Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Врата Ада

Недавно коллега по работе рассказала мне один случай, что произошёл с её свекровью. Если честно, то я совсем не ожидала такое услышать от гречанки. Я как-то привыкла, что мистические истории греки обходят стороной, как будто и вовсе не существует ничего потустороннего.

Коллегу мою зовут Корина, ей пятьдесят лет. Замужем она уже тридцать лет, и всё у неё в семье хорошо за исключением свекрови. Дама она богатая, но жадная до умопомрачения. В своё время даже с внуками общаться не хотела, чтоб не дай бог подарки и мороженое не пришлось покупать. Короче, теперь с Корининой свекровью не хочет общаться даже собственный сын, а о внуках вообще молчу.

Мария, так зовут свекровь, обычно никогда даже не звонит сыну, а тут поздно вечером от неё звонок раздался. Ну Корина испугалась, думала, случилось что, трубку-то и сняла. А оттуда вопли истошные, мол, бегите все сюда, спасите-помогите.

Когда сын и невестка добрались до мамочки, то увидели ужасную картину: сидит Мария во дворе своего дома в ночной сорочке, вся растрёпанная, бледная, и глаза, как блюдца. Они её в дом завести старались, да бесполезно. Заикаясь, кое-как свекровь рассказала, что с ней произошло.

Дальше от первого лица.

Вечером, как обычно, я пошла спать. Легла и почти уже заснула, как снизу по днищу кровати кто-то шарахнул, да так, что я подпрыгнула. Испугалась, конечно, но подумала, что спросонья показалось. А тут второй раз долбануло ещё сильнее. Я даже с кровати вскочить не успела, как кто-то меня с такой силой дёрнул за ногу, что я вместе с подушкой и одеялом слетела на пол. От страха меня всю затрясло, я не могла встать, просто пыталась отползти в сторону двери. И тут я поняла, что кто-то затягивает меня под кровать, крепко обхватив мою ногу. А потом я услышала этот ужасный голос:
- Так ты же весь день меня звала, вот я и пришёл за тобой.

Не знаю, как я вырвалась из его лап, даже не помню, но очнулась я уже в холле, схватила телефон и на улицу выбежала.

А теперь хочу кое-что пояснить. Свекровка вечно чертыхалась, вернее, через каждые несколько предложений упоминала дьявола. Зато теперь эта вредная привычка у неё пропала. Вот, видите, как бывает: столько лет звала-звала, и вот пожалуйста - не только пришёл, но и заговорил.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35 by ErnestaПросмотров: 740Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Свекровь дьявол кровать телефон сын авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Latifa2323
Сегодня, 13:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 74
Могу только сказать-тпк и надо)))
За историю +
Зарегистрирован: 29.01.2017
#2 написал: DRUID
Сегодня, 13:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 556
Ещё от жадности излечить и возможно золотая свекровь получится.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#3 написал: kohka
Сегодня, 13:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Блин, до последнего думала, что свекровь увидит ворота, а за ними языки пламени и раскалённую сковородку. Тоже читала где то, что лучше этот "народ" лишний раз не вспоминать. +
Зарегистрирован: 9.12.2011
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 15:09
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1871|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 245
Что-то темное к ней точно заглянуло в гости +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: LudaM
Сегодня, 15:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 536
Моя бабушка всегда ругалась, когда упоминали слово "черт" и строго-настрого запрещала так говорить. Вон оно, оказывается, в чем дело
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#6 написал: budil
Сегодня, 15:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 249
Да,действительно,так дозваться вполне можно. Особенно если в ночное или вечернее время вспоминать.Могут явиться,хех, товарищи ,совсем не веселые,не интересные,не добрые и навевающие не очень приятные чувства.... tired_face smiling_imp smiling_imp
Зарегистрирован: 8.01.2014
#7 написал: Eulalia
Сегодня, 16:20
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 327
Дозвалась))
Поучительная история, я теперь поменьше чертыхаться буду smile
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#8 написал: daytaler
Сегодня, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
Подобное притягивает подобное!
Зарегистрирован: 16.10.2014
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.