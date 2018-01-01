Ведьма

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:24

Ernesta Просмотров: 114 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:24 by

Почему-то все детские воспоминания у меня застряли в летних жарких бесконечных днях, которые напоминают по ощущениям липкую тягучую резину, поглощающую все звуки вокруг. Всё, как в замедленной съёмке - разглядывай - не хочу. И самое интересное то, что практически все воспоминания относятся к тому периоду, когда я находилась в гостях у прадеда и его жены в разные годы, в разных городах (они потом из Волгограда в Москву переехали).Жена у прадеда и, соответственно, мачеха моего деда была самая настоящая ведьма. Сначала мать моего деда извела, а потом уж и его отца на себе женила. Истории на эту тему я уже здесь выкладывала. Сейчас же постараюсь просто описать некоторые факты, как их помню я.1. Каждый раз одна и та же история.Играю я на крылечке у дома прадеда с паучками, это мои самые любимые насекомые, ну, и ещё стрекозы. Прабабка Дуня туда-сюда ходит, то в сарай, то обратно. Я на неё изредка поглядываю. Вижу, что она какое-то растеньице притащила, в землю сажает и нашёптывает. Я её спрашиваю:- Ты что, помидоры сажаешь или огурцы?Дуня хитро ухмыляется:- Да что, ты, деточка, я такое не сажаю.- А что сейчас посадила?- Это просто травка. Только смотри, не трогай её, заговоренная она.Да я и не думала трогать, чего интересного-то, всё равно никогда ничего путного не вырастало. Через время все травки пробабкины скрючивались и засыхали.Следующий раз я отвлеклась от своих паучков из-за криков и шума. Обернулась - мамка моя. Бегает по двору, руками машет, кричит. Отец меня в охапку схватил, за забор тащит. Я особо не упираюсь, но уходить не хочу.Уже дома новый скандал - кто отвёл ребёнка, тоесть меня, к ведьме. Никто ничего не помнит. Жили мы тогда с маминой мамой и отцом, котрый и был пасынком ведьмы Дуни. Сколько раз пытались вспомнить, как я оказалась у Дуни, так и не смогли. Хотя жила она очень далеко, в другом районе города, в Бекетовке, туда только на транспорте добираться надо. Это место и по сей день слывёт дурной славой.И так постоянно, один и тот же сценарий. В своё время Дуня долго настаивала, чтоб меня ей отдали.2. Кто в чулане живёт?С Дуней мы всё время ходили, то на перекрёстки, то на большую дорогу, то на базар. Но перед тем, как из дома выйти, прабабка всегда делала одно и тоже. Она брала решето, насыпала туда разных круп, перемешивала тщательно, не спеша, иногда и мне давала рукой в решете поволозить. Потом мы шли в чулан, ставили там это решето на пол, закрывали дверь и уходили из дома по своим делам.Мне очень нравилось это занятие, и я всё время просилась с Дуней погулять.Перемешивая крупу, я спрашивала:- А зачем это? Для чего решето с крупой в чулане?- Да им это, хвостатым, чтоб дел не натворили, пусть крупу перебирают, пока не вернусь.В эти моменты я очень хорошо представляла этих хвостатых, но это меня совсем не пугало.Когда я попыталась пару раз сделать то же самое у себя дома, то получила по одному месту и вдовесок мне запретили неделю гулять на улице.3. Откуда она знала?У Дуни с моим прадедом общих детей не было, у неё была лишь своя дочь и внучка. Внучка на тот момент была уже взрослая, замужем, у неё сын родился, Димочка.Мне было уже лет 9 - 10, а Димочке года три, не больше. Димочку я очень любила. Когда он не хотел засыпать, Дуня мне говорила:- Погладь его по бровкам, он и уснёт. Гладь, смотри и запоминай каждую ресничку, носик, губки... Скоро он от нас совсем уйдёт.При этих словах мне становилось не по себе, но я старалась думать, что Димочка переедет с мамой и папой в другую квартиру, которая где-то далеко.Димочка и правда ушёл от нас. Когда ему было 19-ть лет, он умер от внезапной остановки сердца во сне.4. Приворот на бутылку.Когда Дима был ещё маленький, его мать Галя с мужем развелась. Жизнь у неё не сильно складывалась, но бабка Дуня вникать не хотела.Наконец-то у Гали сложились какие-никакие отношения с мужчиной, она даже к нему переехала с вещами. Через какое-то время случился у них скандал, и тот мужик Галкины вещи с балкона повыкидывал вместе с чемоданами.Галя сразу к бабке побежала. Та не хотела ей помогать, но потом согласилась с одним условием, что та рожать детей от этого мужика не будет, потому как если родит, то девочка будет без мозгов. Вот прям так и сказала. Галка пообещала.Не знаю уж как Галя смогла того мужика назад расположить да ещё и бутылку водки, что Дуня заговорила, споить, только принял он Галю обратно. Да не просто принял, но и женился.Слово Галя не сдержала и в скором времени забеременела. Родилась девочка, как сказали врачи "без единой извилины в голове, никаких надежд".Новый муж Галку бросил почти сразу, так она с этой девочкой и живёт, здоровье-то у неё оказалось отменное.

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