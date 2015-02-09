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Истории из жизни

Подвал дома №10

Муж мой отбыл тогда на месяц в командировку, мы с сыном и кошкой Машкой остались на хозяйстве.

Тут и бахнула у меня стиральная машина. Знаете, такая вот, еще не как современные, а с отжимом в виде двух валиков и кривого стартера.

Позвала я местного мастера. Вениамин Алексеевич был в местном ЖЭКе и за электрика, и за слесаря, и еще подрабатывал токарем на полставки в мехцехе войсковой части. Пришел к нам пожилой дяденька, в круглых очках и с аккуратно подстриженной бородкой - ну просто вылитый доктор Айболит, в моем представлении. Разобрал мою стиралку, что-то в ней ковырял, и от чашечки чая не отказался. А в последующем процессе починки, поведал один случай.

"Вон видишь, дочка, напротив-то вашего дома, десятый дом с флигелем? Он построен перед самой войной, для командного состава части, а потому и подвал там - не подвал, а целое убежище. Видала ты, какая дверь в тот подвал? Железная вся, кованая!

После того случая, я туда опасаюсь ходить. А было-то вот что. Дали мне в то лето напарника Женьку - парень молодой, вот-вот в армию должны забрать, устроился пока слесарем к нам в домоуправление. А тут бабка Фадеева, на первом этаже десятого дома живет, пожаловалась на шум с подвала - то ли воет кто, то ли плачет, да еще и гремит чем-то. Ну, пошли мы с Женькой проверить подвал - мало ли, дети как-то пролезли, или животина какая попала, а выбраться не может. Взяли фонарики, и пошли часа в три пополудни.

Подвал там основательный - глубокий и разделенный на отсеки. Пол бетонный, гулкий - идешь, и шаги твои многим эхом от стен отражаются. Я иду потихоньку, углы фонарем освещаю. Женьке не терпится - убежал вперед, я только и вижу, как луч от его фонаря по бетону шарит, да шаги его быстрые слышу. Вдруг смотрю - в углу пол потрескался, пошел поглядеть - ну чуток поправить надо, думаю. Вышел из угла, а Женькиного фонаря не видать, и шагов его не слышно! Дошел я до конца подвала - проверил второй выход, всё снаружи закрыто. Иду обратно, по углам смотрю, звать уж начал:
"Женька, Женька, ты где? Хватит дурить, отзовись быстро!".

Эхо гулкое со всех углов, еще страшнее! Обошел я дважды подвал тогда - нет ничего и никого, и Женьки тоже нет. Ну, думаю, видимо не заметил я, как он мимо меня наружу то проскочил. Вышел с подвала, думаю, оторву уши я напарнику за такие шутки. А нет его и снаружи. Я снова в подвал - ходил, кричал, голос сорвал себе - да нет парня, как провалился! Я все углы обшарил.

Время уж к вечеру, закрыл я подвал, пошел в контору - проверю, думаю, может туда шельмец ушел, или домой убежал. Нету! Нету нигде! В конторе нету, с конторы домой ему позвонили - бабка сказала, на работе Женька! Пошли мы с начальником снова к десятому дому, подвал открыли, вдвоем весь обошли - да ни следа нету! Вышли наружу, закрыли дверь, сели покурить. Советуемся, что делать-то дальше - идти надо в комендатуру доложить, что человек пропал, в подвале! Точно, думаем, после такого заявления нас куда положено и упекут.

Только окурки затушили, как в дверь подвала изнутри как заколотит кто-то. И Женькин голос истошный:
- Алексеич, мать твою разэтак! Ты, чёрт старый, шутить надумал что-ли! Вот я выйду, сымай очки-то сразу, я и на возраст твой не посмотрю!

Я трясущимися руками ключ достал, дверь открыл да и давай обнимать парня. А он орет, конечно, матом на меня. А мы с Иванычем смотрим - у Женьки голова вся седая! Я рукой тронул - а это не седина - это иней или снег, холодные снежинки на волосах лежат.

