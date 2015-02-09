Подвал дома №10

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мора Просмотров: 1 231 Комментарии: 19 +35 Вчера, 22:26 by

Муж мой отбыл тогда на месяц в командировку, мы с сыном и кошкой Машкой остались на хозяйстве.Тут и бахнула у меня стиральная машина. Знаете, такая вот, еще не как современные, а с отжимом в виде двух валиков и кривого стартера.Позвала я местного мастера. Вениамин Алексеевич был в местном ЖЭКе и за электрика, и за слесаря, и еще подрабатывал токарем на полставки в мехцехе войсковой части. Пришел к нам пожилой дяденька, в круглых очках и с аккуратно подстриженной бородкой - ну просто вылитый доктор Айболит, в моем представлении. Разобрал мою стиралку, что-то в ней ковырял, и от чашечки чая не отказался. А в последующем процессе починки, поведал один случай."Вон видишь, дочка, напротив-то вашего дома, десятый дом с флигелем? Он построен перед самой войной, для командного состава части, а потому и подвал там - не подвал, а целое убежище. Видала ты, какая дверь в тот подвал? Железная вся, кованая!После того случая, я туда опасаюсь ходить. А было-то вот что. Дали мне в то лето напарника Женьку - парень молодой, вот-вот в армию должны забрать, устроился пока слесарем к нам в домоуправление. А тут бабка Фадеева, на первом этаже десятого дома живет, пожаловалась на шум с подвала - то ли воет кто, то ли плачет, да еще и гремит чем-то. Ну, пошли мы с Женькой проверить подвал - мало ли, дети как-то пролезли, или животина какая попала, а выбраться не может. Взяли фонарики, и пошли часа в три пополудни.Подвал там основательный - глубокий и разделенный на отсеки. Пол бетонный, гулкий - идешь, и шаги твои многим эхом от стен отражаются. Я иду потихоньку, углы фонарем освещаю. Женьке не терпится - убежал вперед, я только и вижу, как луч от его фонаря по бетону шарит, да шаги его быстрые слышу. Вдруг смотрю - в углу пол потрескался, пошел поглядеть - ну чуток поправить надо, думаю. Вышел из угла, а Женькиного фонаря не видать, и шагов его не слышно! Дошел я до конца подвала - проверил второй выход, всё снаружи закрыто. Иду обратно, по углам смотрю, звать уж начал:"Женька, Женька, ты где? Хватит дурить, отзовись быстро!".Эхо гулкое со всех углов, еще страшнее! Обошел я дважды подвал тогда - нет ничего и никого, и Женьки тоже нет. Ну, думаю, видимо не заметил я, как он мимо меня наружу то проскочил. Вышел с подвала, думаю, оторву уши я напарнику за такие шутки. А нет его и снаружи. Я снова в подвал - ходил, кричал, голос сорвал себе - да нет парня, как провалился! Я все углы обшарил.Время уж к вечеру, закрыл я подвал, пошел в контору - проверю, думаю, может туда шельмец ушел, или домой убежал. Нету! Нету нигде! В конторе нету, с конторы домой ему позвонили - бабка сказала, на работе Женька! Пошли мы с начальником снова к десятому дому, подвал открыли, вдвоем весь обошли - да ни следа нету! Вышли наружу, закрыли дверь, сели покурить. Советуемся, что делать-то дальше - идти надо в комендатуру доложить, что человек пропал, в подвале! Точно, думаем, после такого заявления нас куда положено и упекут.Только окурки затушили, как в дверь подвала изнутри как заколотит кто-то. И Женькин голос истошный:- Алексеич, мать твою разэтак! Ты, чёрт старый, шутить надумал что-ли! Вот я выйду, сымай очки-то сразу, я и на возраст твой не посмотрю!Я трясущимися руками ключ достал, дверь открыл да и давай обнимать парня. А он орет, конечно, матом на меня. А мы с Иванычем смотрим - у Женьки голова вся седая! Я рукой тронул - а это не седина - это иней или снег, холодные снежинки на волосах лежат.Рассказал я всё Женьке - что уже часа три его ищу, и в подвале и везде. А он орет, не верит, говорит:- Мы вот только зашли с тобой, я до конца дошел и обратно повернул, а тут дверь закрыта.И на часах его - только и прошло полчаса. А на моих-то уже - семь часов с четвертью.На другой день Женька на работу не пришел - слёг с простудой. Ну, однако, ничего, две недели поболел да и на поправку. А осенью мы его в армию проводили.В подвал десятого дома я стараюсь не ходить с того дня, что там такое есть - не знаю".Машинку мою Алексеич тогда починил, и денег не взял с меня. Сказал:"Ты, дочка, мальцу своему конфет купи от деда Вени".

Ключевые слова: Подвал звуки исчезновение страх мистика авторская история

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