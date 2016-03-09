Предостережение в жизни

История первая.

История вторая.

Третья история.

Напоследок.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

Алиса из жизни Просмотров: 130 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 07:17 by

Здравствуйте уважаемые обитатели сайта, а также его гости. Признаюсь, что я являюсь посетителем данного сайта на протяжении, наверное, уже более 5-ти лет, но сегодня впервые решилась написать истории из своей жизни.В моей жизни встречалось достаточно много связанного с магией, а скорее людей пытавшихся использовать заговоры, магию, порчи.Я не знаю, как правильно начать, просто хочу вам рассказать истории из моей жизни, которыми я бы хотела вас предостеречь и подготовить, чтобы вы были в курсе, к чему могут прибегать люди и как портить жизнь. Ведь магия - это такая вещь, ее вроде бы не видно, но она действует и вредит жизни человека. Ведь порой осведомленность по данной теме, помогает человеку в дальнейшем предотвратить неудачи, болезни, несчастье и негатив, который пытаются наслать посторонние и даже ваши самые близкие люди, с кем вы делили свои удачи и радость. Беда настигает порой от того, от кого не ожидаешь и кого можешь знать с самого детства. Все, что мной написано - чистейшая правда (мне нет смысла брать на душу такой грех, как обман), хочу поделиться своим опытом и кому-то, дай Бог, помочь своей статьей, предотвратить нежданную беду. Прошу вас, не судить строго).В детстве я ходила в художественную школу, там я и познакомилась с Марией (имя изменено). Повзрослев, мы продолжали общаться, встречаться и делиться всем тем, что нас окружает и происходит в наших жизнях. Замечу, что подруга в жизни была очень жадным человеком, лишнего никогда не потратит, да и никогда сама не угостит. Зачем я об этом вам пишу - чуть позже вам станет ясно. Я занимаюсь туристическими услугами. По просьбе Марии я подобрала ей с матерью путевку на море, сделав, разумеется, по доброте своей «дружеской» - скидку. Обрадовавшись такому подарку, она пообещала, что меня отблагодарит (хотя я всячески отнекивалась - дружба для меня измеряется не подарками), так вот после она мне, в знак благодарности, подарила коробку конфет, они были обычными на уровне коробки «Альпен гольд», какие точно - не помню, потому пишу примерно (это сказано не в укор угощению, а чтобы вы понимали). Поблагодарив, так и не открыв коробку, я отнесла ее на работу, где ее, так сказать, «счаевничали» коллеги.Подруга с матерью вернулись с отдыха, без претензий и хорошо отдохнувшие. Прошло время, мы с Марией решили встретиться в кафе, так как давно не виделись и поболтать по-девичьи. При встрече, во время нашего разговора, подруга заплакала и начала мне рассказывать, о том, что у нее недавно обнаружили «опухоль головного мозга». Ошарашенная такой новостью, я, не сдержав своих эмоций, заплакала, стала эмоционировать и сердиться откуда в ее молодом возрасте такое могло произойти. Конечно же, врачи отправляли ее на МРТ и на прохождение всевозможного лечения. Также Мария мне призналась, что она ездила в соседний город к знающей женщине (знахарке), и та ей объяснила, как ей поступить, какие вещи делать, видимо, для очистки, избавления от болезни. Поговорив и посочувствовав подруге, мы сели в такси и разъехались по домам.По истечении месяца, Мария, позвонив мне, предложила встретиться снова в кафе, так как давно не виделись (хотя встречи у нас происходили не так часто, не видеться месяц - для нас был не предел по времени). Договорившись о времени и месте, мы встретились. Поговорив о том, о сем, мы сделали заказ, и тут-то, неожиданно для меня, Мария, опустив глаза, протянула мне белый конверт. На мой очевидный вопрос: «Что это?». Она ответила, что это благодарность от ее матери за то, что я тогда отправила их на отдых, предоставив хорошую скидку. На что я сильно удивилась и, даже несколько возмутившись, сказала, что мне от друзей ничего не нужно, и потом - ведь вы меня уже отблагодарили, подарив коробку конфет. На что подруга сказала, что отказа не примет, мол, тем самым я обижу ее маму и продолжала держать протянутый конверт, но в глаза не смотрела. У меня было такое ощущение, что ей за что-то стыдно, за что я- сначала не поняла. Взяв конверт в руки, я раскрыла и увидела там 2 денежные купюры в размере 10 000 рублей.