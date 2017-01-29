Врата Ада

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:35

Ernesta Просмотров: 740 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 11:35 by

Недавно коллега по работе рассказала мне один случай, что произошёл с её свекровью. Если честно, то я совсем не ожидала такое услышать от гречанки. Я как-то привыкла, что мистические истории греки обходят стороной, как будто и вовсе не существует ничего потустороннего.Коллегу мою зовут Корина, ей пятьдесят лет. Замужем она уже тридцать лет, и всё у неё в семье хорошо за исключением свекрови. Дама она богатая, но жадная до умопомрачения. В своё время даже с внуками общаться не хотела, чтоб не дай бог подарки и мороженое не пришлось покупать. Короче, теперь с Корининой свекровью не хочет общаться даже собственный сын, а о внуках вообще молчу.Мария, так зовут свекровь, обычно никогда даже не звонит сыну, а тут поздно вечером от неё звонок раздался. Ну Корина испугалась, думала, случилось что, трубку-то и сняла. А оттуда вопли истошные, мол, бегите все сюда, спасите-помогите.Когда сын и невестка добрались до мамочки, то увидели ужасную картину: сидит Мария во дворе своего дома в ночной сорочке, вся растрёпанная, бледная, и глаза, как блюдца. Они её в дом завести старались, да бесполезно. Заикаясь, кое-как свекровь рассказала, что с ней произошло.Дальше от первого лица.Вечером, как обычно, я пошла спать. Легла и почти уже заснула, как снизу по днищу кровати кто-то шарахнул, да так, что я подпрыгнула. Испугалась, конечно, но подумала, что спросонья показалось. А тут второй раз долбануло ещё сильнее. Я даже с кровати вскочить не успела, как кто-то меня с такой силой дёрнул за ногу, что я вместе с подушкой и одеялом слетела на пол. От страха меня всю затрясло, я не могла встать, просто пыталась отползти в сторону двери. И тут я поняла, что кто-то затягивает меня под кровать, крепко обхватив мою ногу. А потом я услышала этот ужасный голос:- Так ты же весь день меня звала, вот я и пришёл за тобой.Не знаю, как я вырвалась из его лап, даже не помню, но очнулась я уже в холле, схватила телефон и на улицу выбежала.А теперь хочу кое-что пояснить. Свекровка вечно чертыхалась, вернее, через каждые несколько предложений упоминала дьявола. Зато теперь эта вредная привычка у неё пропала. Вот, видите, как бывает: столько лет звала-звала, и вот пожалуйста - не только пришёл, но и заговорил.

Ключевые слова: Свекровь дьявол кровать телефон сын авторская история

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