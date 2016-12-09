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Истории из жизни

Странные звуки из соседней квартиры. Продолжение

Странные звуки и шаги в соседней квартире ещё несколько ночей беспокоили нас. Я как могла отбивалась от соседки с нижнего этажа, она требовала телефон моих соседей, чтобы они уже приехали и "успокоили" то, что не даёт ей спокойно спать по ночам. Но вечного ничего не бывает, отпуск у ребят закончился и они вернулись домой. Правда, детишек привозить в квартиру не стали, оставили у бабушки, а сами взялись за "разборки".

Из рассказа Наташи я знаю, что они обращались к нескольким, так сказать "экстрасенсам", один даже был из известной телепередачи. Почему-то они все работали через интернет (я не экстрасенс, но как оказывать такие услуги через сеть, не представляю). Узнав причину беспокойства, сразу называли причину: малыш, он же чуть ли не сатана. Да и счётчик там немаленький.

Самое интересное, что когда ребята приехали, стуки прекратились, и пропал неприятный запах, в комментариях кто-то спрашивал про него: так пахнет, когда мышка сдохнет под полом и разлагается. Но у нас пятый этаж, а мышей нет даже на первом.

Кто- то из друзей дал Наташе телефон женщины, довольно быстро она приехала, потом Наташа рассказала, что прейскуранта у неё нет, кто что даст. Вот она-то и нашла причину.

Есть у Натальи подруга, приятная воспитанная молодая женщина, они дружат с самого детства, зовут её Яна. Несколько лет назад Яна вышла очень удачно замуж, потом забеременела. По результатам скрининга стало известно, что у ребёнка серьёзный порок сердца, врачи предложили вызвать преждевременные роды. Пройдя исследования ещё у пары специалистов, которые подтвердили первоначальные результаты, Яна с мужем все равно решили родить этого ребёнка, семья не бедствует, операцию сделать есть на что. В шесть с половиной месяцев ребёнок запросился на свет. Муж Яны был по делам в соседнем регионе, когда ему сообщили, что малыш родился, но он очень слабенький, да ещё и сердечная патология, в общем врачи сказали, что надо ждать худшего. Малыша положили на донашивание, маму отправили домой.

Сейчас в продаже есть игрушка для новорожденных Doodoo называется, якобы создаёт "розовый" шум, как в утробе матери. Вот такую игрушку, милого зайку папа купил своему малышу. Её разрешили поставить рядом с кювезом, где "дозревал" ребеночек. Через неделю малыш умер.

Все родственники Яны и её мужа тяжело переживали потерю ребенка, отец женщины попросил эту игрушку себе. Он разговаривал с зайцем и много плакал. Папа Яны больной человек, он на инвалидности - из-за диабета ампутирована часть ноги. Ещё не прошло сорок дней после смерти ребёнка, как Яну ожидал новый удар - умер отец, его нашли сидящим на диване в обнимку с игрушечный зайцем. Когда его похоронили, муж Яны посадил игрушку на могилу отца, но женщина сказала, что игрушки созданы для радости детей и должны быть у детей. А тут как раз Наташа родила, и Яна подарила им этого зайца. Сделала она это не со зла, она крестная одного из старших детей, и когда принесла зайку, то сказала, что он был куплен для её малыша.

Наташа посадила игрушку на шкаф в комнате новорожденного и забыла про неё.

Я не совсем поняла, что, как, и почему произошло, напишу своими словами. Игрушка дважды была рядом с умершими, и на кладбище побывала, вот на каком-то этапе через неё в квартире моих соседей появилось ещё одно неприятное соседство. Это какие-то сущности низшего порядка (со слов ясновидящей), они успешно "кушали" энергию проживающих, особенно детей. Когда "кушать" стало нечего, эти сущности стали хулиганить. Хорошо, что из пострадавших оказался напуганный кот. Я в детскую комнату не заходила, а то вдруг и меня бы "кушать" стали. В общем, квартиру соседям почистили, дополнительно они решили её и освятить. А вот у их младшего ребеночка, по словам женщины-экстрасенса, проблема с почками, отсюда и периодическое повышение температуры. Результатов, подтверждающих или опровергающих пока нет, но к врачу обратились.

Я не присутствовала при общении Натальи с экстрасенсом, меня пригласили потом, чтобы проверить, не цепанула ли я какой-нибудь дряни. Нет, все чисто, а ещё мне экстрасенс сказала, что в моём доме сильные хранители, и у меня, как ни странно, очень сильное биополе. Ну хранители кошки и домовой.

В общем, вот так, довольно скучно закончилась история со стуками в соседней квартире. Если честно, то я ожидала чего-то более страшного и интересного.

