Нечто в Читинском лесу

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 23:48

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ternostren Просмотров: 402 Комментарии: 4 +7 Вчера, 23:48 by

История абсолютно реальна, так как я лично там присутствовал и видел то же, что и другие.В 2012 г. меня призвали в ряды нашей доблестной армии, будь она неладна. Я сменил несколько военных частей и, в итоге, попал в одну особую часть в Читинской области (конкретнее говорить не могу). Данная в/ч представляла собой базу снабжения, то есть, к нам со всех точек страны свозили оружие, технику, снаряды, и все это хранилось у нас на складах. Так же к нам приходили заказы на амуницию из других военных частей. Мы все это дело собирали, пломбировали и доставляли в нужную военную часть. Вот об одной такой доставке и пойдет речь.Как-то пришел крупный заказ на оружие в соседнюю секретную военную часть в лесу. Необходимо сопровождение. Как у нас в армии принято, быстренько назначили «добровольцев» и сказали собираться. Отправлять решили железной дорогой. Мол, поедeте железнодорожным путем, а там вас встретят. Вагонов с оружием нагрузили аж семь штук. Схема ж/д состава предстояла такая: локомотив – вагон-теплушка с первой группой сопровождения – четыре вагона с оружием – вагон-теплушка со второй группой – три вагона с оружием – вагон с третьей группой. В каждой группе было по четыре человека солдат и один офицер (старлей) с табельным оружием – пистолетом Макарова. Я находился во второй группе, что была в середине нашего ж/д состава.Поехали. Тряслись около суток. Остановка. Мол, на назначенное место прибыли. Встречающих нет. Все нормально – это же армия. Подождем. А вокруг лес, и к тому же ночь – ни фонарей, ничего. Ну, наши группы выходят из теплушек на воздух и, каждая возле своего вагона стоит, осматриваем пломбы на дверях вагонов.Вдруг с конца состава, там, где наша третья группа ехала – крик, и секунд через пять – выстрел. Мы, оставив одного на охране вагона, всей группой бежим туда. Прибегаем, стоит старлей весь бледный с Макаровым в руке и пальцем тычет в сторону леса. Солдаты из третьей группы все уже в вагон позапрыгивали. Мы спрашиваем: «Что случилось, чего стрелял?». Старлей просто пистолетом на лес показывает и говорит: «Там, там кто-то есть, на нас смотрит, я видел его».Тут и первая группа подбежала: что за паника, мол. В общем, достали мы из вагона фонарь дальнобойный и стали им по лесополосе, что вдоль железной дороги, водить. Поначалу мы даже ничего и не увидели, но вдруг - резкое движение от дерева к дереву. Светим туда. И вот тут, если честно, я и сам труханул тогда. Метрах в ста из-за дерева на нас смотрит какое-то волосатое существо, причем, видно только его половину тела: вроде бы как и спрятался и любопытно ему. Ростом ну где-то метр восемьдесят, обычный рост человека, да и на человека, я бы сказал, похож, если бы не волосы по всему телу. Одежды – никакой. И все то время пока мы на него смотрели, это существо шкрябало своими ногтями по коре дерева за которым оно пряталось (а может, и когтями, не видно было – пальцы все волосатые). В полной тишине этот звук шкрябающих пальцев отчетливо слышался, и было жутко. Старлей еще раз крикнул, но тот даже не шелохнулся. Тогда наш офицер выстрелил в воздух и непонятный получеловек-полузверь спрятался.Тут и наши встречающие подъехали, мы им все рассказали, они и говорят: «Да, мы часто его тут видим, и не одного, а нескольких, этот – самый любопытный, а кто это такие – кто его знает. В лес, бывает, выходим и чувствуем прям взгляд на себе, поворачиваешься, и он, наполовину высунувшись из-за дерева, так же на тебя смотрит. Не нападают они на нас, может, чувствуют, что опасны мы для них, так как с оружием ходим, но вот зверье растерзанное, особенно зайцев, часто тут видим».В общем, перегрузили они к себе все из вагонов, бумаги подписали и уехали. Мы тоже собираемся. Проследили, как третья и первая группа в вагоны залезут, закрыли их, к своей теплушке подходим, напоследок еще фонарем состав осветили, и в самом конце, но уже не из-за дерева, а из-за вагона третьей группы – опять он смотрит. Но тут локомотив просигналил, и он убежал в сторону леса. Мы в вагон залезли, поехали и долго еще обсуждали, что же это такое водится в Читинском лесу.

Ключевые слова: Лес поезд чудище снежный человек авторская история

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