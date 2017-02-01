Бабочка - вестник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:02

Причина: Заменила раздел.

svetla-nik555 Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:02 by

Весной этого года мне часто стала сниться бабочка. Почему-то всегда крапивница. То она была огромных размеров и порхала над моими цветами в огороде, то летала в доме, то билась в окно. А однажды, наяву, я ехала в автобусе и рядом увидела бабочку. Снова - крапивницу. Откуда она появилась в автобусе, да ещё и весной, а это было в апреле и довольно холодно, мне остаётся только гадать.Примерно, в это же время мне стала часто сниться мать-покойница. То она вместе с отцом переезжала на новую квартиру, то строила дом, но всегда во сне она молчала. И я не знала, что она мне хочет сообщить, зачем приходит.Сны повторялись и мне становилось всё больше не по себе. Я знала, если покойник во сне строит дом, это значит, что он готовит место для нового жильца. Я поехала на кладбище и у могилы матери попросила её ко мне больше не приходить. Сны постепенно прекратились.Бабочка тоже перестала порхать в моих снах.Я успокоилась. Прошёл месяц, другой. Началось и как-то незаметно стало проходить лето. Была середина августа, когда мне позвонили из следственного отдела. Голос дознавателя поинтересовался кем мне приходится такой-то гражданин.Я ответила:- Это мой двоюродный брат. А что с ним?Оказалось, что моего брата нашли мёртвым в его квартире. Он умер больше месяца назад. Дата его смерти была неизвестна, да и от чего он умер - тоже.Номер моего телефона полицейские нашли в его записной книжке, и позвонили, надеясь что я могу что-нибудь рассказать о брате.Но я с ним не общалась уже лет десять, хотя в детстве мы были очень дружны. Затем наши пути разошлись и наладить отношения никто из нас не захотел. К тому же брат был запойным алкоголиком.Где-то в начале марта я встретила его тётку и она дала мне номер его телефона. Я звонила ему, гудки нудно ныли в трубке, но брат не хотел мне отвечать. И я перестала звонить.Теперь я понимаю, что появление бабочки в моих снах было предвестием беды. И мама хотела меня предупредить, поэтому и снилась так часто.Но не всегда мы можем разгадывать свои сны, хотя и запоминаем их.Когда я вспоминаю сон, где огромная бабочка порхает над цветами, я вздрагиваю. Мне становится страшно и очень грустно.А если бы я смогла разгадать свой сон, то смогла бы я предотвратить смерть брата? Или я ничего не смогла бы изменить? И меня просто предупредили о его смерти.

Ключевые слова: Бабочка сон брат смерть.

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