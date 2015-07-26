Интересное совпадение, и совпадение ли?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:42

Причина: Изменён раздел.

Pmariam Просмотров: 1 083 Комментарии: 10 +20 Вчера, 16:42 by

У знакомых около трёх месяцев назад случилось горе - погиб в аварии их любимый сын и муж. Мужчине всего 32 года было, никто такого поворота не ожидал. Но жизнь непредсказуема...Жена погибшего (пусть они будут Оля и Вова) впала в ступор просто. Или рыдала, или сидела молча, просто тупо пялясь в одну точку. На девятый день после поминок её накрыло капитально. Ревела, не переставая, в голос несколько часов подряд, успокоить было некому, так как она не пожелала на время переезжать из их с Вовой дома к кому-либо и к себе никого не пустила - всё надеялась, что, как бывает, умерший ей покажется, и она с ним хоть немного побудет вместе. У её бабушки первый муж именно так почти ежедневно приходил вплоть до 9 дня, стоял в сенях и разговаривал с бабушкой. Вот и Оля на это же и надеялась.Но Вова не являлся. И на 9 день тоже не явился. Вот и накрыло женщину. После нескольких часов непрерывного плача она провалилась в сон.Спит и снится ей, что звонит её муж. Сквозь помехи связи радостно приветствует её и, попросив не перебивать, торопливо говорит ей, что, мол, извини, любимая, что не давал весточек. Но вот от работы неожиданно отправили в бессрочную командировку за границу, и неизвестно, получится ли вернуться. И все эти дни был занят подготовкой документов на прохождение границы. И вот удалась минутка позвонить и успокоить, новости сообщить. Дальше неизвестно, получится ли позвонить, так как будет самое сложное - пройти таможню. А таможенники, видно, парни лютые: всё обыщут, всё проверят, даже если чего утаить хочешь, то не получится - найдут и накажут, поставив в конец очереди, чтобы заново досмотр проходил.Оля во сне слушала молча мужа. А он попросил сходить срочно к начальству, чтобы рекомендации на таможню передали, чтоб таможенники не лютовали сильно. А в конце сказал: "Ты не бойся, всё со мною будет в порядке. Я буду стараться звонить тебе, весточки передавать через кого-нибудь, а потом через некоторое время попробую вернуться обратно, не хочется вдали от тебя жить - знаю, что очень плачешь и грустишь без меня".Оля проснулась вся мокрая от слёз. Сразу поняла, что да как и что означают слова мужа. Сходила в тот же день к батюшке, что отпевал мужчину, сон рассказала. Батюшка выслушал и сказал, что надо сорокоуст заказывать - он и будет "рекомендацией" на "таможне". Оля сделала всё, как сказал священник. Ну и успокоиться, если это возможно так скоро, постаралась.Матери тоже рассказала. Та посоветовала попробовать отговорить умершего от возвращения. Мол, нечего мёртвому в мир живых пробиваться.Накануне 40 дня приснился сон Оле опять. Снится ей, что по скайпу говорит с мужем. И он ей сообщает, что завтра уже будет за границей, осталось только последние штампы в документы поставить. Поблагодарил за ходатайство перед начальником. И сказал, что постарается не задержаться и поскорее вернуться. Тут Оля во сне вспомнила разговор с матерью и священником и строго сказала Вове, чтоб не вздумал ехать обратно без разрешения начальства. Что, мол, и так повезло - в хорошо оплачиваемую командировку отправили. Лучше пусть уж там за границей живёт да работает честно и совестно, а она здесь и одна проживёт. Тем более, много пар живут в разных странах по стечению обстоятельств, но это не мешает им любить друг друга.Вова вроде как опечалился, но потом согласился, что более мудрым решением было бы остаться. Ну на том и порешили. Посетовал только, что 10-я годовщина их знакомства пройдёт в разлуке, а такие планы по её празднованию были...Больше Вова Оле пока не снился. А позавчера была именно та дата, когда 10 лет назад они познакомились на дискотеке. Утром Оля впервые после смерти мужа решила включить радио. Просто чтобы хоть что-то разбавило тишину в доме. Наткнулась на поздравительную программу. Как раз закончилась очередная песня, и ведущий зачитывал очередные смс и интернет-послания от слушателей: у кого-то день рождения, у кого-то рождение малыша, у кого юбилей. И тут ведущий читает дальше: "Сегодня 10 лет, как я встретил мою любимую, мою нежную, мою восхитительную жену Оленьку. Солнышко, всегда помни, что я люблю тебя. Твой Вова". Дальше ведущий сказал, что в послесловии слушатель просит поставить любимую песню его жены "Останусь" от Город-312.Тут у Оли из рук чашка с кофе и выпала - именно эта песня играла, когда Вова впервые увидел Олю на дискотеке и пригласил на медленный танец. Понятно, что сегодняшнее поздравление от некоего Вовы некоей Оле лишь совпадение. Но какое!П.С.: С Олей я общаюсь довольно плотно и давно. Она позвонила мне в слезах, я пригласила её к себе, так как понимала, что человека нельзя оставлять в беде, особенно в такой сложный период. Она приехала и всё это мне рассказала. Как могла, я её утешала. Но она и сама понимала всю ситуацию, просто то были слёзы очищения. Кажется, она отпустила наконец своего мужа...

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