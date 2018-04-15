Странный дом

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Seipron Просмотров: 694 Комментарии: 5 +12 Вчера, 18:58 by

Не знаю, правда или нет, но говорят, что есть дома и квартиры с привидениями. Когда купил квартиру, друг задавал странные вопросы. Типа: "Нормально ночью спишь?", "Приведений нет?", "Шорохи, скрипы по ночам бывают?" Такие вопросы меня немного раздражают… Не то чтоб я становлюсь мнительнее, просто неприятно… После недолгой беседы с другом на тему моего неверия в такие квартиры, он мне рассказал про дом, в котором живет нечто, что терроризирует всех, кто там поселится. Дом много раз продавали, но никто так и не смог в нем ужиться. Этот дом находится в одном из районов Татарстана, откуда родом мой друг. Так совпало, что у моей жены родственники из того же района. И мы недавно ездили на юбилей ее деда. Тот дом находился в 25 километрах от деревни родственников. Получилось так, что друг в эти выходные поехал домой. И он с радостью показал мне местные красоты, так как был я в том районе в первый раз. Заехав за мной утром на машине, мы сразу отправились к тому злорадному дому. Он был обижен моим недоверием к нему с этим домом. Одновременно он радовался, что сможет размазать мое суеверие по стенке, а потом соскоблить его и выкинуть в ведро. Были мы вдвоем, так как жена осталась помогать готовить.В общем, мы заехали во второй по населённости поселок, со слов друга. Подъехали к весьма примечательному дому, так как среди всех остальных - забор был повален, трава по колено и окна грязные.- Вот он! - с гордостью, сказал мой друг.- Мда, печальный дом, - негромко ответил я.Вышли из машины, подошли поближе к дому. Ну дом как дом. Бревенчатый, высокий. Много окон. Друг сказал, что построили его в 90-е года.- Ну и что там такое водится? - задал я вопрос.- Хр***н знает… - ответил друг.Сзади к нам подошел мужик. На вид лет 50. Поздоровался. Поинтересовался, что мы тут делаем. Мы ответили, как есть.Узнав, что друг местный житель, тон у мужика стал добрее. Как выяснилось, мужик этот напротив того дома живет. Дураков сейчас много, вот и подошел к нам. Мало ли мы что хотим сделать… Дом ограбить или поджечь.Разобравшись кто, зачем и как, он нам много чего рассказал про этот дом.Со слов мужика.Что сказать вам, дом этот как бы… Нехороший. Сам от него первое время шарахался, сейчас привык. Это… Ну что там… Живет. Оно, в общем, на улицу не выходит… Вроде как.Много хозяев сменилось у дома, последние, кто его купил, семья из города недалеко отсюда. Взяли дом под сад и огород. Видимо, не знали про нашу достопримечательность. Обычно люди заезжают, помучаются, помучаются, уезжают. Ничего с домом поделать нельзя! Священников звали, имамов, все без толку… Бывают хозяева - ночью к нам стучатся, глаза выпученные, трясутся все. Пускаем переночевать, куда деваться-то… Люди же. Была одна семья, упертые оказались, дольше всех прожили. Правда, всему есть терпение. Сам я туда ни разу не заходил… Со слов хозяев, которые ночью у нас спали, там бес какой-то поселился…Вещи портит, поджечь может. Посуду со стола скидывает, не в стену швыряет, а сталкивает.Ночью в стены бьет, скрипит, шуршит, свет включает. Шепот бывает слышат, начинают искать, кто и где, найти не могут. Одни рык даже слышали. Иногда, когда вечером приезжаю с работы, стою, курю. А сам на дом гляжу, такое чувство как будто кто-то на меня смотрит. Бывает свет включается. Каждый раз пугаюсь до дрожи. Когда загорается в окне свет… Заикой так можно стать. Редко бывает в стены лупит, глухие удары слышны. Как будто молотком по бревну стучат. Дети любят его дразнить, любопытно им. Подходят к дому, подтягиваются, в окна смотрят, а оттуда по стеклу что-то долбанет. Дети врассыпную. Немного придут в себя и гогочут. Выхожу, шугаю их. Нечего почем зря лишний раз задорить это…Хозяин нынешний с друзьями приезжал. Жили пару дней. Расспрашивали меня, что да как с этим домом. Ночью всех разбудили… С криками: "Да ну его на..." выбежали, сели в машину и уехали. Пару дней дом незапертый был, потом человек пять приехали вещи забрать и запереть двери. Вот переезжать собрался, в город! Как в купленной квартире ремонт сделаю, так сразу.Пожав на прощание руки, мы с другом сели в машину.- Ну и как? - спросил он.- Честно сказать, не очень впечатлило, - ответил я.- Переночуй там тогда, только памперсов с собой захвати и мужика предупреди, что ночью к нему заглянешь, - рассмеявшись, сказал друг.Поездив по местным территориям еще часа 2, я вернулся к родственникам. Рассказал, куда ездили, что видели. Оказывается, слава этого дома им тоже известна. Дед сказал, что на этом месте колодец раньше был, из камней выложен. Вода в нем давным давно пересохла. Видимо, колодец засыпали, построили дом.Слухи слухами, сам я бы не решился там переночевать… Говорят же: "Береженого бог бережет".Может, и нет там ничего странного… Хотя зачем людям такие истории придумывать… Выгоды им с этого никакого…Если только друг другу нервы пощекотать.

Ключевые слова: Дом нечто деревня авторская история

Другие, подобные истории: