Странные звуки из соседней квартиры. Продолжение

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 739 Комментарии: 12 +18 Сегодня, 13:51 by

Странные звуки и шаги в соседней квартире ещё несколько ночей беспокоили нас. Я как могла отбивалась от соседки с нижнего этажа, она требовала телефон моих соседей, чтобы они уже приехали и "успокоили" то, что не даёт ей спокойно спать по ночам. Но вечного ничего не бывает, отпуск у ребят закончился и они вернулись домой. Правда, детишек привозить в квартиру не стали, оставили у бабушки, а сами взялись за "разборки".Из рассказа Наташи я знаю, что они обращались к нескольким, так сказать "экстрасенсам", один даже был из известной телепередачи. Почему-то они все работали через интернет (я не экстрасенс, но как оказывать такие услуги через сеть, не представляю). Узнав причину беспокойства, сразу называли причину: малыш, он же чуть ли не сатана. Да и счётчик там немаленький.Самое интересное, что когда ребята приехали, стуки прекратились, и пропал неприятный запах, в комментариях кто-то спрашивал про него: так пахнет, когда мышка сдохнет под полом и разлагается. Но у нас пятый этаж, а мышей нет даже на первом.Кто- то из друзей дал Наташе телефон женщины, довольно быстро она приехала, потом Наташа рассказала, что прейскуранта у неё нет, кто что даст. Вот она-то и нашла причину.Есть у Натальи подруга, приятная воспитанная молодая женщина, они дружат с самого детства, зовут её Яна. Несколько лет назад Яна вышла очень удачно замуж, потом забеременела. По результатам скрининга стало известно, что у ребёнка серьёзный порок сердца, врачи предложили вызвать преждевременные роды. Пройдя исследования ещё у пары специалистов, которые подтвердили первоначальные результаты, Яна с мужем все равно решили родить этого ребёнка, семья не бедствует, операцию сделать есть на что. В шесть с половиной месяцев ребёнок запросился на свет. Муж Яны был по делам в соседнем регионе, когда ему сообщили, что малыш родился, но он очень слабенький, да ещё и сердечная патология, в общем врачи сказали, что надо ждать худшего. Малыша положили на донашивание, маму отправили домой.Сейчас в продаже есть игрушка для новорожденных Doodoo называется, якобы создаёт "розовый" шум, как в утробе матери. Вот такую игрушку, милого зайку папа купил своему малышу. Её разрешили поставить рядом с кювезом, где "дозревал" ребеночек. Через неделю малыш умер.Все родственники Яны и её мужа тяжело переживали потерю ребенка, отец женщины попросил эту игрушку себе. Он разговаривал с зайцем и много плакал. Папа Яны больной человек, он на инвалидности - из-за диабета ампутирована часть ноги. Ещё не прошло сорок дней после смерти ребёнка, как Яну ожидал новый удар - умер отец, его нашли сидящим на диване в обнимку с игрушечный зайцем. Когда его похоронили, муж Яны посадил игрушку на могилу отца, но женщина сказала, что игрушки созданы для радости детей и должны быть у детей. А тут как раз Наташа родила, и Яна подарила им этого зайца. Сделала она это не со зла, она крестная одного из старших детей, и когда принесла зайку, то сказала, что он был куплен для её малыша.Наташа посадила игрушку на шкаф в комнате новорожденного и забыла про неё.Я не совсем поняла, что, как, и почему произошло, напишу своими словами. Игрушка дважды была рядом с умершими, и на кладбище побывала, вот на каком-то этапе через неё в квартире моих соседей появилось ещё одно неприятное соседство. Это какие-то сущности низшего порядка (со слов ясновидящей), они успешно "кушали" энергию проживающих, особенно детей. Когда "кушать" стало нечего, эти сущности стали хулиганить. Хорошо, что из пострадавших оказался напуганный кот. Я в детскую комнату не заходила, а то вдруг и меня бы "кушать" стали. В общем, квартиру соседям почистили, дополнительно они решили её и освятить. А вот у их младшего ребеночка, по словам женщины-экстрасенса, проблема с почками, отсюда и периодическое повышение температуры. Результатов, подтверждающих или опровергающих пока нет, но к врачу обратились.Я не присутствовала при общении Натальи с экстрасенсом, меня пригласили потом, чтобы проверить, не цепанула ли я какой-нибудь дряни. Нет, все чисто, а ещё мне экстрасенс сказала, что в моём доме сильные хранители, и у меня, как ни странно, очень сильное биополе. Ну хранители кошки и домовой.В общем, вот так, довольно скучно закончилась история со стуками в соседней квартире. Если честно, то я ожидала чего-то более страшного и интересного.Ах да, совсем забыла про Степана. Ему очень понравилось в нашем доме: много еды, спокойно и весело. Они с Дуськой спелись - любимое место на шкафу, только и видели, как сверху вниз смотрят две хитрые мордочки, серая и рыжая. Хорошо, что Дульсинея стерелизована, а то не знаю, кому бы я котят раздавала. Теперь Степа спокойно живёт дома, а к нам в гости ходит: раз несколько за день через балкон (откуда только дорогу узнал, надо ему со своего балкона перейти на наш кондиционер и потом, через открыта окно на наш балкон), и пару раз обязательно через дверь, сядет около моей квартиры и орёт дурниной, приходится пускать кавалера.

Ключевые слова: Квартира звуки запахи экстрасенс ребенок смерть игрушка сущности история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: