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Истории из жизни

Куда она делась?

Муж мой из другого города. Когда еще мы не были женаты, его мать уехала жить в своей старушке-матери, оставшейся одной после смерти отца. Свекровь оставила нам однушку. Мы делали постепенно в ней ремонт, и потому я жила у будущего мужа периодами.

У меня тогда был кот. Большой шоколадный красавец-дворянин Тихон. Кот был не кастрированный. Не толстый лентяй, а вполне боевой. На даче исправно охранял свою территорию, гоняя чужаков. Любили мы с ним друг друга сильно, и я, конечно, возила его с собой.

Вот как-то вечером мы занимались каждый своим делом: я что-то делала, сидя на кровати, кот вальяжно лежал рядом, будущий супруг что-то мастерил на кухне. Раздается звонок в дверь. У нас квартиры были отделены «предбанником» от лестницы, и чтобы кого-то впустить, надо еще гостю открыть двери «предбанника». У тех дверей стекла были забраны решеткой, чтоб не разбить. Но стоящего за дверью прекрасно видно от колен до макушки.

С места, где я сидела, комната и коридор просматриваются как на ладони. Вижу: муж пошел узнать, кто пришел. Открывает нашу входную дверь и дальше не идет, а разговаривает с кем-то стоящим за дверями предбанника. Четверть минуты… затем оборачивается быстро и мне говорит: «Лови ее», - и бегом ко мне в комнату, глядя на пол, даже дверь не захлопнул. А я услышала, как кто-то уехал на лифте. Я его спрашиваю: «Кого ловить-то?», он мне: «Кошку! Кошка забежала, ищи, куда спряталась». Я в недоумении иду закрывать входную дверь. За дверями предбанника уже никого нет. И спрашиваю мужа, с чего он взял, что к нам кошка забежала. Я весь его разговор смотрела на него и дверь - и никого не видела. Прошу объяснений… Он, ползая по полу, заглядывая под мебель, ванную и прочее, мне говорит: «В звонок, оказывается, звонила тетка какая-то. Когда я открыл, она спросила: «Ваша кошка на коврике у квартиры сидит? Что ж не впускаете-то?» Я ей: «Нет, наш дома…» И вижу на коврике кошку, трехцветку пятнистую - она забегает в квартиру, ну я за ней… Ищи, куда спряталась!»

Я посмотрела на спокойного кота, на ползающего мужа… Но не усомнилась в своих глазах - кошка точно не забегала! Полазила, конечно, с ним вместе по углам и прочему, втолковывая, что НЕ БЫЛО кошки. Он же был уверен, что забежала. Я подняла Тихона, занесла его в ванную, на кухню, в коридор и в комнату по очереди. Кот совершенно спокойно обошел всю квартирку и недоуменно взирал на меня.

В общем, кошку мы, конечно же, не нашли… Как муж «перезагружался», я не знаю. Но до последнего не понимал, куда она делась, он же видел!

Кто и «кого» нам тогда запустили в дом, я не знаю. Тетку ту муж тоже в первый раз видел… А в квартире мы прожили совсем недолго(((

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43 by СтичПросмотров: 407Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Кошка непонятное морок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 16:24
+1
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Публикаций: 615
Комментариев: 7 669
А в квартире мы прожили совсем недолго(((

А что случилось? Могло это иметь какое-то отношение к внешнему "вторжению"?
Растворившейся кошке +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: Talisha
Сегодня, 17:05
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Комментариев: 3 192
Какая-то колдунья запустила своего "шпиона" к ним, подселила кого-то:))) Иначе как объяснить, что совершенно посторонней тетке не всё равно, что чужом предбаннике сидит кошка у двери! Кто ходит и заглядывает в чужие предбанники. И видит кошек, которых другие не видят. А муж увидел потому, что она ему сказала об этом, заострила внимание.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:41
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Репутация: (1938|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 487
Интересно, а почем долго там не прожили? может это связано с событием с запусканием к вам странной кошки? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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