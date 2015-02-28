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Истории из жизни

Три желания

Юля, моя подруга и большой любитель всякого загадочного, рассказала:
— Я читала в Интернете, как одна девушка написала двенадцать одинаковых бумажек с желаниями. Потом эти листочки скрутила трубочками и положила под подушку. Ночь на них проспала. А наутро засунула руку под подушку и не глядя достала три из них. Прошел год, и у нее все три сбылись. Вот такие дела. Давайте и мы попробуем? Предлагаю поехать в бабушкин дом в деревню! Там романтика и городской шум не спугнет судьбу! Бабушку Клаву родители на зиму забирают в город, так что дом свободен и нам никто не помешает.

Так мы и сделали. Елку нарядили, сами приоделись: праздник все-таки. А Юлия нас все время поучала:
— Желания надо хорошо обдумать. Они исполнятся быстрее при соблюдении ряда правил. Во-первых, максимальная конкретика! Тогда вселенная быстрее найдет способ исполнения.
— Ну это просто! Напиши двенадцать раз: «Хочу наконец-то открыть свой парикмахерский салон!» И будет тебе счастье!

Юлька скривилась, помолчала и продолжила свою лекцию:
— Нужно разбить желания на составляющие. Продумать все и возле каждого записать перечень действий для его реализации. Рядом отметить способы их выполнения, которые вы в силах применить! Советую и вам так же поступать, а не хихикать!

Из всех нас ответственно к гаданию отнеслась только Юлька. Что писала Лиза, я тогда не знала, я же хотела одного: помириться с Никитой. Остальные желания — так, всякая ерунда! В исполнение сокровенного желания я, честно говоря, не верила, потому что недавно по глупости поссорилась с любимым. Мы расстались.

Часов в десять вечера внезапно пропал свет. Выглянули в окно: село темное, разыгралась метель, выл ветер. Зажгли свечи, которые нашли при свете фонарика в кладовке.

— Сомнительное удовольствие подобный отдых, — прошипела Лизавета. — Я темноты боюсь!
— Девчонки! Вы все сделали, как я говорила? Напоминаю: нужно взять двенадцать бумажек, но желания написать на десяти. А две — пустые — на рассмотрение вселенной! Потом листочки необходимо свернуть трубочкой и перед сном положить под подушку. Проснувшись утром, не вставая с кровати, наугад вытащить три любые. Это и будет предсказание судьбы на ближайший год. Все ясно?

Мы улеглись спать, по окну стучали ветки деревьев, было жутковато. Мы с Лизой долго не могли уснуть, а Юлька тихонько похрапывала. Ночью мне показалось, что кто-то настойчиво стучит в калитку. Гостей в столь поздний час мы, естественно, не ждали, да и открывать страшно. Мало ли, кого принесло в столь поздний час. Под окнами — хруст снега под чьими-то ногами, странный шум. А потом откуда-то появился покойный муж бабушки Клавы. Он подошел ко мне и тихо произнес:
— Дальние возьми! Дальние! То, что близко лежит, не всегда хорошо!

Дед, как при жизни, шаркал тапочками по комнате, тарахтел посудой, что-то бормотал. А ветер за окном продолжал выть…

Я проснулась на рассвете. Засунула руку под подушку, хотела взять три первые попавшиеся бумажки, а потом вспомнила слова деда и вытащила самые дальние. Первая — пустая, вторая тоже. Не знаю почему, но я чуть не плакала. А третья… Самое заветное: помириться с Никитой! Эх, если бы оно сбылось!

— Девчонки, мне ночью ваш дед мерещился! Ужас какой-то! — пробурчала Лиза.
— И тебе? — воскликнула в удивлении сестра.
— И мне! — добавила я. — Массовый психоз какой-то!
— А может, он и правда являлся? Ведь в Святки на землю возвращаются души умерших, — сказала Юлька.

