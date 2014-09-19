Уборщица

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 11:13

Joss Просмотров: 1 951 Комментарии: 19 +46 Вчера, 11:13 by

Работаем мы глубоко в промзоне, транспорт - только служебный автобус и личные автомобили. Поэтому уже неписаное правило – те, кто на машинах, забирают тех, кто без.Стоим с сослуживцем на парковке после работы, разговариваем. Подходит к нам наша уборщица и просит ее подвезти. Попрощались мы. Села она к нему в машину и тут же выходит. Он без бабки нашей поехал. На другой день спрашиваю, что произошло. Он и рассказал:"Странная она. Только села и говорит: "В машине плохо - лобовое разбито, руль в крови, сиденье в крови. Авария будет. Не езди 2 недели на машине. Пусть постоит". Я ей отвечаю: "Чему быть, того не миновать". Она: "Как хочешь. Я тебя предупредила", - и вышла из машины.Но, главное произошло в эти две недели, которые она обозначила. Девушка этого парня взяла машину и на трассе попала в аварию. Лобовое. Машина в хлам. У девушки множественные переломы таза и обеих ног. Полгода в больнице пролежала. А дальше реабилитация…"Разговаривала я после этого с нашей уборщицей, а она и говорит:- Мне показывают «перекресток» - я предупреждаю. А дальше не мое дело, куда человек повернет, - его выбор.P.S. Про бабку не спрашивайте, я там больше трёх лет не работаю.

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