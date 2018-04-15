Странный дом

Странный домНе знаю, правда или нет, но говорят, что есть дома и квартиры с привидениями. Когда купил квартиру, друг задавал странные вопросы. Типа: "Нормально ночью спишь?", "Приведений нет?", "Шорохи, скрипы по ночам бывают?" Такие вопросы меня немного раздражают… Не то чтоб я становлюсь мнительнее, просто неприятно… После недолгой беседы с другом на тему моего неверия в такие квартиры, он мне рассказал про дом, в котором живет нечто, что терроризирует всех, кто там поселится. Дом много раз продавали, но никто так и не смог в нем ужиться. Этот дом находится в одном из районов Татарстана, откуда родом мой друг. Так совпало, что у моей жены родственники из того же района. И мы недавно ездили на юбилей ее деда. Тот дом находился в 25 километрах от деревни родственников. Получилось так, что друг в эти выходные поехал домой. И он с радостью показал мне местные красоты, так как был я в том районе в первый раз. Заехав за мной утром на машине, мы сразу отправились к тому злорадному дому. Он был обижен моим недоверием к нему с этим домом. Одновременно он радовался, что сможет размазать мое суеверие по стенке, а потом соскоблить его и выкинуть в ведро. Были мы вдвоем, так как жена осталась помогать готовить.
В общем, мы заехали во второй по населённости поселок, со слов друга. Подъехали к весьма примечательному дому, так как среди всех остальных - забор был повален, трава по колено и окна грязные.
- Вот он! - с гордостью, сказал мой друг.
- Мда, печальный дом, - негромко ответил я.
Вышли из машины, подошли поближе к дому. Ну дом как дом. Бревенчатый, высокий. Много окон. Друг сказал, что построили его в 90-е года.
- Ну и что там такое водится? - задал я вопрос.
- Хр***н знает… - ответил друг.
Сзади к нам подошел мужик. На вид лет 50. Поздоровался. Поинтересовался, что мы тут делаем. Мы ответили, как есть.
Узнав, что друг местный житель, тон у мужика стал добрее. Как выяснилось, мужик этот напротив того дома живет. Дураков сейчас много, вот и подошел к нам. Мало ли мы что хотим сделать… Дом ограбить или поджечь.
Разобравшись кто, зачем и как, он нам много чего рассказал про этот дом.
Со слов мужика.
Что сказать вам, дом этот как бы… Нехороший. Сам от него первое время шарахался, сейчас привык. Это… Ну что там… Живет. Оно, в общем, на улицу не выходит… Вроде как.
Много хозяев сменилось у дома, последние, кто его купил, семья из города недалеко отсюда. Взяли дом под сад и огород. Видимо, не знали про нашу достопримечательность. Обычно люди заезжают, помучаются, помучаются, уезжают. Ничего с домом поделать нельзя! Священников звали, имамов, все без толку… Бывают хозяева - ночью к нам стучатся, глаза выпученные, трясутся все. Пускаем переночевать, куда деваться-то… Люди же. Была одна семья, упертые оказались, дольше всех прожили. Правда, всему есть терпение. Сам я туда ни разу не заходил… Со слов хозяев, которые ночью у нас спали, там бес какой-то поселился…Вещи портит, поджечь может. Посуду со стола скидывает, не в стену швыряет, а сталкивает.
Ночью в стены бьет, скрипит, шуршит, свет включает. Шепот бывает слышат, начинают искать, кто и где, найти не могут. Одни рык даже слышали. Иногда, когда вечером приезжаю с работы, стою, курю. А сам на дом гляжу, такое чувство как будто кто-то на меня смотрит. Бывает свет включается. Каждый раз пугаюсь до дрожи. Когда загорается в окне свет… Заикой так можно стать. Редко бывает в стены лупит, глухие удары слышны. Как будто молотком по бревну стучат. Дети любят его дразнить, любопытно им. Подходят к дому, подтягиваются, в окна смотрят, а оттуда по стеклу что-то долбанет. Дети врассыпную. Немного придут в себя и гогочут. Выхожу, шугаю их. Нечего почем зря лишний раз задорить это…
Хозяин нынешний с друзьями приезжал. Жили пару дней. Расспрашивали меня, что да как с этим домом. Ночью всех разбудили… С криками: "Да ну его на..." выбежали, сели в машину и уехали. Пару дней дом незапертый был, потом человек пять приехали вещи забрать и запереть двери. Вот переезжать собрался, в город! Как в купленной квартире ремонт сделаю, так сразу.
Пожав на прощание руки, мы с другом сели в машину.
- Ну и как? - спросил он.
- Честно сказать, не очень впечатлило, - ответил я.
- Переночуй там тогда, только памперсов с собой захвати и мужика предупреди, что ночью к нему заглянешь, - рассмеявшись, сказал друг.
Поездив по местным территориям еще часа 2, я вернулся к родственникам. Рассказал, куда ездили, что видели. Оказывается, слава этого дома им тоже известна. Дед сказал, что на этом месте колодец раньше был, из камней выложен. Вода в нем давным давно пересохла. Видимо, колодец засыпали, построили дом.
Слухи слухами, сам я бы не решился там переночевать… Говорят же: "Береженого бог бережет".
Может, и нет там ничего странного… Хотя зачем людям такие истории придумывать… Выгоды им с этого никакого…
Если только друг другу нервы пощекотать.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:58 by SeipronПросмотров: 694Комментарии: 5
Ключевые слова: Дом нечто деревня авторская история