Заглянуть в свою могилу

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:00

DRUID Просмотров: 206 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 09:00 by

В одном маленьком провинциальном городке, в котором люди знают друг о друге всё и даже немного больше, жила молодая женщина, по имени Галина. Трудилась Галочка продавцом в продуктовом магазине, имела семью, состоящую из двух деток и мужа. Жили как все, без выдающихся особенностей.Но пришла беда, у мужа Галины нашли опухоль мозга, неизлечимую. Так переживала, так горевала Галочка, что и не заметила, как влюбилась в одного молодого человека. И закрутилась у них любовь страшная. Романтика, страсть, тайные встречи, зашифрованные переписки, в общем, всё, как в лучших романах. Тут не до детей и уж тем более не до больного мужа.После месяца бурных и пылких отношений решила Галина с супругом разводиться. Мол, любовь нашла настоящую, хочет новую ячейку общества создавать. Вот так всё мужу и вывалила, без лишних колебаний. Что творилось на душе у бедного мужика, известно только ему одному. Но жену он отпускать не хотел, умолял, уговаривал, просил о детях подумать. Развод родителей, а потом и возможная скорая кончина отца от смертельной болезни - слишком большой стресс. И подруги уговаривали Галочку, не рубить с горяча. Но она была непреклонна, заявила, что мужа ей, конечно, жалко, но разрываться между жалостью и любовью она не собирается, выбирает светлые чувства.И вот одним летним тёплым утром явился к Галине на работу муж, позвал поговорить в машине. Она вышла, села в автомобиль, и они уехали.После двух часов дня в магазин, где работала Гала, явилась полиция. Сотрудники сообщили, что сегодня в такое-то время, в автомобильной аварии погибла сотрудница данного магазина, Галина П., её муж, который находился за рулём автомобиля, жив, без значимых повреждений.По словам единственного очевидца, который видел, как произошла авария, машина неслась на приличной скорости с горы. Тут её стало заносить и машина, попав в выбоину колесом, перевернулась. Из неё вылетела женщина и упала на асфальт, при очередном перевороте машина боком упала на женщину, разрубив тело несчастной пополам.Позже при допросе мужа погибшей выяснилось, что ехали супруги с кладбища, на которое мужчина привез жену, чтоб она заглянула в свою могилу, которую он предварительно выкопал для любимой, с целью припугнуть её. Мол, если уйдёт от него, окажется в этой могиле. Кто же знал, что всё так развернется, что женщина, увидев свою могилу, через несколько минут погибнет.В общем, схоронили Галю, людей с ней проститься пришло много, городок маленький, все друг друга знают, да и работала в общественном месте.Муж на похоронах сам был, как труп, дети от него и на шаг не отходили, старшая дочь постоянно держала за руку. Видимо, дети умнее взрослых и отца не винят.А полюбовничек Галин, а что полюбовничек, он, как полагается, 2000 руб передал на похороны зазнобы, через её коллег.Такая вот история. Мистика или злой оскал судьбы, кто же знает.

Ключевые слова: Галина авария смерть авторская история

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