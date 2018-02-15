Страшная месть

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:08 by

Наш частный сектор — самый большой в городе. Жители в шутку называют поселок деревней — за то, что из центра после девяти вечера не доберешься, и за то, что все друг друга знают. Я живу тут всю жизнь. А по соседству со мной — баба Фекла и ее внучка Юля, моя ровесница. Раньше с ними еще мама Юльки жила — высокая черноглазая женщина. Но это только расплывчатые воспоминания о ней, потому что похоронили ее, когда мне было около пяти лет. Баба Фекла ни с кем не общалась. Даже с нами никогда не здоровалась, хоть наш участок от них отделяла сетка-рабица. Сама Фекла мне, еще малышке, внушала какой-то суеверный ужас — сгорбленная, седая, с неестественно длинными пальцами. Ну настоящая ведьма, совсем как в книжках! Мама меня предостерегала: соседке плохого не делать, вести себя вежливо. «От греха подальше», — говорила она, крестясь.С Юлькой, ее внучкой, мы общались. Но только через забор. Потому что местная малышня Юлю не любила. Худенькая некрасивая девчонка в потрепанном платьице никогда не хотела играть в прятки или догонялки — она просто стояла и смотрела на нас. Но не любили ее не только из-за этого. Как только она появится на улице, обязательно что-то случится. То мячом стекло разобьем, за что дружно получим по шее, то разругаемся. Однажды Колька буквально на ровном месте грохнулся, месяц в больнице с переломами провалялся. И это после того, как в Юльку из рогатки стрельнул. Потому мы, дети, Юльку сторонились, бывало, дразнили ведьмой. Хотя откровенно с ней не конфликтовали. Я же с ней дружила — мы разговаривали и играли через забор. Пока бабка не окликнет ее домой, а мне не пригрозит кулаком.Годы шли. Мы, ребятня, взрослели. Юлька из замухрышки постепенно превратилась в красотку. Черные глазищи, шелковые волосы, точеная фигурка. Я тайком ей завидовала — мне с моим лишним весом и прыщами о такой внешности приходилось только мечтать. Я не раз видела, как ровесники, а то и мужчины постарше сворачивали голову вслед Юле. Фекла к тому моменту все чаще кричала внучке: «Крути, крути хвостом! Будешь знать!»Я однажды спросила у Юли, почему бабка такое говорит. Юлька пожала плечами:— Боится за меня. Как бы со мной не произошло то, что с матерью.Мне бабушка говорила, что Юлина мама скончалась от рака. Поэтому не могла понять — причем здесь «крутить хвостом» и умереть от болезней. Но решила подробности не спрашивать.Вскоре Фекла совсем слегла, а через неделю отправилась в мир иной. Юльке на тот момент было 18 лет. После смерти бабки молодая хозяйка взялась за дом — выполола грядки, выкинула непроницаемые шторы, повесила легкие занавесочки — теперь мы могли друг другу махать из окон спальни. Впервые Юля пригласила меня в гости. Внутри было уютно. Никаких тебе ведьминских атрибутов, даже иконка на столе стояла. Я еще усмехнулась про себя: «И почему их колдуньями считали?» Однако меня не покидало ощущение, что на меня смотрят из всех углов. Из-за этого я старалась реже заходить к подруге, она и не настаивала.Я привыкла, что мы каждый день видимся. А тут ее не было неделю. Я забеспокоилась: стучала, смотрела в окна — никого. Ее пес Бобка отощал, а кот Жора скребся в дверь. Но было заперто — на входной двери висел замок. Осторожно отворила калитку, принесла животным еды и воды, думая про себя: «Юля говорила, что родственников у нее нет. Подруг — тоже. Куда она могла деться? Может, случилось что?» Только я закрыла за собой калитку, как услышала:— Маша!