Вы знаете, первое мое интуитивное ощущение было, что здесь что-то нечисто, что-то тут не так, откуда вдруг акая щедрость со стороны Марии? Когда скидка на их отдых составляла примерно такую же сумму, согласитесь это было бы нецелесообразно и нелогично возвращать скидку за отдых, а еще зная, какая она жадная, и это у них с матерью генетическое (так сказать), я сильно насторожилась и вернула конверт назад со словами, о том, что я не могу себе позволить взять деньги с подруги. В этот момент надо было видеть, как она меня уговаривала и просила взять деньги, ссылаясь на обиду от матери. Тут я окончательно, поняла, что это был откуп от болезни, так называемый «подклад». Получив отказ в принятии денег, вечер, разумеется, перестал Марию интересовать и все дальнейшее общение со мной. Oна была поникшей и сильно расстроенной - у нее не вышло это скрыть.После этого случая подруга всячески напрашивалась снова и снова на встречи со мной (они у нас были очень редкие, а тут - неожиданная активность). Я, конечно же, все понимала, чего она от меня хочет, перестала с ней общаться, оборвав с ней всяческую связь. Позже я стала узнавать от общих знакомых, что попытки таких подарков были не одной мне (помимо денег, была активность что-то подарить из вещeй, подробно уже об этом не буду). Меня спасла моя интуиция и знания от моей бабушки (царствие ей небесное), чем занимаются люди. Вот так вот как дружить, общаться с человеком с самого детства, и не зная, не дай Бог, пострадать от его рук, попасть в беду. Многие люди откупаются от своей болезни деньгами, а также всевозможными дорогими вещами. Будьте аккуратны и oсторожны, сами должны понимать, что просто так - ничего не бывает. Если человек пытается вам что-то подарить ни с того ни с сего или отблагодарить неуместно, понимайте, что все это - не просто так.При смене нового офиса, я поселилась в одном бизнес-центре города. Соседями на этаже было около 7-ми организаций. Со мной познакомилась одна из соседей, ее звали Лена (изменено имя) – она являлась директором своего небольшого бизнеса «по оказанию бух. услуг». На второе посещение ко мне в гости, она принесла мне презент - красивую, в упаковке, ручку. Причем, мне был непонятен такой подарок от малознакомого человека, на мой вопрос, в связи с чем это? Она сказала, что это им подарили на курсах по повышению квалификации. В тот же день, я выкинула подаренную ручку на улице в первое попавшееся мусорное ведро. Следующий ее визит был неожиданным и странным, в бизнес центре в кабинетах просвечивает наверху свет, так как чуть выше там вставлено стекло и видно, горит ли он. В тот вечер я была в офисе, но свет не включила, сидела за ноутбуком, и было непонятно, там ли я нахожусь. В этот момент она прямо из лифта, так как он находился напротив моего офиса, в верхней одежде - шубе (не раздевшись у себя), так сказать, сразу с порога, заходит ко мне в кабинет, я в этот момент говорила по телефону, она зашла, оставив мне на столе зефирные печенья - в упаковке 3 штуки - упакованные в целлофан. Говоря по телефону, я не успела ничего спросить, она их оставила и, улыбнувшись, ушла. Разумеется, и это мне стало непонятным, с чего бы это, малознакомый человек наведывается так часто ко мне в офис с подарками и угощеньем. Сладость я так же не стала оставлять у себя.У моей бабушки была знакомая женщина, которая помогает людям, многое видит и чистит людей от порч и болезней, рассказав все ей, она подтвердила мои слова, сказав, что эта Лена действительно таким способом делала заговор на вещь (на ручку), используя которую, я бы отдала свою удачу в бизнесе. Та еда, что она мне принесла, также была заговоренной. Как сказала женщина-знахарка, что позже эта Лена, от меня отстанет, так как поймет, что все, что она мне приносила, я ничем не пользовалась, и никакого эффекта от этого нет. Также, что бы обезопасить себя от таких людей, нужно читать молитвы. Так и произошло, больше Лена, ко мне в офис не приходила, обходила меня стороной, самое интересное, мы с ней будто были больше не знакомы. Вот таким образом, многие вмешиваются в судьбы людей, в благополучие, их бизнес, а те - не могут понять, что же не ладится и что происходит. Своей историей я хочу вас предупредить и предостеречь, не брать у людей, тем более малознакомых, никакие подарки, угощения, тем более, неожиданных денег (чаще всего делаются подклады на них), все это может привести к бедам, отнятие у вас удачи, здоровья и личной жизни.