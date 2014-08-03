СоседкаРасскажу вам про соседку,
Я за ней давно слежу.
Мы ведь с ней пенсионерки,
Аж с тридцатого году…
Мой муж, дед, оглох под старость –
Разговаривать, как с пнём.
А её, скажи на радость -
Молодой, да агроном.
Постыдилась бы, уж третий.
Чем под старость то вилять?
Так сама же молодеет…
Что за тайна - в ум не взять.
Как-то в окна подглядела –
В шкафчике, там, пузырёк.
Оба мажут себе тело:
И она, и муженёк.
Орихлейм ли, простокваша…
Я вот про себя сужу –
Не заметят ли пропажу,
Коль на часик одолжу?
Глядь - ушли они из дома.
Пробралась к соседке в дом.
Вот намажу деда скоро,
Будет как Ален Делон!
Мой Глухой и знать не знает,
Что за мазь я принесла.
«Затопи» - кричу я – «баню!»
А он мне в ответку: «А?»
На чисто – оно вернее.
Всё ж отпарились мы с ним.
Я достала «орихлейму»,
Мазать начали с глухим.
Тут старик мне: «Что за гадость?».
Я ему: «Молчи дурной...»
Вдруг, скамейка приподнялась,
И взлетела вверх стрелой!
Дед вцепился, я вцепилась!
Мы заходим на вираж!
Эко дело приключилось!
На скамейке! На шабаш!
Мы проносимся по небу,
Проплывают города.
Я кричу: «Ну что ж нам делать?!»
Он вцепился и лишь: «А??»
Сегодня, 19:33 by VoladПросмотров: 30Комментарии: 4
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