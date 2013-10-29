Таинственная персона

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:54

Viktor_D1964 Просмотров: 525 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 12:54 by

1998 год. Трасса Тюмень-Омск. В 3 часа ночи, посреди трассы, в лесу сломалась машина.Я вышел посмотреть, что там, открыл капот, смотрю, что случилось, и слышу жена в лобовое стекло тарабанит.Крышку капота опустил и увидел лицо жены, оно было настолько напуганным, что я пулей залетел в машину. В машину забежал, спрашиваю: "Что случилось?" Жена говорит: "Не знаю, просто что-то сильно страшно стало без причины, я поворачиваю голову в сторону леса и просто выпадаю. Луна немного освещала местность, и сквозь деревья увидел, как к нам издалека приближался силуэт .Я пытаюсь сообразить, что происходит, жена в истерике плачет, машина сломалась, до ближайшего населенного пункта 50 км, вокруг лес, и что-то идет прямо на нас. Я на автомате перелез на заднее сиденье, оторвал спинку заднего сидения, всю не удалось оторвать - только уголок, в образовавшуюся маленькую дыру запихнул жену, и она оказалась в багажнике, а сам я быстро вылез из пассажирской двери и залез под машину.Лежу под машиной, трясусь от страха, и тут раз дверь машины открывается, и кто-то садится в машину, машина характерно просела, как если бы в нее сел большой взрослый человек. Я лежал так до 5 утра под машиной, пока этот КТО-ТО не вышел из машины и не ушел, жена в багажнике тоже тихо сидела.В 5 утра перелез в салон, а жене не разрешал перелезать в салон до первой проезжающей машины, просто сидение чуть оторвал, чтобы она там не задохнулась в багажнике. Первая машина подъехала в 7 утра, я вытащил жену из багажника, и мы пулей забежали в попутку и уехали в город.Потом, когда поехали забирать машину, в багажнике лежала туша мертвой свиньи, а под машиной лежал мертвый хряк. Знакомые предположили, что это был лесник или маньяк. Мы же с женой тряслись от страха так, что от человека не может быть такая устрашающая энергетика. Вот что это было? До сих пор голову ломаем.

Ключевые слова: Машина лес дорога ночь страх авторская история

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