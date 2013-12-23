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Истории из жизни

Ночная борьба с духом

Это случилось вчера ночью. Мой старший сын решил заночевать у моих родителей, посмотреть там вместе с кузенами, дядей и дедом матч Лиги чемпионов на огромном домашнем кинотеатре деда. Матч закончился очень поздно (разница во времени с московским 2 часа). Дом родителей от нас недалеко в пяти минутах ходьбы. Утром зашла по дороге на работу, смотрю: сын сидит помятый. Я спросила: «Что, не выспался?» Он: «Мам, я вообще не спал». И рассказал эту историю.

Матч закончился, все разбрелись по спальням. Мне не спалось, захотелось свежего воздуха. Вышел во двор. Присел на ступеньки лестницы, огляделся. Вижу: с дальнего конца двора какая-то белесая фигура очень медленно движется ко мне. Стало страшно. Встал и ушёл в дом. Лег в постель, укрылся одеялом. А дальше случилось страшное: дверь со скрипом отворилась, и кто- то вошёл, медленно добрел до моей кровати и накинулся на меня, лег сверху. Оно было очень тяжёлое, казалось, что я сейчас буду раздавлен.

Попытался позвать кузена, который спал на соседней кровати, не смог крикнуть, только хрипом прошептать его имя. А это продолжает давить. Вспомнил, что нужно молиться. Начал молитву. Это слезло с меня, отошло. Прекратил молиться, только отдышался, снова это легло сверху. Опять стал молиться - отошло. На третий раз, когда оно от молитвы слезло с меня, решил встать - и будь, что будет. Сдернул одеяло и увидел силуэт чего-то, не человека, оно отошло к дверям и там исчезло.

Я, как могла, успокоила сына. Историю рассказа брату. Он сказал, что верит ему, потому что сам когда-то в этом же возрасте пережил то же самое. Но он знает, что это была женщина, потому что видел лицо этого существа, и это была очень старая, мерзкая старуха.

Вот такое происшествие. Сын не мастер сочинять, ему семнадцать, не пьёт и не курит (рано ещё, успеет). Думаю, что это была Алвасти. Сейчас пишу, и самой страшно. Не хотелось бы повторения такой страшной истории. И ещё, вряд ли сын теперь захочет ночевать у бабушки.

Автор - Простомама.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:44
Вчера, 19:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 524Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Ночь домашний кинотеатр матч спальня оно старуха страх ужас

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1406|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 942
Почитала комментарии на источнике, что-то больно мудреный там народ.
Никогда не слышала, что алвасты давит. Пёс знает повадки их, нечистых.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: conjure one
Вчера, 22:20
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 268
ему семнадцать, не пьёт и не курит (рано ещё, успеет).


Да сейчас в семнадцать такое делают, что нам и не снилось) Да что в семнадцать. У нас в одной школе классный руководитель "случайно" прочитала переписку в соцсети группы своих 11- тилетних подопечных. В общем, немецкие фильмы для взрослых нервно курят в сторонке.

А в остальном история интересная. Пойду изучать, кто это - Алвасти. Вот тоже вроде старуха, а всё к молодым клеится. Наверное, тоже в соцсетях зависает периодически) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 307
Цитата: conjure one
Пойду изучать, кто это - Алвасти.


Набрала " Алвасти" , поисковик выдал все производные слова"власть", набрала следом "призрак", предложил исправить на " признак власти"))))
Если найдете, что это, отпишитесь плз.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#4 написал: conjure one
Вчера, 22:41
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 268
Цитата: Light_a_dark
Цитата: conjure one
Пойду изучать, кто это - Алвасти.


Набрала " Алвасти" , поисковик выдал все производные слова"власть", набрала следом "призрак", предложил исправить на " признак власти"))))
Если найдете, что это, отпишитесь плз.


Да вот в Википедии, как всегда, всё есть)
ru.wikipedia.org/wiki/Албасты
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 307
Похоже, что это та же дама, про которую тут пару раз читала- старуха, приходящая ночью и оставляющая синяки на теле. Просто некоторые народности ей дали название, а у нас она просто старуха, приходящая в сонном параличе.

Цитата: conjure one
Да вот, в Википедии, как всегда всё есть)

Спасибо)). Не подумала, что буквы могут не все соответствовать. В-Б, И-Ы
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: Tigger power
Вчера, 23:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1970|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 668
Цитата: conjure one
Да вот в Википедии, как всегда, всё есть)

Спасибо Сергей, очень страшные существа это получается, но с большой грудью, как я поняла) Какая неуемная старушка +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: Летяга
Вчера, 23:09
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 629
Комментариев: 7 800
Цитата: Light_a_dark
Если найдете, что это, отпишитесь плз.

Чуть полнее, чем в Википедии (но то же самое):
тыц
Историю плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 00:11
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1970|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 668
Цитата: Летяга
Чуть полнее, чем в Википедии (но то же самое):
тыц

Тут еще страшнее, что-то припоминаю из рассказов бабушки про ходячий стог, еще бы восприятие на момент рассказа посерьезнее и память не такую дырявую.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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