Соседка

Расскажу вам про соседку,

Я за ней давно слежу.

Мы ведь с ней пенсионерки,

Аж с тридцатого году…

Мой муж, дед, оглох под старость –

Разговаривать, как с пнём.

А её, скажи на радость -

Молодой, да агроном.

Постыдилась бы, уж третий.

Чем под старость то вилять?

Так сама же молодеет…

Что за тайна - в ум не взять.

Как-то в окна подглядела –

В шкафчике, там, пузырёк.

Оба мажут себе тело:

И она, и муженёк.

Орихлейм ли, простокваша…

Я вот про себя сужу –

Не заметят ли пропажу,

Коль на часик одолжу?

Глядь - ушли они из дома.

Пробралась к соседке в дом.

Вот намажу деда скоро,

Будет как Ален Делон!

Мой Глухой и знать не знает,

Что за мазь я принесла.

«Затопи» - кричу я – «баню!»

А он мне в ответку: «А?»

На чисто – оно вернее.

Всё ж отпарились мы с ним.

Я достала «орихлейму»,

Мазать начали с глухим.

Тут старик мне: «Что за гадость?».

Я ему: «Молчи дурной...»

Вдруг, скамейка приподнялась,

И взлетела вверх стрелой!

Дед вцепился, я вцепилась!

Мы заходим на вираж!

Эко дело приключилось!

На скамейке! На шабаш!



Мы проносимся по небу,

Проплывают города.

Я кричу: «Ну что ж нам делать?!»

Он вцепился и лишь: «А??»

Volad Просмотров: 30 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 19:33 by

Ключевые слова: ведьма соседка зависть магия шабаш Полет

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