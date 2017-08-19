Как Кузьма Дусю выручал

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 114 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 22:00 by

Мы в семье все большие любители животных, особенно кошек. У нас их три. О последней - Дусеньке - и пойдёт речь в моём рассказе.Появилась она у нас чуть больше года назад. Муж на помойке нашёл котят, завернутых в полотенце, один уже умер, два оставшихся громко плакали, их он принёс домой. Одного спасти не удалось, а второй котёнок выжил. По словам ветеринара котёнку было 10-12 дней, хорошо зажившая пуповина и глазки, открывшийся через три дня подтвердили его слова. Почти месяц я выхаживала это создание: купила специальную смесь для котят, вставала по ночам, кормила из шприца и меняла воду в грелке. Сначала думала, что за месяц-два найду ребёнку хорошего хозяина, но потом поняла: Дуся - это любовь всей моей жизни. Причём она взаимная.Ну в общем, живёт Дульсинея с нами, ей все можно, её ни за что и никто не ругает. Одним словом, обнаглела. Особенная страсть Дуси - комнатные растения, их у меня много и все большие. Иногда складывается впечатление, что Дусенька взяла на себя обязательство по разрыванию земли: даешь пятилетку за четыре года! При этом моська довольная такая и следы земляные по всей квартире.А ещё она общается с моим домовым, про него я уже писала. Дуся разговаривает с ним: сядет на диван, смотрит в угол и на разные лады что-то подмуркивает, и всегда с разными интонациями. Это заметила не только я, причём в других местах кошка так себя не ведёт.Недавно, разбираясь в коробке для рукоделия (у меня она есть, но руки не из нужного места растут), я нашла старый клубок шерстяных ниток. Повертела в руках и убрала обратно. Коробка стоит высоко, кошки туда не залезают, да ещё и дверь в шкаф закрыта. На следующий день дочь спросила меня, зачем я ночью дверь шкафа открывала. А я не открывала! Я вообще спала! Вдруг видим: Дуся клубком играет. Откуда она его взяла? Кто дверь шкафа ночью открывал?А вот и свежая история. Дуська, в принципе, хорошо спит по ночам: на мне или рядом со мной. Но есть у неё особенные ночи, перед тем, как моему семейству на сутки идти. Так получилось, что и муж, и дочь работают в одну смену. Так вот именно в эти ночи на Дульсинею кураж нападает: видимо, в её понятии перед работой любимые хозяева должны полночи вытаскивать застрявшую кошку из-под низкого дивана, играть с мышками и вообще радоваться жизни. Сегодня ночью супруг просто взмолился: "Дуся, успокойся!". Я решила нейтрализовать мелкую вредину и закрыла её в корзинке-переноске, а чтобы она хлипкие защёлки не сломала, крышку корзинки веревочкой связала.Сначала Дуся восприняла это как игру, потом, поняв, что мама просто ушла спать, оставив бедную кошечка в корзине одну, она начала подвывать. Потом я услышала характерный "разговор". В кошачьих интонация явно слышалась обида. А потом завыл газоанализатор. Хотя дом у нас относительно новый, да и плиту и подводку меняли год назад, муж приобрёл и установил электрический газоанализатор. Вещь хорошая, но реагирует не только на запах газа, а ещё на спирт и спиртосодержащие запахи. Естественно, мы понеслись узнавать, где пахнет газом. Нигде! Вообще никаких запахов нет. Легли спать. Через десять минут адская машина завыла снова. Я выключила прибор из розетки, все, теперь, чем бы не завоняло, мы этого не услышим. Ага, святая наивность! Через несколько минут выключенный (!) газоанализатор заорал снова. Мы опять побежали в кухню: прибор выключен, Дуська скребется в корзинке. Вытащила я её из переноски, наш прибор больше не выл.Дуся начала снова носиться по квартире, потом пару раз муркнула и спокойно пришла спать ко мне.Сейчас, отправив семейство на работу, я провела "воспитательную работу" и с Дусей и с Кузей. Может, кто-то подумает, что я сошла с ума, но и муж, и дочь, да и её жених, все замечают странности в поведении нашей Дусеньки, но интересно, когда мы пытаемся снять на камеру её "разговор", она замолкает, сворачивается клубочком и засыпает.

Ключевые слова: Кошка домовой помощь история из жизни авторская история

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