Водяной

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:44

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 27 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 20:44 by

Курсантом в летнем отпуске поехал как-то с друзьями на рыбалку. В час ночи, проснувшись, я услышал, что будто кто-то купается в том месте, где дна достать невозможно. Немного стало жутко. Когда вечером дома за ужином я рассказал о своём страхе, то отец, несильно верующий в мистику, рассказал такую историю:«У нас в бригаде на заводе заведено на обеде не ходить в столовую, а садимся кружком и едим, что принесли из дома и всегда находим темы для разговоров. В бригаде молодой мужик Иван, большой любитель половить рыбу, на днях поведал свою историю:Собрались мы с соседом поехать на Белую кручу (лесная речка 12 км в лес, сплошные омуты) и, как водится, договариваемся: «Я накопаю червей, возьму бутылочку и заеду на велосипеде за тобой, ну, где-то после обеда».Приезжаю к нему, а он:- Ты знаешь, извини. Меня жена припахала по хозяйству, я не могу поехать.- Ну что ж ты? Я ведь и деньги, и время потратил, а ты подводишь.- Нет, не могу!Такая злость взяла:- Ах так, поеду один, наловлю рыбы, ещё пожалеешь.Добрался до Белой кручи уже ближе к вечеру. Быстро наловил живцов, поставил рогатки, донки и, когда стало темнеть, развёл костёр и приступил к ужину. Спать практически не собирался, светает рано. Кругом ни души: ближайшие люди - это лесник через речку далеко в лесу. Омут большой, чёрный - вода водоворот крутит. За рюмочкой, за мыслями как раз за полночи перевалило.Вдруг слышу - мой сосед, с которым собирались ехать, зовёт меня:- Вань, а Вань, иди сюда!Я непроизвольно кричу:- Что ты хотел?- Иди сюда, покупаемся, здесь мелко, ну что смотришь иди, иди!Я подхватываюсь и давай раздеваться. Разделся до трусов и к реке, а он стоит по колено в воде и лысина блестит от луны.И тут у меня появляется такая мысль: «Что я буду трусы мочить, женщин нет, а мокрым ходить потом неприятно, покупаюсь голым».Только стал трусы снимать и думаю: «Подожди! Голос похож, да только что он, с ума сошёл, вместо того чтобы подойти и рюмочку попросить - купаться затеял».И тут у меня мурашки по спине и хмеля будто не было. А этот лысый стоит ну совсем рядом. Я задом, задом, а он таким голосом что у меня ноги подогнулись: «Что, узнал?»Да как захохочет на весь лес и бултых, нырнул в воду.До рассвета все молитвы пытался вспомнить, сам неверующий, как крестился и молился не знаю! По зорьке далеко слышно - петух у лесника запел, немного успокоился. Когда рассвело, донки, удочки сворачивал - всё просто в кучу. Удилище у меня 4 метра, я всё-таки ткнул в то место, где он стоял: дна не было.

Ключевые слова: Сосед рыбалка ночь водяной

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