Рассказал я всё Женьке - что уже часа три его ищу, и в подвале и везде. А он орет, не верит, говорит:
- Мы вот только зашли с тобой, я до конца дошел и обратно повернул, а тут дверь закрыта.

И на часах его - только и прошло полчаса. А на моих-то уже - семь часов с четвертью.

На другой день Женька на работу не пришел - слёг с простудой. Ну, однако, ничего, две недели поболел да и на поправку. А осенью мы его в армию проводили.

В подвал десятого дома я стараюсь не ходить с того дня, что там такое есть - не знаю".

***

Машинку мою Алексеич тогда починил, и денег не взял с меня. Сказал:
"Ты, дочка, мальцу своему конфет купи от деда Вени".

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:26 by МораПросмотров: 1 231Комментарии: 19
+35

Ключевые слова: Подвал звуки исчезновение страх мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 22:45
+6
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5027|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 074
И то правда, нечего по подвалам шастать. Мало того, что потеряться можно во времени, так ещё блох подвальных подцепить можно, да и прочую живность. История хорошая, плюс. +++

И всё-таки интересно, кого там слышала старуха Фадеева? Ведь в подвале никого не нашли, и даже Женька ничего не рассказал о потусторонних обитателях, а он явно куда-то попал...
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:54
+5
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 512
Красивой баечкой зовется.
Есть конечно такие места с искривлением времени и пространства. Это и легло в основу рассказа. Но это лишь моё мнение, никому не навязываю.
Сам в своё время работал сантехником, куча подвалов за плечами. Везде было спокойно. Кроме подвала в доме где жил я. Приходилось и туда спускаться. Вход был ближе к началу дома, а мой подъезд последний. Приходилось идти почти через весь подвал, да ещё по пересеченной местности. Кругом комнатушки, тупики, трубы с водой, через которые надо перелазить. Короче не разгонишься. Вокруг темнота, конечно.
Так бы и ходил спокойненько, но узнал новость. Хулиганы поймали девушку, затащили в подвал, убили и закрыли там. Прямо на моём пути следования. Их поймали, могилу нашли, труп увезли, а мне там идти надо позарез!
Ходил, могилу видел, в свете фонаря. И прибавить бы хода!
И так несколько раз. Жутко очень! Звуки разные вокруг. Тени. Жутко.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#3 написал: Kenya
Вчера, 23:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
А если по работе. Хошь не хошь, а придется шастать. Коммунальщики люди незаменимые))))
Зарегистрирован: 9.01.2013
#4 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 196
Муж, командировка и сантехник - как в старом добром анегдоте прям. Шкафа ещё не хватает - шкафа в Нарнию))
История хороша, но как-то не поверилось...Но плюсану, вдруг я ошибаюсь и Нарния существует wink
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: Tigger power
Вчера, 23:30
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1660|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 883
Цитата: conjure one
И всё-таки интересно, кого там слышала старуха Фадеева?

Вот и меня мучит вопрос: Кто там завывал то? потерялся кто-то бедненький... +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: conjure one
Вчера, 23:41
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5027|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 074
Цитата: Kenya
А если по работе. Хошь не хошь, а придется шастать. Коммунальщики люди незаменимые))))


Тогда лучше толпой ходить и верёвкой себя друг к другу привязать, мало ли что) fellow А вообще да, соглашусь, у коммунальщиков выбор не богатый...
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: OlgaFF
Вчера, 23:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 273
Может соседка слышала Женьку? ??Женька звал Вениамина, а соседка это слышала. Короче, побывал Женя в прошлом на несколько часов.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:23
+2
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Репутация: (2712|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 218
А вы как думали? Почему все сантехники на грудь принимают? Работа такая, вредная и опасная. Всяки страсти по подвалам и чердакам происходют, а им болезным первыми на себя удар принимать приходится. Вот наш сантехник их ЖЕКу, его Володька зовут, тот без поллитры работать не начинает. Сразу как приходит в свою каморку, так стакан другой опрокидывает. Иначе свихнуться запросто можно, стока всяких случаев уже было. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:36
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1905|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 549
Да что же за подвал то такой, что в нём потеряться можно....и кричали и искали, а не нашли?! Чудно как то, больше на выдумку похоже.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:42
0
Группа: Авторы
Репутация: (2712|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 218
Цитата: conjure one
Тогда лучше толпой ходить и верёвкой себя друг к другу привязать, мало ли что)

