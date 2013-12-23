Ночная борьба с духом

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 524 Комментарии: 8 +12 Вчера, 19:44 by

Это случилось вчера ночью. Мой старший сын решил заночевать у моих родителей, посмотреть там вместе с кузенами, дядей и дедом матч Лиги чемпионов на огромном домашнем кинотеатре деда. Матч закончился очень поздно (разница во времени с московским 2 часа). Дом родителей от нас недалеко в пяти минутах ходьбы. Утром зашла по дороге на работу, смотрю: сын сидит помятый. Я спросила: «Что, не выспался?» Он: «Мам, я вообще не спал». И рассказал эту историю.Матч закончился, все разбрелись по спальням. Мне не спалось, захотелось свежего воздуха. Вышел во двор. Присел на ступеньки лестницы, огляделся. Вижу: с дальнего конца двора какая-то белесая фигура очень медленно движется ко мне. Стало страшно. Встал и ушёл в дом. Лег в постель, укрылся одеялом. А дальше случилось страшное: дверь со скрипом отворилась, и кто- то вошёл, медленно добрел до моей кровати и накинулся на меня, лег сверху. Оно было очень тяжёлое, казалось, что я сейчас буду раздавлен.Попытался позвать кузена, который спал на соседней кровати, не смог крикнуть, только хрипом прошептать его имя. А это продолжает давить. Вспомнил, что нужно молиться. Начал молитву. Это слезло с меня, отошло. Прекратил молиться, только отдышался, снова это легло сверху. Опять стал молиться - отошло. На третий раз, когда оно от молитвы слезло с меня, решил встать - и будь, что будет. Сдернул одеяло и увидел силуэт чего-то, не человека, оно отошло к дверям и там исчезло.Я, как могла, успокоила сына. Историю рассказа брату. Он сказал, что верит ему, потому что сам когда-то в этом же возрасте пережил то же самое. Но он знает, что это была женщина, потому что видел лицо этого существа, и это была очень старая, мерзкая старуха.Вот такое происшествие. Сын не мастер сочинять, ему семнадцать, не пьёт и не курит (рано ещё, успеет). Думаю, что это была Алвасти. Сейчас пишу, и самой страшно. Не хотелось бы повторения такой страшной истории. И ещё, вряд ли сын теперь захочет ночевать у бабушки.Автор - Простомама.

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