодня, 00:28
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Комментариев: 206
Так и что это? Какие предположения? Йети, мутировавшие медведи,гориллы, сбежавие из зоопарка какого-нибудь?
Выстрел был первый в воздух или по направлению в существо? Товарищи односайтники, предположения?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: Ternostren
Сегодня, 04:34
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 2
Что это? Хмм, ну мы сошлись на том что это были так называемые "снежные люди", кто это был на самом деле мне неведомо. Конечно это ночью было всё, может быть свет фонаря как-то не так освещал, но это точно не медведь. Насчет обезьяноподобных, сбежавших из зоопарка, так же ничего не могу сказать, вряд ли, их ведь там как нам сказали несколько особей было. Выстрел первый тоже в воздух был.
Зарегистрирован: 13.11.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:08
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Комментариев: 3 978
Из снежного «народа» наверное. Самый любопытный, возможно самый молодой.
А старлей нервный что-то. Мало ли что смотрит кто, сразу стрелять.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Ternostren
Сегодня, 07:08
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Комментариев: 2
Цитата: зелёное яблочко

А старлей нервный что-то. Мало ли что смотрит кто, сразу стрелять.

Видели бы вы его лицо на тот момент :)
Зарегистрирован: 13.11.2018
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