Я зашла обратно и обомлела — Юля стояла на пороге, вся в синяках и кровоподтеках. Мысли зароились в голове: «Я же в окна заглядывала, никого не было! И на двери замок амбарный был. Как же ты тут очутилась?» Юлька представляла собой страшное зрелище. Я собралась с духом:— Что случилось, милая?Она подняла на меня глаза, полные злобы, ненависти и отчаяния. Я невольно отшатнулась.— Трое. Поймали меня на дороге объездной. Издевались. Били. Ненавижу.Я кинулась к подруге:— Юлечка, кто же это сделал?! Надо их наказать, пошли в милицию!Юля усмехнулась опухшим ртом:— Будет с них еще.Я долго тогда просидела у нее. Успокаивала, как могла. Хоть в тот день мне казалось, что на меня из углов не только смотрят. А хотят убить.Юля попросила ее не беспокоить несколько дней и никому не рассказывать о случившемся. Я сильно переживала за нее. Какие ублюдки могли надругаться над такой красавицей? За что? Эти мысли не давали мне покоя. Из-за этого ночью мне не спалось. Я села на кровать и увидела, как у Юли загорелся свет в окошке. Сквозь тонкие шторы я увидела два силуэта. Первый — Юлькин. А кто второй? Сидел человек в какой-то высокой шляпе. В лохмотьях каких или в шкуре? Непонятно. И кто мог к ней прийти так поздно? Любопытство меня распирало. Я тихонько вышла за ограду, притаилась на завалинке в кустах. Все равно же увижу, кто пришел, а вдруг она парня завела, а мне не сказала? Хотя мысль о парне мне показалось глупой.Пока я рассуждала сама с собой, скрипнула калитка. За ней показались рога! Вот уже вышла козлиная морда. Существо передвигалось, как человек. Только вместо ног у него были копыта. Оно было одето в овчинный тулуп, от него исходило страшное зловоние. Существо смачно харкнуло и посмотрело на меня красными глазами. Оно что-то проклокотало и пошло прочь. От страха я вжалась в стену, а потом убежала домой. Тряслась под одеялом, читая молитвы, пока не провалилась в сон…Утром я проснулась от причитаний мамы. Оказалось, что наш сосед, тот самый Коля, что в детстве переломался, погиб под колесами грузовика. Его буквально размазало по дороге. Виновник аварии скрылся. Кольку только похоронили, как пришло новое известие. Друг Коли, Ленька Рыжий, в петлю полез. Мать вовремя заметила, вытащила. Но кислородное голодание дало о себе знать. Дураком остался Ленька. Даже сам в туалет разучился ходить. Я смекнула, в чем дело. Эти двое — редкостные отморозки. И вопрос их наказания был делом времени. Но Юля говорила, что мучителей было трое. Мне стало ясно, кто следующий, — Миша. Дружбан их, тот еще гад. И с ним вскоре случилось несчастье. По словам его отца, они пилили дрова. Вдруг Миша ни с того ни с сего полез на пилораму. Отец в то время отлучился. Итог — нет больше у Миши ног. И мужского достоинства.Как только это случилось, я встретила Юлю. Клянусь, в ее глазах я видела торжество! Она вскользь сказала:— Ну все. Каждому свое. Теперь и мне пора.Я не придала значения ее словам. А через день она тихо умерла. Мы по-соседски скинулись, похоронили ее.На поминках я узнала, что похожий случай произошел лет 13 назад. Юлькину мать изнасиловали. В милиции сказали — сама виновата, искать никого не будут. Потом Вася-алкаш видел странное существо у их дома. Никто ему не поверил — мало ли, что пьяному почудится. А через день Витьку, соседа с начала переулка, поезд на колеса намотал, хоронить нечего было. Вскоре и сама женщина умерла. Баба Валя, наша знакомая, сказала: «Видать, они на помощь дьявола призывали. Силенок-то ведьминских не совсем хватало. Но тот просто так ничего делать не будет. Вот и забрал их жизни. Все равно она им не мила была».Сколько лет прошло с той поры! Я не осуждаю ни Юлю, ни ее мать. Неизвестно, как бы я поступила на их месте. Но их ли это рук дело? Или это судьба?Автор - Мария Кожевникова.

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