И Богородицу в голос читать, лучше хором.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#11 написал: DRUID
Сегодня, 04:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 366
Хорошо, что только инеем покрылся, а то мог и мхом порости. Читала я тут как-то, в погребке одном все старели за секунду.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#12 написал: ПИК НИК
Сегодня, 05:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
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Комментариев: 512
Цитата: conjure one
Цитата: Kenya
А если по работе. Хошь не хошь, а придется шастать. Коммунальщики люди незаменимые))))


Тогда лучше толпой ходить и верёвкой себя друг к другу привязать, мало ли что) fellow А вообще да, соглашусь, у коммунальщиков выбор не богатый...

По технике безопастности, в подвал нужно спускаться вдвоём. Да и блох ловил частенько, для этого имелся баллон дихлофоса. Мистики правда не встречал, только детские страхи усиливались. Подвал, это же не метро!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#13 написал: Лист лавровый
Сегодня, 05:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Цитата: ПИК НИК
Цитата: conjure one
Цитата: Kenya
А если по работе. Хошь не хошь, а придется шастать. Коммунальщики люди незаменимые))))


Тогда лучше толпой ходить и верёвкой себя друг к другу привязать, мало ли что) fellow А вообще да, соглашусь, у коммунальщиков выбор не богатый...

По технике безопастности, в подвал нужно спускаться вдвоём. Да и блох ловил частенько, для этого имелся баллон дихлофоса. Мистики правда не встречал, только детские страхи усиливались. Подвал, это же не метро!


плюсую тя. Желательно, как при спуске в ущелье, привязывать страховочным поясом. Сколько случаев только в погребах, по весне, трупаков вытаскивали - сероводород.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#14 написал: Nadezhda9
Сегодня, 08:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 296
Подвалов боюсь, реально там неприятно находиться, кругом темнота, только фонарик выхватывает небольшие участки площади, а уж кто там в темноте может находиться: может блохи земляные, а может и человек- всё время в напряжении, в ожидании чего-то там...++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#15 написал: t.eir
Сегодня, 10:23
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Я знаю только, что в подвалах темно и сыро. И надо брать фонарик. У нас, например, в подвалах живут ужи.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#16 написал: DRUID
Сегодня, 10:42
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 366
Цитата: t.eir
. У нас, например, в подвалах живут ужи.


А у нас бомжи.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#17 написал: фергю сон
Сегодня, 12:03
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Комментариев: 444
Только в подвалах наблюдала жутчайшую темноту, мрак. Напарники прошли мимо друг друга - у парнишки врожденная дезориентация. Это когда человек идет к выходу "от выхода". Мой супруг всегда смотрит на меня изумленными глазами, когда я по незнакомой местности хорошо ориентируюсь - до этого дома лишь мельком посмотрела на карту, или один раз проехала мимо района. Навигатор посылается на три буквы, он жертва моей агрессии - всегда пытается сбить меня с курса! Но внутренний компас никогда не подводит!
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#18 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:38
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Репутация: (1106|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 115
Цитата: Tigger power
Цитата: conjure one
И всё-таки интересно, кого там слышала старуха Фадеева?

Вот и меня мучит вопрос: Кто там завывал то? потерялся кто-то бедненький... +

Это, наверное, звуки из портала. Может и из параллельных миров.
А откуда вот снежинки на волосах? Да ещё и простыл человек после.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#19 написал: Туманная Дымка
Сегодня, 17:02
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Комментариев: 44
Тайна покрытая мраком! 383 Автору спасибо! +!
Зарегистрирован: 10.07.2016
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