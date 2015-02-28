Три желания

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 741 Комментарии: 12 +15 Сегодня, 16:45 by

Юля, моя подруга и большой любитель всякого загадочного, рассказала:— Я читала в Интернете, как одна девушка написала двенадцать одинаковых бумажек с желаниями. Потом эти листочки скрутила трубочками и положила под подушку. Ночь на них проспала. А наутро засунула руку под подушку и не глядя достала три из них. Прошел год, и у нее все три сбылись. Вот такие дела. Давайте и мы попробуем? Предлагаю поехать в бабушкин дом в деревню! Там романтика и городской шум не спугнет судьбу! Бабушку Клаву родители на зиму забирают в город, так что дом свободен и нам никто не помешает.Так мы и сделали. Елку нарядили, сами приоделись: праздник все-таки. А Юлия нас все время поучала:— Желания надо хорошо обдумать. Они исполнятся быстрее при соблюдении ряда правил. Во-первых, максимальная конкретика! Тогда вселенная быстрее найдет способ исполнения.— Ну это просто! Напиши двенадцать раз: «Хочу наконец-то открыть свой парикмахерский салон!» И будет тебе счастье!Юлька скривилась, помолчала и продолжила свою лекцию:— Нужно разбить желания на составляющие. Продумать все и возле каждого записать перечень действий для его реализации. Рядом отметить способы их выполнения, которые вы в силах применить! Советую и вам так же поступать, а не хихикать!Из всех нас ответственно к гаданию отнеслась только Юлька. Что писала Лиза, я тогда не знала, я же хотела одного: помириться с Никитой. Остальные желания — так, всякая ерунда! В исполнение сокровенного желания я, честно говоря, не верила, потому что недавно по глупости поссорилась с любимым. Мы расстались.Часов в десять вечера внезапно пропал свет. Выглянули в окно: село темное, разыгралась метель, выл ветер. Зажгли свечи, которые нашли при свете фонарика в кладовке.— Сомнительное удовольствие подобный отдых, — прошипела Лизавета. — Я темноты боюсь!— Девчонки! Вы все сделали, как я говорила? Напоминаю: нужно взять двенадцать бумажек, но желания написать на десяти. А две — пустые — на рассмотрение вселенной! Потом листочки необходимо свернуть трубочкой и перед сном положить под подушку. Проснувшись утром, не вставая с кровати, наугад вытащить три любые. Это и будет предсказание судьбы на ближайший год. Все ясно?Мы улеглись спать, по окну стучали ветки деревьев, было жутковато. Мы с Лизой долго не могли уснуть, а Юлька тихонько похрапывала. Ночью мне показалось, что кто-то настойчиво стучит в калитку. Гостей в столь поздний час мы, естественно, не ждали, да и открывать страшно. Мало ли, кого принесло в столь поздний час. Под окнами — хруст снега под чьими-то ногами, странный шум. А потом откуда-то появился покойный муж бабушки Клавы. Он подошел ко мне и тихо произнес:— Дальние возьми! Дальние! То, что близко лежит, не всегда хорошо!Дед, как при жизни, шаркал тапочками по комнате, тарахтел посудой, что-то бормотал. А ветер за окном продолжал выть…Я проснулась на рассвете. Засунула руку под подушку, хотела взять три первые попавшиеся бумажки, а потом вспомнила слова деда и вытащила самые дальние. Первая — пустая, вторая тоже. Не знаю почему, но я чуть не плакала. А третья… Самое заветное: помириться с Никитой! Эх, если бы оно сбылось!— Девчонки, мне ночью ваш дед мерещился! Ужас какой-то! — пробурчала Лиза.— И тебе? — воскликнула в удивлении сестра.— И мне! — добавила я. — Массовый психоз какой-то!— А может, он и правда являлся? Ведь в Святки на землю возвращаются души умерших, — сказала Юлька.В это время раздался стук в дверь. Стало не по себе! На ватных ногах потопала открывать, но решила сначала выглянуть в окно. Там стоял… Никита.— Как ты здесь оказался? — удивилась я.— Мириться приехал! Я не могу без тебя! А где вы празднуете, ваша бабушка подсказала…Моя мечта сбылась. Мало того, летом того же года я вышла замуж. А что загадали девчонки? На сто процентов не знаю, но осенью Юля открыла свою парикмахерскую, а Лиза наконец-то нашла хорошую работу по специальности.Связано ли это с гаданием? Кто знает…Автор - Ирина.

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