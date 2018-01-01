Путь к Киево-Печёрской лавре: испытания и чудеса.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:24

Наркомат_просвещения Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:24 by

История эта давняя, передаётся из поколения в поколение. Случилась она примерно в 1916 году. Раньше жили героические люди, не под стать нам. К примеру, моя прапрабабушка вышла из Буинска (республика Чувашия) и дошла пешком до Киево-Печорской лавры, что составляет более 1500 км.Причиной такого дальнего путешествия являлось желание знакомства со старцем, имевшем дар провидения. Муж прапрабабушки был человеком неоднозначным, его до сих пор изредка вспоминают в тех краях. Имя ему Малян, профессия – карточный шулер. Жизнь его состояла из двух половин – белой и чёрной. В светлые времена, когда удача светила игроку, он пил. В то время, когда удача отворачивалась – ни в чём неповинной прапрабабушке доставалось вымещение злости посредством физического насилия. Вот и отправилась она «за тридевять земель» узнать, когда же это закончится.В этом пути её и спутников ждали всевозможные чудеса и мистические события. Случались они преимущественно ночью, когда путники были вынуждены останавливаться на ночлег. Как известно, тогда было принято странников привечать и давать им кров. По пути их ждало 3 испытания – мистическое число, как в сказках.Первый раз они остановились на ночлег в одной из попутных деревень. Хозяева радостно пустили их, и как только компания собралась прилечь отдохнуть, за стеной прозвучал небольшой диалог. Суть его сводилась к намерению владельцев дома убить и ограбить бедных путников, поживиться золотишком, которого, естественно, у деревенских селян быть не могло. Вдруг неизвестный спаситель громко постучал в окно и закричал что «странники уходят». После пережитого страха некоторое количество людей повернуло в родные края, а остальные заночевали за пределами деревушки.Во вторую ночь подошли они к другому поселению и в первом же доме увидели страшную картину: над тазиком висит ребенок вниз головой, в голове дыра и из дыры капает кровь. Путники пребывали в страхе, и ещё больше людей покинуло их ряды.В последнюю ночь по пути никаких деревень не встретилось, и пришлось заночевать в заброшенном доме. Как только странники устроились на ночлег, вокруг строения начали завывать волки, но бежать было некуда, поэтому оставшиеся люди провели ночь в молитвах. Утром волчьих следов замечено не было, однако, часть путешественников всё же решило вернуться восвояси, так и не дойдя до места назначения.И вот – свершилось! Выдержав все три испытания, истощенные и усталые люди дошли до Киево-Печерской лавры. Недалеко от неё был родник, вокруг которого стояли свечи, паломники набирали там святой воды. Одна из девушек, подойдя к роднику, увидела, будто это не свеча, а змея, из пасти её – огонь. Позже провидец объяснил это видение: «Много невинных жизней ты прервала, поэтому и увидела огненную пасть». Моей прапрабабушке он сказал: «О чём спросить пришла – о том можешь больше не беспокоиться». Она также спросила, как ей дойти до дома, ведь осталась всего половинка хлеба, а путь неблизкий. Провидец ответил: «И об этом можешь не беспокоиться».Узнав желаемое, странники пошли тем же путём обратно. И вот заходят они в тот дом, где видели ребёнка. Хозяйка радостно встретила их, дала ночлег. Опросив селян, путники узнали, что волков в тех краях не водится, да и повешенного ребёнка никакого быть не могло – хозяйка была бесплодной. В другом селении, где хозяева пытались их обокрасть, они переночевали комфортно и безо всяких проблем.Предсказания старца сбылись: прапрабабушка дошла до дома, сохранив ту самую половинку хлеба. В тот же вечер Маляна укусила змея, и к ночи он помер. Так жена освободилась от бремени замужества.

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