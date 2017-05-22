Дух леса

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 123 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:10 by

Работает со мной в одной организации очень интересный человек. Зовут Владимир.Очень интересный потому, что не похож на своих сверстников-сотрудников (ему 30 лет). Просчитывает все жизненные ходы (и личные, и по работе) наперед на несколько шагов. В шумных застольных корпоративах участвует, но ощущение, что всё это он делает как сторонний наблюдатель. Очень юморной, все победы в художественных конкурсах на турслетах нашей организации только благодаря его сценариям.Как выяснилось в процессе разговоров – мистику не отрицает. Увлекался нетрадиционной тибетской медициной. Далее рассказ от его лица.Когда мне было около 10 лет, у нас была собака. Зверь зверем. Ротвейлер. Брали его маленьким щенком, был прикольный. Вырос и оказался неуправляемым. С нами (с мамой и мной) теленок теленком, с соседями – ужас. И в милицию на нас писали, и так приходили ругаться. Выгуливали только на поводке, но так как он был достаточно большим для своей породы, удерживать приходилось всеми силами. На людей пытался бросаться, рычал. Было принято решение выгуливать его в лесу, благо лес рядом. Мы с мамой садились на велосипеды, ехали в лес, катались по тропинкам, он бегал рядом и в лесу из людей никого не трогал.Как-то раз на прогулке я с мамой разминулся. Она поехала по одной тропинке, я по другой. Еду, пес бежит рядом. Вдруг я почувствовал, что в лесу стало как-то тихо. Пес остановился. Принял позу как перед броском. И вдруг сорвался с места с огромной скоростью. Я пытался его окликнуть, но безрезультатно. Со всей скоростью, на которую был способен мой велик, я полетел за ним вслед. «А вдруг там люди и он решил напасть?». Пролетев пару поворотов по тропинке, я увидел свою зверюгу. Он стоял около сосны, поджав хвост, опустив голову и жалобно поскуливал, периодически слегка приподнимая взгляд на кого-то, кого я не видел из-за невысокого кустарника.Я тихонько слез с велика и начал подходить к псу. И тут я за стволом сосны увидел волка. Он был абсолютно белым. Он в упор смотрел на моего ротвейлера, а тот только жалобно поскуливал, как щенок. Волк был намного больше моего пса. Я остановился как вкопанный. Волк перевел взгляд с пса на меня, посмотрел мне пристально в глаза, развернулся и побежал. Не потрусил, а побежал, его бег был похож на бег пантеры. Он бежал как победитель, не оборачиваясь, будто знал, что за ним никто не посмеет идти. И тут подъехала запыхавшаяся мама. Она спросила у меня, что случилось. Она подъезжала к этому месту с другой стороны и видела, что мы оба в оцепенении стоим и смотрим куда-то за дерево. Я сказал, что я просто смотрел туда, куда смотрел пес, так как сказать правду я не решился. Я до сих пор уверен, что это был дух леса.

Ключевые слова: Лес прогулка собака волк дух история из жизни авторская история

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