Есть у нас в городе одна мастер маникюра-педикюра, назовем ее Екатерина, в течении 10 лет она работала в преуспевающем салоне красоты (самом модном в городе), позже, видимо скопив капитал, она открыла свой ногтевой кабинет. Самое интересное, что в период ее процветания, загнулся в финансовом плане (клиентском) тот самый салон красоты, где она ранее работала. Знакомая моей матери - Аннa (имя изменено), часто посещала Екатерину, делала маникюр, педикюр. По непонятным причинам, она стала болеть - боли появились в спине, стала невыносимо болеть голова, вскоре вовсе она вышла на длительный больничный из-за того, что ничего не могла делать по дому. Причем самое интересное, по сведениям маминой подруги, были еще несколько человек - клиентов этой самой Екатерины, которые также слегли с неожиданными болезнями.Моя мама посоветовала ей обратиться к той самой женщине, о которой я говорила ранее, - она лечит людей, чистит и видит причину неприятностей. Hа приемe y женщины-знахарки, та объяснила ей причину всех ее бед со здоровьем: оказывается, во время посещения педикюрши, последняя читала и заговаривала во время своей работы на ногти Анны заговоры. Ведь самое страшное, когда делают на ногти и волосы человека – это самые сильные порчи. Знахарка вылечила женщину, каким образом, - я в подробности вдаваться не буду. Анна поправилась, а у этой педикюрши начались неприятности. Ей все вернулось назад. Таким способом она скидывала свои неудачи, способствовала процветанию своего бизнеса. И я думаю, теперь понятно, каким способом она открыла и держала свой бизнес. Самое интересное, что подруга моей матери вспомнила, как эта педикюрша рассказывала ей, как часто она раздаривает свои личные вещи которые она шила на заказ у портной, своим подругам (тем самым педикюрша скидывала все на свои вещи избавляясь от неудач и передаривая людям). Хотите верьте, а хотите нет, но история невыдуманная. Чего только в нашем мире нет. Будьте осторожнее и аккуратнее на своем пути.Eще хочу вам сказать, моя бабушка, царствие ей небесное, многое мне рассказывала, что есть порчи, которые делают на обувь, достаточно незаметно капнуть заговоренную капельку внутрь обуви (которая впитается мгновенно, и человек никогда этого не узнает). Таким образом, очень часто на работе, когда человек оставляет там свои вещи, обувь, в них могут незаметно что-то вшить, подложить, заговорить. Это кажется выдумкой, но на этом все практикуются и люди делают порчи. Будьте осторожны и аккуратны. Как вы уже знаете, заговаривают еду (что бы привязать к себе человека, эмоционально, сексуально), часто делают на алкоголь мужчинам – которым потом его опаивают и таким образом привораживают (с добавлением женской менструальной крови). Незамужние девушки/женщины скидывают свое одиночество на подруг, чтобы выйти замуж.Будьте аккуратны, прислушивайтесь к своей интуиции и анализируйте все то, что с вами происходит и людей, которые вас окружают. С появлением всех этих ведьм, магов, колдунов, а также всевозможных сайтов в интернете, где написана вся эта гадость, люди, пользуясь услугами, посягают на жизнь других невинных людей, а человек живет и не знает, что с ним происходит: то неудачи настигают в жизни, то болезни ни с того ни с сего в его возрасте, и причин-то тому не было, либо в личной жизни ничего не складывается (хотя причин тому не может быть - человек и умен и хорош собой и т.п).По возможности посещайте знающих людей, которые видят, лечат и помогают людям, чтобы быть в курсе событий в вашей жизни и знать, что тому виной. Ищите защиту также в церкви, посещайте церковь, если болит душа - молитесь, стойте литургию которая проходит ежедневно кроме субботы, ставьте свечи за свое здравие, благодарите Господа и просите его о помощи, он всегда рядом, и он помогает. Верьте в него. И помните за все деяния, которые совершаются человеком, существует свое время - время бумеранга. Ничего не остается безнаказанным. Удачи вам, уважаемые.Надеюсь, моя статья кому-то поможет и предостережет от бед.Благодарю Вас, что прочли.

Ключевые слова: Предостережение жизнь защита наговор авторская история

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