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Истории из жизни

Как Кузьма Дусю выручал

Мы в семье все большие любители животных, особенно кошек. У нас их три. О последней - Дусеньке - и пойдёт речь в моём рассказе.

Появилась она у нас чуть больше года назад. Муж на помойке нашёл котят, завернутых в полотенце, один уже умер, два оставшихся громко плакали, их он принёс домой. Одного спасти не удалось, а второй котёнок выжил. По словам ветеринара котёнку было 10-12 дней, хорошо зажившая пуповина и глазки, открывшийся через три дня подтвердили его слова. Почти месяц я выхаживала это создание: купила специальную смесь для котят, вставала по ночам, кормила из шприца и меняла воду в грелке. Сначала думала, что за месяц-два найду ребёнку хорошего хозяина, но потом поняла: Дуся - это любовь всей моей жизни. Причём она взаимная.

Ну в общем, живёт Дульсинея с нами, ей все можно, её ни за что и никто не ругает. Одним словом, обнаглела. Особенная страсть Дуси - комнатные растения, их у меня много и все большие. Иногда складывается впечатление, что Дусенька взяла на себя обязательство по разрыванию земли: даешь пятилетку за четыре года! При этом моська довольная такая и следы земляные по всей квартире.А ещё она общается с моим домовым, про него я уже писала. Дуся разговаривает с ним: сядет на диван, смотрит в угол и на разные лады что-то подмуркивает, и всегда с разными интонациями. Это заметила не только я, причём в других местах кошка так себя не ведёт.

Недавно, разбираясь в коробке для рукоделия (у меня она есть, но руки не из нужного места растут), я нашла старый клубок шерстяных ниток. Повертела в руках и убрала обратно. Коробка стоит высоко, кошки туда не залезают, да ещё и дверь в шкаф закрыта. На следующий день дочь спросила меня, зачем я ночью дверь шкафа открывала. А я не открывала! Я вообще спала! Вдруг видим: Дуся клубком играет. Откуда она его взяла? Кто дверь шкафа ночью открывал?

А вот и свежая история. Дуська, в принципе, хорошо спит по ночам: на мне или рядом со мной. Но есть у неё особенные ночи, перед тем, как моему семейству на сутки идти. Так получилось, что и муж, и дочь работают в одну смену. Так вот именно в эти ночи на Дульсинею кураж нападает: видимо, в её понятии перед работой любимые хозяева должны полночи вытаскивать застрявшую кошку из-под низкого дивана, играть с мышками и вообще радоваться жизни. Сегодня ночью супруг просто взмолился: "Дуся, успокойся!". Я решила нейтрализовать мелкую вредину и закрыла её в корзинке-переноске, а чтобы она хлипкие защёлки не сломала, крышку корзинки веревочкой связала.

Сначала Дуся восприняла это как игру, потом, поняв, что мама просто ушла спать, оставив бедную кошечка в корзине одну, она начала подвывать. Потом я услышала характерный "разговор". В кошачьих интонация явно слышалась обида. А потом завыл газоанализатор. Хотя дом у нас относительно новый, да и плиту и подводку меняли год назад, муж приобрёл и установил электрический газоанализатор. Вещь хорошая, но реагирует не только на запах газа, а ещё на спирт и спиртосодержащие запахи. Естественно, мы понеслись узнавать, где пахнет газом. Нигде! Вообще никаких запахов нет. Легли спать. Через десять минут адская машина завыла снова. Я выключила прибор из розетки, все, теперь, чем бы не завоняло, мы этого не услышим. Ага, святая наивность! Через несколько минут выключенный (!) газоанализатор заорал снова. Мы опять побежали в кухню: прибор выключен, Дуська скребется в корзинке. Вытащила я её из переноски, наш прибор больше не выл.

Дуся начала снова носиться по квартире, потом пару раз муркнула и спокойно пришла спать ко мне.

Сейчас, отправив семейство на работу, я провела "воспитательную работу" и с Дусей и с Кузей. Может, кто-то подумает, что я сошла с ума, но и муж, и дочь, да и её жених, все замечают странности в поведении нашей Дусеньки, но интересно, когда мы пытаемся снять на камеру её "разговор", она замолкает, сворачивается клубочком и засыпает.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 22:00 by Mary3.11.Просмотров: 114Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Кошка домовой помощь история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:13
+2
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Публикаций: 1 022
Комментариев: 8 297
Вот хитрецы, и Дульсинея и домовой))) Конспираторы))) За своими кошками ничего подобного не замечал, чтобы с кем то или с чем то вели "разговор". Значит у меня скорее всего нет домового) +++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:25
+3
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Репутация: (12|0)
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Дуська - жалоба 92
Зарегистрирован: 22.05.2017
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:32
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Цитата: Мария Сайгина
Дуська - жалоба 92

Да нееее, неправда) Видите как они "замурчательно" общались))) Дружба у них, не разлей вода))) blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#4 написал: Mary3.11.
Сегодня, 22:40
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Цитата: Мария Сайгина
Дуська - жалоба 92

Дуська и жалоба и вредина, спала целый день, чувствую ночь сегодня будет у кого то весёлая. Но я их строго предупредила. crazy
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#5 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 22:40
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Хорошая история. +
Дуське привет ) И Кузе)
Зарегистрирован: 12.02.2018
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