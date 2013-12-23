Месть нерожденных

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 464 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:43 by

Мама нашла меня лежащей в ванне с горчицей, сильно пьяную. Она поняла все без слов. Позвонила Инессе Семеновне, знакомому гинекологу. Отвезла к ней в клинику на анонимный осмотр.Когда я совсем пришла в себя, мама плакала и повторяла: «Спасибо, Боже! Не поздно, не поздно! Юля, Юлечка, зачем ты так, дурочка моя?» Я тоже заплакала. Вы не представляете, каково это — узнать в 15 лет, что ты беременна…Теперь, спустя много лет, я благодарна маме за то, что она помогла мне сохранить, родить и вырастить нашу девочку, нашу Ирочку. Временами я чувствую вину за то, что хотела избавиться от ребенка. Саша был старше меня на 3 года. Мы начали встречаться, когда я училась в 8-м классе, а он в 11-м. Мы гуляли за ручку, целовались — и только, целый год. А потом Саша поступил в ВУЗ. И я почувствовала, что он отдаляется. Я не хотела терять Сашу и потому уступила ему — и мы переспали. Потом еще и еще. Я думала, что этим привяжу к себе любимого. Что так мы станем еще ближе. В итоге я забеременела.Саша пришел в ужас. Ему — 18 лет, мне — 15. Он орал на меня: «Ты что, не понимаешь, что меня посадят?! Ты же несовершеннолетняя! Избавляйся от ребенка, как хочешь!» Я была в растерянности. К кому обратиться? К маме — страшно. А без нее аборт в клинике мне никто не сделает. На помощь пришел Интернет. Я прыгала со шкафа, таскала тяжести, пила отвар петрушки. Потом напилась водки и легла в ванну с горчицей. Тут меня и нашла мама. С Сашей все решилось просто — никаких претензий, алиментов и тем более судебного процесса. Мама сказала: «Забудь! Сами вырастим ребенка!»Я на год ушла из школы, до родов жила у бабушки в далекой деревне. Потом, когда родила, мама подмазала, кого надо, и оформила Ирочку на себя — как дочку. Я думала раньше, что мама тогда просто испугалась за мою жизнь и здоровье. Теперь-то я понимаю, что последствия моего самодеятельного аборта, если бы он удался, могли быть страшными. Но насколько страшными, я узнала лишь недавно…Мама тогда, после больницы, взяла с меня страшную клятву: «Никогда, слышишь, никогда не делай аборт! Если только по медицинским показаниям — но иначе никогда! Клянись!» Я поклялась. Объяснение возникло, когда у нашей Ирочки первый раз начались «критические дни». Мама тогда вызвала меня на разговор: «Дочка, Ира наша становится женщиной — значит, может забеременеть. Ты для нее старшая сестра, лучшая подруга — если что, делиться будет с тобой, скорее всего. Запомни: никаких абортов!» И мама рассказала истинную причину такого запрета.Вы слышали про анчуток? Считается, что так славяне называли мелких бесов. Это души не родившихся детей, не нареченных, и потому не могущих покинуть наш мир. Есть безвредные анчутки — ими становятся детки, не родившиеся по случайным причинам. Они незримо обитают рядом с матерью и чаще всего уходят в иной мир, потому что их оплакивают, за них молятся. Есть и злобные анчутки, бесы, которые возникают по вине матери — из-за абортов. Души этих детей ложатся отпечатком на судьбу сделавшей аборт женщины и даже на судьбы рода. Кому-то удается отмолить грех или искупить. Но мама боялась не того, что на меня ляжет грех аборта. В нашей семье было все гораздо хуже.Я маме поверила безоговорочно. И теперь живу одним — уберечь бы доченьку, а там, глядишь, и уйдет это проклятие. Ведь если разобраться, то мы не виноваты. Да и на Софье не такой уж большой грех. Почему же она так жестоко поплатилась за то, что пыталась сохранить жизнь женщинам, решившимся на аборт?..Автор - Юлия Н.

Ключевые слова: Беременность клятва анчутки мелкие бесы повитуха проклятье ведьмы

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