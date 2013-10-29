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Истории из жизни

Таинственная персона

1998 год. Трасса Тюмень-Омск. В 3 часа ночи, посреди трассы, в лесу сломалась машина.

Я вышел посмотреть, что там, открыл капот, смотрю, что случилось, и слышу жена в лобовое стекло тарабанит.
Крышку капота опустил и увидел лицо жены, оно было настолько напуганным, что я пулей залетел в машину. В машину забежал, спрашиваю: "Что случилось?" Жена говорит: "Не знаю, просто что-то сильно страшно стало без причины, я поворачиваю голову в сторону леса и просто выпадаю. Луна немного освещала местность, и сквозь деревья увидел, как к нам издалека приближался силуэт .

Я пытаюсь сообразить, что происходит, жена в истерике плачет, машина сломалась, до ближайшего населенного пункта 50 км, вокруг лес, и что-то идет прямо на нас. Я на автомате перелез на заднее сиденье, оторвал спинку заднего сидения, всю не удалось оторвать - только уголок, в образовавшуюся маленькую дыру запихнул жену, и она оказалась в багажнике, а сам я быстро вылез из пассажирской двери и залез под машину.

Лежу под машиной, трясусь от страха, и тут раз дверь машины открывается, и кто-то садится в машину, машина характерно просела, как если бы в нее сел большой взрослый человек. Я лежал так до 5 утра под машиной, пока этот КТО-ТО не вышел из машины и не ушел, жена в багажнике тоже тихо сидела.

В 5 утра перелез в салон, а жене не разрешал перелезать в салон до первой проезжающей машины, просто сидение чуть оторвал, чтобы она там не задохнулась в багажнике. Первая машина подъехала в 7 утра, я вытащил жену из багажника, и мы пулей забежали в попутку и уехали в город.

Потом, когда поехали забирать машину, в багажнике лежала туша мертвой свиньи, а под машиной лежал мертвый хряк. Знакомые предположили, что это был лесник или маньяк. Мы же с женой тряслись от страха так, что от человека не может быть такая устрашающая энергетика. Вот что это было? До сих пор голову ломаем.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54 by Viktor_D1964Просмотров: 525Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Машина лес дорога ночь страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 13:11
+2
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Комментариев: 1 896
Охххх... Не знаю, как прокомментировать, но ... страшно!
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:18
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Комментариев: 3 896
Тряслись от страха, а как же оно не учуяло? От таких в багажнике не спрячешься.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: npoxopova
Сегодня, 14:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 228
Дааа, очень страшно, ужас. И я вот согласна, что этот кто -то знал , что ГГ сидели один в багажнике, другой под машиной, ну или чувствовал. И если бы очень захотел, то достал.
Вообще, машины снуют по трассе и днём и ночью, так уж вышло, что мы очень много ездим с мужем, в любое время дня и ночи- машин много, особенно фур грузовых, лесовозов и т.д
Странно, что только в 7 утра первая машина была.
Но я верю в историю
Зарегистрирован: 8.03.2018
#4 написал: conjure one
Сегодня, 14:24
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 247
Цитата: зелёное яблочко
Тряслись от страха, а как же оно не учуяло? От таких в багажнике не спрячешься.


Точно, не спрячешься. Но, может, он (она, оно - нужное подчеркнуть) гурман и питается не только тушами животных, но и страхами людей. +++

На сайте есть похожая история, почему-то вспомнилась Чужой за окном железнодорожной будки
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: DRUID
Сегодня, 14:27
+3
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Комментариев: 706
Хорошо, что этот нех не умудрился завести машину и укатить вместе с женой, в сторону леса.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 15:51
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Публикаций: 6
Комментариев: 3 619
Цитата: DRUID
Хорошо, что этот нех не умудрился завести машину и укатить вместе с женой, в сторону леса.

+++

Я о том же подумала когда ГГ залез под машину, думаю все, щас остаентся один на дороге и еще повезет если не переедут его. А трассы сейчас конечно всегда забиты, но история произошла в 98г., так что возможно и пусто было. Типчик тот раз туши оставил таким образом, одозначно знал кто и где отсиживался. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:46
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Репутация: (2434|0)
Публикаций: 1 259
Комментариев: 8 694
А что сделали потом со свиньёй и хряком? )) И понятное дело, что этот "кто-то" знал, что в машине кроме него есть люди, но почему то пожалел, странно. И намёк такой необычный о себе оставил на тех местах,где люди прятались.) Прям головоломка для программы: "Что? Где? Когда" - взяли бы приз без всяких споров.))) А по энергетике только местный лесной йети мог быть, но какой умный однако, так прикольно отблагодарить за несколько часов "посидеть в машине" ))) И страшно и смешно.) Плюс+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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