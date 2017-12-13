Пропажа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:20

Alice East Просмотров: 348 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 16:20 by

Начну с того, что с самого детства верю в мистику. Тема снов и знаков в них очень тесно вплетена в мою жизнь. Но я всегда ищу в первую очередь логическое объяснение странных, на мой взгляд, событий. Данный случай не исключение. Но тут все вероятные логические теории не подходят, иначе не было бы смысла писать данную историю на сайт. Возможно, в ней мало мистики, но хотелось бы услышать мнения.Речь пойдет о пропавшей вещи, боди (кто не знает, это женская одежда, охватывающая всё туловище, наподобие купальника). На нем еще интересная надпись "good girls go to heaven" :) Так вот, вернувшись с прогулки, сняла все вещи, включая данное боди, и уложила его на быльце дивана (там всегда у меня лежат вещи в постоянном обороте, так сказать). На следующий день не смогла его найти. Все вчерашние вещи были на месте, кроме боди. Меня это удивило. Все проверила - может, завалился куда. Но нет. Его нигде не было. Комната светлая, мест, куда могло завалиться, мало.Поиски продолжались три недели. Не ежедневно, но этот случай с пропажей засел в голове. Все варианты, куда он мог исчезнуть, были перебраны и проверены по нескольку раз. Живу одна, взять некому. Даже просила домового вернуть, мол, пошутил - и хватит. Но вещь как будто провалилась на ровном месте. Уже успело похолодать - и на быльце лежали теплые вещи. В один из вечеров я пришла домой, пока переодевалась, отодвинула с быльца кофту теплую, что надевала вчера, - и ахнула. Под ней, на юбке (которую я взяла у подруги после пропажи) лежит тот самый боди. Не скомканный, а как будто я только что его сняла и разложила. Пару минут я точно была в легком шоке.До сих пор не могу понять, что это было. Единственное событие, связанное с вещью, - я была в нем в день, когда завязался роман с парнем. После боди пропал, а как мы поругались и разошлись, на следующий день мне его как будто вернули. Возможно, это не связано. Но короткий роман для меня был довольно эмоциональным. Больше не с какими событиями привязки не могу найти.

Ключевые слова: Пропажа мистический случай одежда авторская история

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