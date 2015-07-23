Кошмары после операции

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:56

Причина: Авторская стилистика сохранена

Daria Antonova Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:56 by

В 2013 году я попала в больницу и мне делали операцию. Сама операция прошла для меня незаметно: мне ввели наркоз, потом мне показалось, что прошла пара секунд, я открыла глаза, хотела повозмущаться, что наркоз не подействовал, и обнаружила швы на животе. Потом меня увезли в палату, и там я уснула, и мне стали сниться странные и жуткие сны.Мне приснилась площадь, покрытая песком. Там было много людей, они чего-то нетерпеливо ждали, переговариваясь на незнакомом языке. В центре площади стоял деревянный эшафот, на нём — два чёрных козла, привязанные к палкам короткими веревками. За эшафотом возвышались конструкции, похожие на подъёмные краны, но сделанные из дерева — необработанного светлого дерева. На них висели клетки, а в них были люди, их головы были просунуты между прутьями клеток так, что они не могли ни выбраться из заточения, ни убрать головы внутрь. Сбоку стоял палач в чёрной балаклаве.Толпа зашумела и палач потянул за верёвку, опуская "подъёмные краны" с клетками вниз к козлам. Люди, сидевшие в клетках стали грызть шеи козлов, брызгая кровью и шумно отплёвывая шерсть. В конце концов один из них смог откусить козлу голову. Палач снова потянул за верёвку и клетки поднялись вверх. Тот, кто откусил голову козлу, держал её в зубах и радостно мотал своей головой, поливая кровью зевак. Его отпустили. Второго же — обезглавили самого. Я никак не участвовала в этом сне, просто смотрела, как кино.Второй сон мне приснился через пару дней. Я была в двухкомнатной квартире. В первой комнате сидели какие-то люди, я их, кажется, знала, но лица были размыты. Мы что-то праздновали, играла музыка, мелькали рюмки. Через некоторое время я вышла из одной комнаты и зашла в другую. Первое, что я заметила — пол, залитый кровью. Подняв глаза, я увидела на стене человека. Он был распят, причём, очень странно. Его локтевая и лучевая кости были раздвинуты, образуя овал, а между костями из стены торчали головы. Ноги у него были отрублены до середины бедра. Человек был без сознания или спал. Когда я подошла ближе, он резко открыл глаза, посмотрел прямо на меня и сказал хриплым голосом: "Беги". Я побежала и проснулась.Мне часто снятся кошмары, но совсем другого рода, без расчленёнки и крови. Ни до, ни после больницы подобных снов я не видела. Что это было — понять до сих пор не могу. Папа говорит, что я видела чужие сны, друг — что я видела другие миры, я же склоняюсь к версии, что мой мозг таким образом обработал действия хирурга во время операции.

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