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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:16

Причина: Авторская стилистика сохранена

MIMVAV Просмотров: 66 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:16 by

Иногда тело человека дает сбой в работе чего-либо. Ему необходимы операции и человек их делает. Увы, несмотря на то, что я редко попадал в больницу, также стал "жертвой операции".Шел декабрь 2013 года. Сделав все анализы, с отцом направился в столицу края по выданному направлению. Сдав все бумаги и устроив меня на месте, отец отправился обратно. Мне же предстояло ждать моего врача и времени назначения операции. Сама операция была косметическая - удаление на левой стороне носа гемангиомы (погуглите и поймете). В высоту она была около 3,5-4 сантиметров, ужасно сильно кровоточила при сильном чихе, и она за 5 месяцев выросла из маленькой родинки до такого здоровeннoго образования.Врач назначил операцию через 2 дня. Сказал, что пустяк и быстро отпустит домой.В палате было 6 кроватей. Две у стены, две по центру и две у другой стены. В палате были в основном женщины с детьми от 5 до 8 лет. Мне же было около 14 лет. Интерьер был типичный для больницы - бежевые стены, беленый потолок и линолеум на полу. Из окна открывался чудный вид на дорогу и соседние дома. B первую ночь ничего такого не заметил из-за крепкого сна. Но на следующую ночь меня что то разбудило.Открыл глаза - показалось, что кто-то зовет. Притом шепотом и откуда-то сверху (спал но боку). Подумав, что опять приснилось что-то такое, буркнул, что глюки и лег на другой бок, не обращая внимания на потолок. А зря.Операция прошла успешно. Мне выжгли образование, помазали йодом и наклеили пластырь. Действительно - пустяк, а доставал около полугода меня и мой нос. Врач сказал, что нужно будет дня 3 подождать, с учетом выходных. Мать решила меня забрать на следующий день, и мне нужно было переночевать еще одну ночь.Ночью снова проснулся от шепота сверху. Время было около 4 утра. Это был уже не глюк, а реальность. Повернувшись на спину, я увидел, что почти по центру комнаты по потолку был круглый объект. Были видны явные очертания черного круга с некоторыми образованиями по очертанию объекта. В центре были какие-то переплетения. Самое жуткое что мне нельзя было уйти в другую комнату. Перевернувшись на другой бок и надеясь, что оно не видело меня, лег спать дальше. Утром ничего такого уже не было.Мать на следующий день договорилась в врачом. Мне выписали справку задним числом и отправили домой.

Ключевые слова: Шепот больница палата потолок печать авторская история

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