В это время раздался стук в дверь. Стало не по себе! На ватных ногах потопала открывать, но решила сначала выглянуть в окно. Там стоял… Никита.

— Как ты здесь оказался? — удивилась я.
— Мириться приехал! Я не могу без тебя! А где вы празднуете, ваша бабушка подсказала…

Моя мечта сбылась. Мало того, летом того же года я вышла замуж. А что загадали девчонки? На сто процентов не знаю, но осенью Юля открыла свою парикмахерскую, а Лиза наконец-то нашла хорошую работу по специальности.

Связано ли это с гаданием? Кто знает…

Автор - Ирина.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 741Комментарии: 12
+15

Ключевые слова: Подруга гадания бумажки с желаниями сон совет покойного мечта сбылась

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 16:46
+5
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Комментариев: 331
Так... Кто-нибудь пробовал?! smile
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#2 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 17:07
+2
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Комментариев: 35
Через четыре, без малого, месяца Новый год. Будем пробовать!)

Плюсую!
Зарегистрирован: 12.02.2018
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 17:17
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Мне кажется, это совпадение, если бы все так просто сбывалось, то все вмиг стали бы богачами)
Чтобы исполнить существенную мечту, нужно пахать, прикладывать усилия к исполнению, ну или получить огромное насдедство от какого-нибудь очень дальнего родственника))и желательно, не ферму в одноклассниках)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 17:32
+2
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Репутация: (1012|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 084
творчество!
чья бабушка, чей дом, чей дед - нифига не поняла.
Обычно в своих домах не церемонятся с ветками деревьев, которые стучат в окна. Дороже стекла поменять, чем спилить пару веток.
без оценки
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:40
0
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 493
Как-то сразу захотелось попробовать. Но тут фишка, мне кажется, не в том, что "вытянутые" желания обязательно сбудутся, а в том, что сбудутся именно они из всего перечня.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#6 написал: Spivachka
Сегодня, 17:45
+1
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Репутация: (23|0)
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Комментариев: 135
Сила мысли. По вере Вашей. Фильм Секрет. Аффермации.
Верьте и мечтайте. Обязательно сбудется.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#7 написал: Alisa293
Сегодня, 19:23
+2
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 289
Цитата: YuliaS
Так... Кто-нибудь пробовал?!

Да,я пробовала. С мужем не очень отношения были, вплоть до .разрыва. А потом все сложилось...+
Зарегистрирован: 10.02.2015
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:30
0
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Репутация: (1292|0)
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Комментариев: 3 514
А почему именно на Новый год? Так неинтересно(
(Надулась и укатила в туман)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: myllker228
Сегодня, 19:57
0
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Комментариев: 7
±+++++±±+++++++++±
Зарегистрирован: 29.07.2018
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 20:42
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 226
"Нужно разбить желания на составляющие. Продумать все и возле каждого записать перечень действий для его реализации. Рядом отметить способы их выполнения, которые вы в силах применить!"
Это как бизнес план 10 раз написать)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:35
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Комментариев: 115
Будучи юной девой 20 лет подсказали мне гадание с 8 по 18 января. После рождества и до крещения. Перед сном кладёшь под подушку ремень, пояс свой естественно и говоришь"пояс, пояс приснись мой свадебный поезд, с кем буду венчаться, с кем буду обучаться". Должен приснится суженый. После этих слов ни с кем не разговаривать, только спать. Не помню в какую из ночей мне приснился мой будущий муж. Но не в первую ночь, а может на четвертую. Но сам факт приснился. В ноябре этого же года мы познакомились. А через два месяца после нашего общения я вспомнила про январский сон, и когда пришло осознание, что сон был вещий, мураши по коже забегали. Про сон были в курсе мама и лучшая подруга, и когда я им о нем напомнила, они пребывали какое-то время в ступоре. Удивлению не было предела.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:41
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Комментариев: 8 314
Цитата: Мария Сайгина
Удивлению не было предела.

Я Вас поздравляю! Хорошо погадали))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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