Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Пропажа

Начну с того, что с самого детства верю в мистику. Тема снов и знаков в них очень тесно вплетена в мою жизнь. Но я всегда ищу в первую очередь логическое объяснение странных, на мой взгляд, событий. Данный случай не исключение. Но тут все вероятные логические теории не подходят, иначе не было бы смысла писать данную историю на сайт. Возможно, в ней мало мистики, но хотелось бы услышать мнения.

Речь пойдет о пропавшей вещи, боди (кто не знает, это женская одежда, охватывающая всё туловище, наподобие купальника). На нем еще интересная надпись "good girls go to heaven" :) Так вот, вернувшись с прогулки, сняла все вещи, включая данное боди, и уложила его на быльце дивана (там всегда у меня лежат вещи в постоянном обороте, так сказать). На следующий день не смогла его найти. Все вчерашние вещи были на месте, кроме боди. Меня это удивило. Все проверила - может, завалился куда. Но нет. Его нигде не было. Комната светлая, мест, куда могло завалиться, мало.

Поиски продолжались три недели. Не ежедневно, но этот случай с пропажей засел в голове. Все варианты, куда он мог исчезнуть, были перебраны и проверены по нескольку раз. Живу одна, взять некому. Даже просила домового вернуть, мол, пошутил - и хватит. Но вещь как будто провалилась на ровном месте. Уже успело похолодать - и на быльце лежали теплые вещи. В один из вечеров я пришла домой, пока переодевалась, отодвинула с быльца кофту теплую, что надевала вчера, - и ахнула. Под ней, на юбке (которую я взяла у подруги после пропажи) лежит тот самый боди. Не скомканный, а как будто я только что его сняла и разложила. Пару минут я точно была в легком шоке.

До сих пор не могу понять, что это было. Единственное событие, связанное с вещью, - я была в нем в день, когда завязался роман с парнем. После боди пропал, а как мы поругались и разошлись, на следующий день мне его как будто вернули. Возможно, это не связано. Но короткий роман для меня был довольно эмоциональным. Больше не с какими событиями привязки не могу найти.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20 by Alice EastПросмотров: 348Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Пропажа мистический случай одежда авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Сегодня, 17:06
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 229
Тоже такое было. Я уже где то писала в комментариях. Повторюсь. У дочки пропала маленькая коробочка от набора. Она плачет, просит найти. Мы перерыли все, отодвинули даже все кровати, подняли ковры. Нет ее и все тут. Далее была уборка, все тщательно подметено и вымыто. Коробочку не нашли. Уехали в тот вечер к дедушке в гости, с ночевкой. Приехали на следующий день домой, зашли в дом и ахнули: коробочка спокойненько лежит посередине комнаты. Есть в этом что то жуткое. Плюс Вам и спасибо за историю из жизни.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: kas11
Сегодня, 17:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (1027|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 318
а у меня лето уже прошло,а кепку не нашли у сына...исчезла кепка на ровном месте...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:31
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1938|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 487
А у меня шапка вязанная пропала, я уже новую купила, но старая так и не появилась(( Кто вхож в дом там и ищите +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 17:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 249
Я сегодня всех святых призвала, что бы погли найти платиновое колечко, нашла, но до этого три раза заглядывала на это место не видела. Проходит час, заходит муж и говорит уронил кольцо обручальное в капот машины. Я в шоке. Он фонарик взял, инструменты. Ушёл, на улице дождь полил. Я опять всех святых вспомнила. Муж вернулся через полчаса, грязный, мокрый, но с кольцом. Что за день такой?
Зарегистрирован: 22.05.2017
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:07
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1371|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 759
Цитата: Ольга 1981
Есть в этом что то жуткое.

Да, было бы жутко, если бы столкнулась с таким явлением.
Но возможно эти вещи и не пропадают никуда. А мы не можем их видеть неведомо почему.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 19:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 451
Очень интересно и, думаю, многим знакомо. +++
У меня этим летом так загадочно пропала юбка. Моя любимая, которую я с удовольствием носила дома в жару... сначала я ее не нашла в шкафу на обычном месте, решила, что бросила в стирку. Потом стирку эту разобрала, постирала... а юбки-то нет! Стала ее искать везде, где только возможно... без толку, нету. Недавно выкинула старый одежный шкаф, лелеяла надежду, что когда буду "переселять" одежду в новый, юбка найдется... Но нет. Нет ее. И взять никто не мог, чужие в это время в дом не приходили.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.