Ах да, совсем забыла про Степана. Ему очень понравилось в нашем доме: много еды, спокойно и весело. Они с Дуськой спелись - любимое место на шкафу, только и видели, как сверху вниз смотрят две хитрые мордочки, серая и рыжая. Хорошо, что Дульсинея стерелизована, а то не знаю, кому бы я котят раздавала. Теперь Степа спокойно живёт дома, а к нам в гости ходит: раз несколько за день через балкон (откуда только дорогу узнал, надо ему со своего балкона перейти на наш кондиционер и потом, через открыта окно на наш балкон), и пару раз обязательно через дверь, сядет около моей квартиры и орёт дурниной, приходится пускать кавалера.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:51 by Mary3.11.Просмотров: 739Комментарии: 12
+18

Ключевые слова: Квартира звуки запахи экстрасенс ребенок смерть игрушка сущности история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:34
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 323
Ну вот, а то ребёнка в демоны записан тут уже)) хорошо, что все разъяснилось и хозяева успели все убрать не дожидаясь серьёзных последствий +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:17
+2
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 600
Да, всё-таки . Мне было бы неприятно такую игрушку дома держать. Пусть она и никого не притянет.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Xomski
Сегодня, 15:33
+9
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
Да, хороша подруга, игрушку с кладбища новорожденному дарить. Мозгов нет.
Зарегистрирован: 23.02.2017
#4 написал: Eulalia
Сегодня, 16:20
+5
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 364
Ну ничего себе скучная концовочка)) хорошо, что причину нашли, а то бы мучались в непонятках и устали от всего этого.
Кстати,заметила, что люди со способнастями, которые берут кто сколько даст, более толковые, чем те, у кого прейскурант от ноликов ломится, а может и совпадение, хз.
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#5 написал: Старичок-лесовичок
Сегодня, 16:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Даааа, даже не знаю что может быть "страшнее и интереснее" сущностей в доме, да ещё и питающихся твоими детьми!!!! Подруга,конечно, подарочек хорошенький сделала, ничего сказать, но мать!!!!??? Она знала историю этой игрушки и приняла её!!! Более того - поставила её в детскую комнату!!! Поистине, некоторые люди шокируют....
Зарегистрирован: 8.05.2018
#6 написал: Talisha
Сегодня, 17:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1487|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 132
Цитата: Старичок-лесовичок
Даааа, даже не знаю что может быть "страшнее и интереснее" сущностей в доме, да ещё и питающихся твоими детьми!!!! Подруга,конечно, подарочек хорошенький сделала, ничего сказать, но мать!!!!??? Она знала историю этой игрушки и приняла её!!! Более того - поставила её в детскую комнату!!! Поистине, некоторые люди шокируют....

Так Яна когда дарила, сказала, что игрушка была куплена для малыша специально, т.е. соврала, получается, и Наталья не знала историю игрушки... А может в том зайце душа умершего младенца? crazy И потому другие экстрасенсы видели ребенка-демона?:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: Старичок-лесовичок
Сегодня, 17:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Цитата: Talisha
Цитата: Старичок-лесовичок
Даааа, даже не знаю что может быть "страшнее и интереснее" сущностей в доме, да ещё и питающихся твоими детьми!!!! Подруга,конечно, подарочек хорошенький сделала, ничего сказать, но мать!!!!??? Она знала историю этой игрушки и приняла её!!! Более того - поставила её в детскую комнату!!! Поистине, некоторые люди шокируют....

Так Яна когда дарила, сказала, что игрушка была куплена для малыша специально, т.е. соврала, получается, и Наталья не знала историю игрушки... А может в том зайце душа умершего младенца? crazy И потому другие экстрасенсы видели ребенка-демона?:)

Просто я поняла фразу " сказала, что игрушка куплена для её малыша" как признание что это заяц сына Яны.
Зарегистрирован: 8.05.2018
#8 написал: stahlratte
Сегодня, 18:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 166
ура, продолжение это хорошо
дааа уж... сразу вспомнилась история, тут была, как девушка туфли модные с кладбища уперла и с ногами потом мучилась
на самом деле страшная история так то. живешь так и не видишь, как с тебя энергию сосут, хорошо хоть коты могут на странности указать, а то б вообще никто ни о чем не подозревал
нет, ну я просто поражаюсь, что у людей с головой. как можно игрушку с такой историей дарить, да еще и с кладбища.
Зарегистрирован: 18.01.2013
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:40
0
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 146
Я тоже поняла, что Наташа была в курсе, что игрушка Яниного малыша. Единственное, Наталья не знала, что этот заяц участвовал в похоронной процессии. Просто замечательно, что всё закончилось на этом этапе. Плюс диагностировали заболевание почек и автора проверили на бяку
Зарегистрирован: 22.05.2017
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 22:17
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 323
Да не была мамаша в курсе откуда игрушка, а то бы она приняла её и поставила в детской...
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:26
0
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 146
Цитата: Tigger power
Да не была мамаша в курсе откуда игрушка, а то бы она приняла её и поставила в детской...

Сделала она это не со зла, она крестная одного из старших детей, и когда принесла зайку, то сказала, что он был куплен для её малыша.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#12 написал: Latta
Сегодня, 22:39
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 259
эхх, многих подводит оголтелый материализм. Не видно, а значит не существует - такой, наверно, срабатывает девиз. Но блин, и радиацию ведь не видно, раз уж так. И хотя б не из веры в нематериальное, а из скорби по ушедшей детской душе и уважения к ней - не стоило, конечно, запускать игрушку по кругу в насущное пользование disappointed_relieved

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Зарегистрирован: 28.04.2012
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