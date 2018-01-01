История знакомого уфолога

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:41

Причина: Авторская стилистика сохранена

Seipron Просмотров: 84 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:41 by

У меня есть знакомый. Уфолог. Ездит по всяким аномальным местам с компанией таких же искателей пришельцев. Верит он только в пришельцев, а приведения, демоны — это так, выдуманный фольклор, нервишки пощекотать. Вот уфология! Это да… НЛО с анальными зондированиями и прочая весьма интересная доказанная информация. По этому поводу спорить с ним бесполезно! Пытался. Редко, мы созваниваемся по скайпу. Недавно он мне рассказал следующую ситуацию из своей жизни.Как-то они охотились на НЛО вблизи одной деревеньки. Где и когда — мне было неинтересно, да и он не уточнял. Жители утверждали, что часто видят в небе шары, образующие треугольники. Летают окаянные, быстрее, чем баба яга на ступе. Один даже видел, как кто-то высокий в лесу за деревом прятался, другой — маленького уродца с большими глазами без ушей и носа. Информаторов было полно, да все разное говорили. Решили они в лесу остаться ночевать, там, где шары летают. Две ночи посменно дежурили, ничего не увидели…Решили, что чуют их пришельцы, вот и не показываются. Заночевали в деревне. Палатки расположили у края, поближе к лесу. Ему досталось дежурить с четырех часов ночи, до шести часов утра. Сон сбивал горячим кофе из термоса. На улице было уже светло. Вот сменщик проснулся, он собрался идти в палатку. Как вдруг он заметил, что со стороны деревни в сторону леса бежит нечто, с огромной скоростью.Расстояние до леса — километра два, не меньше. Сменщик Андрей тоже заметил это существо. Нечто скрылось в лесу. Стояли они, как парализованные. Заснять они, естественно, не успели, других не разбудили. Придя в себя, панику подняли. Влетело им, за бездействие.Пошли они в то место, откуда примерно могло выбежать это чудо. Проходя мимо дворов, они заглянули в открытые ворота. Хозяин, мужик лет пятидесяти, снимал ошейник с мертвого пса. После короткого разговора с хозяином, они поняли, что пса кто-то задушил. И это не первая задушенная собака в деревне. Самое интересное, что собака не сопротивлялась — не лаяла, не скулила. Cо слов хозяина, он ничего такого ночью не слышал. Ребята, полные новыми ощущениями близости разгадки, проложили примерный маршрут этого существа. Пройдя по нему, никаких следов не нашли.Один дед рассказал, что сын его стрелял в похожую, по их описанию, тварь. Проснулся его сын от звука упавшего ведра на дворе (спал он на веранде), вышел с двустволкой. Оружие держал рядом, чтобы бить лис, залезaюших ночью во двор — много водилось их в тех краях. Заметил только силуэт возле забора. Понял, что не человек это. Выстрелил. Всю деревню на уши поднял. После этого, где-то через дня два у деда внук пропал. Парнишке 14 лет было. Возился с мотоциклом во дворе, и — словно испарился, больше никто его не видел. Сын деда спился и умер. Мать уехала в город, к родственникам.В общем, ничего не найдя, они уехали оттуда. Неприятный осадок у друга на душе остался. Первый раз такое видел. Думаю, завяжет он с поиском внеземных цивилизаций…

Ключевые слова: НЛО пришельцы существо лес авторская история

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