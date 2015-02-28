Три желания

Три желанияЮля, моя подруга и большой любитель всякого загадочного, рассказала:
— Я читала в Интернете, как одна девушка написала двенадцать одинаковых бумажек с желаниями. Потом эти листочки скрутила трубочками и положила под подушку. Ночь на них проспала. А наутро засунула руку под подушку и не глядя достала три из них. Прошел год, и у нее все три сбылись. Вот такие дела. Давайте и мы попробуем? Предлагаю поехать в бабушкин дом в деревню! Там романтика и городской шум не спугнет судьбу! Бабушку Клаву родители на зиму забирают в город, так что дом свободен и нам никто не помешает.
Так мы и сделали. Елку нарядили, сами приоделись: праздник все-таки. А Юлия нас все время поучала:
— Желания надо хорошо обдумать. Они исполнятся быстрее при соблюдении ряда правил. Во-первых, максимальная конкретика! Тогда вселенная быстрее найдет способ исполнения.
— Ну это просто! Напиши двенадцать раз: «Хочу наконец-то открыть свой парикмахерский салон!» И будет тебе счастье!
Юлька скривилась, помолчала и продолжила свою лекцию:
— Нужно разбить желания на составляющие. Продумать все и возле каждого записать перечень действий для его реализации. Рядом отметить способы их выполнения, которые вы в силах применить! Советую и вам так же поступать, а не хихикать!
Из всех нас ответственно к гаданию отнеслась только Юлька. Что писала Лиза, я тогда не знала, я же хотела одного: помириться с Никитой. Остальные желания — так, всякая ерунда! В исполнение сокровенного желания я, честно говоря, не верила, потому что недавно по глупости поссорилась с любимым. Мы расстались.
Часов в десять вечера внезапно пропал свет. Выглянули в окно: село темное, разыгралась метель, выл ветер. Зажгли свечи, которые нашли при свете фонарика в кладовке.
— Сомнительное удовольствие подобный отдых, — прошипела Лизавета. — Я темноты боюсь!
— Девчонки! Вы все сделали, как я говорила? Напоминаю: нужно взять двенадцать бумажек, но желания написать на десяти. А две — пустые — на рассмотрение вселенной! Потом листочки необходимо свернуть трубочкой и перед сном положить под подушку. Проснувшись утром, не вставая с кровати, наугад вытащить три любые. Это и будет предсказание судьбы на ближайший год. Все ясно?
Мы улеглись спать, по окну стучали ветки деревьев, было жутковато. Мы с Лизой долго не могли уснуть, а Юлька тихонько похрапывала. Ночью мне показалось, что кто-то настойчиво стучит в калитку. Гостей в столь поздний час мы, естественно, не ждали, да и открывать страшно. Мало ли, кого принесло в столь поздний час. Под окнами — хруст снега под чьими-то ногами, странный шум. А потом откуда-то появился покойный муж бабушки Клавы. Он подошел ко мне и тихо произнес:
— Дальние возьми! Дальние! То, что близко лежит, не всегда хорошо!
Дед, как при жизни, шаркал тапочками по комнате, тарахтел посудой, что-то бормотал. А ветер за окном продолжал выть…
Я проснулась на рассвете. Засунула руку под подушку, хотела взять три первые попавшиеся бумажки, а потом вспомнила слова деда и вытащила самые дальние. Первая — пустая, вторая тоже. Не знаю почему, но я чуть не плакала. А третья… Самое заветное: помириться с Никитой! Эх, если бы оно сбылось!
— Девчонки, мне ночью ваш дед мерещился! Ужас какой-то! — пробурчала Лиза.
— И тебе? — воскликнула в удивлении сестра.
— И мне! — добавила я. — Массовый психоз какой-то!
— А может, он и правда являлся? Ведь в Святки на землю возвращаются души умерших, — сказала Юлька.
В это время раздался стук в дверь. Стало не по себе! На ватных ногах потопала открывать, но решила сначала выглянуть в окно. Там стоял… Никита.
— Как ты здесь оказался? — удивилась я.
— Мириться приехал! Я не могу без тебя! А где вы празднуете, ваша бабушка подсказала…
Моя мечта сбылась. Мало того, летом того же года я вышла замуж. А что загадали девчонки? На сто процентов не знаю, но осенью Юля открыла свою парикмахерскую, а Лиза наконец-то нашла хорошую работу по специальности.
Связано ли это с гаданием? Кто знает…
Автор - Ирина.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 741Комментарии: 12
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