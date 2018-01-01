Кабальеро

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Стич Просмотров: 107 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 04:32 by

Выйдя замуж, я уехала жить к мужу в другой город. Его мать нам оставила просторную однушку, а сама переехала жить в своей старушке-матери, оставшейся одной после смерти отца. Сделали мы там ремонт, поженились, родили ребенка и зажили втроем. Квартира была угловая, с лоджией и окном в комнате. Рядом с окном стояла боком наша кровать, сразу же напротив окна был выход в коридор и была видна (прямо с кровати) входная дверь. Двери входные в этом доме располагались почему-то наискосок. То есть, углом к соседской. Ребенок был тогда маленький, и я иногда на ночь клала его не в кроватку, а в коляску. И ставила рядом с собой. К себе в кровать его не брали, совсем кроха был, можно и заспать…а укачивать в коляске удобно.Вот как-то, в одну из ночей, захныкал ребенок. Я в дрёме села в кровати, и покачивая коляску, стала его баюкать. Волной накатил беспричинный страх. Оглядела комнату и увидела, как из противоположного угла вышла тень. Даже не вышла, а выплыла. Доплыв до середины комнаты, тень сформировалась в высокого мужчину. Нестрашный на вид, в длинном прямом плаще и широкополой шляпе. Этакий Кабальеро c усами и испаньолкой, лет сорока пяти… На середине комнаты задержался на секунды - ног не было видно, он плыл над полом сантиметрах в тридцати. Руки, тело были скрыты плащем. Он смотрел на меня, я на него… доли секунды, и тут до меня доходит, что он движется строго по диагонали комнаты, и путь его лежит к двери. А коляска - то получается стоит у него на пути! …Я вытаскиваю ребенка из коляски, кладу его между собой и мужем и накрываю нас «до глаз» одеялом. У меня закладывает уши, и состояние - «вот-вот отключусь». Бросаю взгляд в окно, а там на небе огромная, полная, багровая Луна. «Кровавая» Луна - почему-то мелькнуло в голове, и я снова смотрю на середину комнаты. Он снова начинает движение, я слежу за ним глазами. Плывет до двери, останавливается на миг в полутора метрах от меня и смотрит… «Прощается», - приходит мысль. А он разворачивается ко мне спиной и уплывает в коридор, к входной двери. Я вижу, как открывается дверь, в темноту коридора тут же врывается свет из подъезда, и он в нем растворяется. Дверь захлопывается, лязгнув собачкой. От звука я вздрогнула, пришла в себя, очнулась. Я сижу на кровати, ребенок спит. А вот муж тихо мечется во сне и вид у него жуткий. Глаза открыты, а зрачки вверх закатились, одни белки видны…и на лицо падает свет багровой Луны, такой как в видЕнии. Разбудила его - что снилось, он не запомнил. Сама с трудом уснула, потрясывало меня...Возможно, видЕние с Луной как-то связано.Вскоре мы были вынуждены уехать оттуда ко мне в город. Квартира несколько лет сдавалась, потом была продана.

Ключевые слова: Тень видение кровавая луна квартира ребенок сон полнолуние авторская история

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