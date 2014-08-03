Дурной глаз

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:51

Причина: Авторская стилистика сохранена

Vit591159 Просмотров: 169 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 04:51 by

Мой приятель Иван рассказал такую историю.Лет тридцать тому назад довелось мне работать в одной бригаде, нас тогда собрали с разных участков для авральной работы. Вот в этой-то бригаде я и познакомился с Алексеичем, как его имя я не помню, да по-моему по имени его никто и не звал, все только Алексеич да Алексеич. Был он уже мужик в возрасте, в районе пенсии, и нам салагам, аккурат, отцом мог быть. Когда работу ударно закончили, решили отметить. Накрыли поляну, ну и, как говорится, - вперед и с песней. А Алексеич сидит задумчивый и даже глотка не пригубил. Ну, как говорится, «колхоз - дело добровольное». И как-то так случилось, что после этого банкета остались мы с Алексеичем вдвоем. Вот я и спросил его, чего, мол, грустный такой, застолье же?- Нельзя мне пить, Ваня, большая беда может приключиться, - и поведал такую историю.Пришел я с армии молодой, шебутной, с водочкой, как говорится дружбу водил и вот иду как-то по поселку, а навстречу две цыганки, их у нас тогда в поселке прилично было. И чего-то я к ним прицепился, типа людей дурите, деньги выманиваете. Вот тут-то одна цыганка, та что постарше, взяла меня за руку и в глаза смотрит и говорит так грустно: «Не пей больше и язык не распускай, глаз у тебя нехороший». Я тогда на эти слова и внимания не обратил, а первый гром грянул лет через пять, я тогда еще неженатый был, и любили мы парнями дворовыми сидеть ночами на лавочке, да песни горланить, ну, естественно, и портвишок попивать.И вот засиделись как-то заполночь, шумим, орем (дураки были), а с балкона какая-то бабулька кричит нам, мол, кончайте ваши концерты, а не то милицию вызову. Вот я и крикнул ей: «Иди ты к черту, карга старая», - а через три дня были похороны этой бабульки, говорят, в ту же ночь от инфаркта умерла. Тогда я даже подумать не мог, что это от моих слов произошло. Пошло еще лет пять, я уж женился, дачный участок завод выделил, строиться начали. Соседи подобрались хорошие, душевные, но вот одна соседка, как говорится, как Баба-Яга - все ей не так: то дым от костра ей дышать не дает, то я своим забором лишний метр у нее оттяпал, короче, ворчит с утра до вечера.Ну я, понятное дело, терплю - соседка все же, да и годами старше. И вот как-то сильно она меня задела, я уж не помню из-за чего - выпимши был, вот крикнул ей в сердцах: «Да что б тебя черти взяли», - и что удивительно, соседка сразу успокоилась и в домик ушла. А в следующие выходные приехали только дочка с мужем, я мимоходом спрашиваю: «А что Нина Петровна, приболела что ли?». Дочка говорит: «Умерла в прошлое воскресенье, сердце не выдержало». Вот тут у меня прямо какое-то прозрение случилось, вспомнил я и цыганку и первую бабульку, прямо помутнение какое-то в мозгах. Решил я тогда со спиртным завязать накрепко, а если уж выпить, ни с кем не общаться.И надо же, лет пятнадцать назад у приятеля юбилей был, сидели выпивали, тосты красивые говорили. Жена юбиляра и спрашивает: «А почему свекор не пришел?». Леха говорит: «С машиной возится, ему, видишь, приспичило завтра в деревню ехать». И вот не знаю, кто меня дернул, возьми да ляпни: «Не пришел, ну и черт с ним». Через три дня свекра хоронили. Алексеич замолчал, грустно вздохнул и прошептал: «Вот такие, брат, дела». В этот вечер мы с Алексеичем расстались, и больше я его не видел.

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