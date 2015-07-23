Квартира

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:05

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Лёша Пестряков Просмотров: 24 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 22:05 by

Живя в большом многоэтажном доме, вы уверены, что хорошо знаете своих соседей? Возможно, вы ничего про них не знаете. В особенности про те квартиры, из которых вот уже много лет как никто не заходил и не выходил. А тем временем там постоянно слышны звуки, то просто стук, то скрипы, не говоря уже про тяжелые вздохи.Такие квартиры скрывают множество тайн, которые простому человеку лучше и не знать. Постучишь в одну из таких квартир, никто не открывает, но всегда кто–то или что-то подходит к двери. Слышно легкое шуршание за дверью, откуда оно, ведь там вот уже два-три года никто не живет.Про одну из таких квартир и пойдет речь.Время было около двенадцати часов дня, выходной, я занимался своими делами, как неожиданно услышал негромкий, но чёткий стук, доносившийся из соседней квартиры. На минуту прислушавшись к звуку, я счел, что мне это показалось. Включив снова пылесос, начал заниматься домашними делами.К вечеру погода испортилась, после знойного дня подул сильный ветер, подтянулись тучи, разразилась гроза. Свет в квартире время от времени начал мигать, а после и вовсе отключился, я достал старые свечи, и одну из них зажег. Пламя от свечи было достаточно, чтобы осветить часть комнаты.Делать было нечего без света, и я решил просто посидеть при свечах. Благо ноутбук был полностью заряжен, а в интернет я выходил через мобильный интернет. На улице началась гроза. И вот, сидя за компьютером и переписываясь со своим другом, я четко услышал звуки, доносившиеся из соседней квартиры, в этот момент мне не показалось это странным, поскольку из соседних квартир часто доносятся стуки, то ремонт, то дети, то ссоры. Но не в этот раз. Поняв, из какой квартиры донесся этот звук, я замер, а после и вовсе впал в ступор. В этой квартире вот уже семь лет никто не живет.Соседи съехали быстро, причины съезда не знаю. Отойдя от компьютера, я прислонил ухо к стене соседней квартиры, некоторое время ничего не было слышно. Только хотел оторваться от этого занятия, как снова услышал шорох, который явно доносился из соседней квартиры. Мне стало не по себе, ведь там никого не должно быть, и я это точно знал.Мне стало интересно, кто там поселился, притом я точно знал, что там никого не должно быть. На следующие утро я решил проверить, кто эти новые постояльцы. Придя к двери этой квартиры, я нажал старый звонок, но дверь мне никто не открыл. Сочтя, что мне это всё показалось, я было хотел уже уйти и в этот момент услышал тихий глухой удар в дверь, будто кто-то с той стороны в спешке ударился об входную дверь, подойдя к ней. После зависла тишина. Я еще раз нажал на дверной звонок, но после ничего не последовало.Мне стало интересно, что же там такое твориться и я вышел на улицу, чтобы повнимательней осмотреть окна моих соседей. Присмотревшись, и ничего толком не увидев, ушел домой.Спустя примерно неделю я расспросил своих родителей про эту квартиру. На этот счет они мне ничего внятного не дали. Поэтому я начал поиски информации об этой квартире самостоятельно.Поиски в интернете не увенчались успехом, поэтому я решил разузнать у соседей. Наткнулся на одну бабушку-старожила, и вот что она мне поведала.Жила там семья одна - муж, жена, родители. Жила хорошо, ребенок у них был. Но через некоторое время жильцы стали слышать частые ссоры в семье. Когда начались, слышны не только ругань, но звуки похожие на стук или удары. Соседи решили узнать, что же там творится.На удивление соседей никто в квартире не ругался и тем более не стучал.Вот тут-то и начали происходить странные вещи. Никто не придал этому значения. Пока не началась череда странных и загадочных смертей.Сначала умер алкаш с пятого этажа, его нашли на лестничной клетке с ужасной гримасой на лице. Потом племянник этой самой старушки.От услышанного мне стало интересно, что в этой квартире сейчас творится. Подойдя, и прислонившись ухом к входной двери, я стал внимательно прислушиваться, в какой- то момент услышал тяжелое дыхание возле двери. Меня одолел страх и ступор, я не мог пошевелиться, а тем временем стон перешел в легкий крик и в этот момент я оттолкнулся от деври. Постояв несколько секунд, я хотел уже идти домой, как в этот момент раскрылись двери лифта. Из него вышел пожилой мужчина и, увидев моё испуганное лицо, спросил, зачем я стою около пустой квартиры.Мне это показалось странным, ведь я четко слышал звуки, доносившиеся из неё. Я сказал, что слышал, что там кто-то есть. Лицо мужчины побледнело, по лбу протекла струйка пота. "Там никого не может быть, квартира уже много лет пустует".Я спросил, что стало с жильцами той квартиры. На это мужчина ответил мне, что всех жильцов этой квартиры нашли погибшими в этой самой квартире."У меня есть ключи от этой квартиры" - продолжил человек.Он отдал мне связку ключей, я открыл квартиру. В ней было пусто, ободранные стены, пыль, грязь. Было видно сразу, что в ней не убирались уже давно. Со мной был телефон, на который я сделал несколько фотографий и ушел домой, попутно отдав ключи.Дома я сделал еще несколько нужных фото. Выгрузив данные на компьютер и рассмотрев внимательно сделанные мною фотографии, я ужаснулся. На них было отчётливо видны размытые фигуры со злобными лицами. Мне стало не по себе. Дойдя до фото, сделанных у себя дома, я увидел ту же картину. Размытые сферы с лицами. В этот момент я понял, что ключи даны были мне не просто так, я выпустил зло, которое томилось в этой квартире годами на свободу.В дверь раздался звонок.

Ключевые слова: В квартире звуки призраки страшилки авторская история

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