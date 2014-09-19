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Истории из жизни

Уборщица

Работаем мы глубоко в промзоне, транспорт - только служебный автобус и личные автомобили. Поэтому уже неписаное правило – те, кто на машинах, забирают тех, кто без.

Стоим с сослуживцем на парковке после работы, разговариваем. Подходит к нам наша уборщица и просит ее подвезти. Попрощались мы. Села она к нему в машину и тут же выходит. Он без бабки нашей поехал. На другой день спрашиваю, что произошло. Он и рассказал:

"Странная она. Только села и говорит: "В машине плохо - лобовое разбито, руль в крови, сиденье в крови. Авария будет. Не езди 2 недели на машине. Пусть постоит". Я ей отвечаю: "Чему быть, того не миновать". Она: "Как хочешь. Я тебя предупредила", - и вышла из машины.

Но, главное произошло в эти две недели, которые она обозначила. Девушка этого парня взяла машину и на трассе попала в аварию. Лобовое. Машина в хлам. У девушки множественные переломы таза и обеих ног. Полгода в больнице пролежала. А дальше реабилитация…"

Разговаривала я после этого с нашей уборщицей, а она и говорит:
- Мне показывают «перекресток» - я предупреждаю. А дальше не мое дело, куда человек повернет, - его выбор.

P.S. Про бабку не спрашивайте, я там больше трёх лет не работаю.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 11:13
Вчера, 11:13 by JossПросмотров: 1 951Комментарии: 19
+46

Ключевые слова: Ясновидящая предсказание уборщица авария больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 11:20
+6
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Полезная у женщины специальность-" регулировщик"!
Несомненный плюс за уникальную способность!
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#2 написал: Pmariam
Вчера, 11:53
+6
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Видно мало раньше предсказывала что не проникся и ее не послушался ваш коллега. А жаль
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 12:14
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Отличная история, теперь то наверное к ней прислушиваются. +++
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#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:22
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История обнадеживает. Значит у человека всё есть выбор тот самый перекресток семи дорог…
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#5 написал: conjure one
Вчера, 12:50
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В предсказания всегда сложно верить, а в плохие - тем более, надеясь, что это всё полная ерунда. +++
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#6 написал: Шахерезада
Вчера, 12:51
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История о том, как ВСилы посылают сигналы об опасности, предостерегая от беды через вот таких людей как эта уборщица. Жалко, что пострадала девушка от того, что ее парень оказался тормозом и проигнорировал предостережение. +++++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#7 написал: murikns
Вчера, 13:12
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По сему выходит, что нет никакого Рока,предопределенности или кармы!
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#8 написал: Schwindler
Вчера, 13:31
+5
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Мне очень понравилась эта история. Коротко, ёмко, ясно. Вот интересно, поверил бы я такому предсказанию? Сомневаюсь... Плюсую.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#9 написал: Маленькая Эльга
Вчера, 14:13
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Хорошая история. Плюс.
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#10 написал: Reiana Flaim
Вчера, 14:14
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Такие предупреждения нельзя игнорировать.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#11 написал: ELEMAT
Вчера, 14:16
+8
Группа: Посетители
Репутация: (2127|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 778
Отличная история!
Я считаю, лучше верить, если тебе открыто вот так говорят. Подстрахуешься - хуже точно не будет.
Моей подруге вот примерно так же один раз посоветовали дня 2-3 не садиться за руль - мол, очень травмоопасные у неё эти дни. Послушалась, ходила пешком, благо была такая возможность. Так через день буквально споткнулась о сливную решётку на улице возле работы и сильно ободрала ногу.
Ну, хоть не на машине в аварию попала, и на том спасибо!
Плюс поставила +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#12 написал: Шахерезада
Вчера, 14:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 434
Цитата: murikns
По сему выходит, что нет никакого Рока,предопределенности или кармы!
Есть, и его не избежать, даже можно увидеть в натале, но такие напряженные моменты можно "смягчить", вот как в комментарии уважаемой ELEMAT
Цитата: ELEMAT
Моей подруге вот примерно так же один раз посоветовали дня 2-3 не садиться за руль - мол, очень травмоопасные у неё эти дни. Послушалась, ходила пешком, благо была такая возможность. Так через день буквально споткнулась о сливную решётку на улице возле работы и сильно ободрала ногу.
Ну, хоть не на машине в аварию попала, и на том спасибо!
Как мы видим ЧП таки все же произошло, но в легкой форме только потому, что девушка прислушалась к предостережению.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#13 написал: Nadezhda9
Вчера, 15:45
+1
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 236
++++++++ Жаль, что не прислушался к предостережению
Зарегистрирован: 4.10.2016
#14 написал: ScarlettMarie
Вчера, 19:01
+1
Группа: Посетители
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Комментариев: 103
А ведь уборщица предупреждала! Я бы наверное, все-таки поверила такому предсказанию.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#15 написал: Mina Harker
Вчера, 19:56
+2
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Парень зря конечно не прислушался, обошлись бы как нибудь без машины 2 недели, а теперь вон и его девушка пострадала и машина разбилась. Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#16 написал: Летяга
Вчера, 20:42
+5
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Репутация: (9491|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 910
Наверное, уборщица редко предсказывала потому, что "перекрёстки", где наш выбор имеет значение, встречаются нечасто. И очень хотелось бы о них заранее знать. Именно о перекрёстках, а не о том, что изменить всё равно не в силах.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#17 написал: Avnikif
Вчера, 21:16
0
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Комментариев: 71
классная история!
Зарегистрирован: 30.08.2017
#18 написал: Elena-lvs
Вчера, 22:17
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Прям как мой начальник...тоже видит перекрёстки...Говорит:
-Будите спать в ночные смены...Уволю!!!!
Вот мы и выбор делаем после этого.....
А вообще дар у уборщицы сильный! Впечатлило...И на благо себе им не пользуется, раз техничной работает.А ведь могла озолотиться...
Плюс несомненно...Спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#19 написал: Шахерезада
Сегодня, 00:45
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 434
Цитата: Elena-lvs
А вообще дар у уборщицы сильный! Впечатлило...И на благо себе им не пользуется, раз техничной работает.А ведь могла озолотиться...
Увы, не могла! Вы представляете какая это нагрузка на психику "смотреть" такие жуткие картины, да никаких денег не захочешь, уж лучше шваброй махать и иметь крепкую нервную систему, что собственно тётенька и выбрала вместо того, чтобы озолотиться на этом даре.

Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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