Что было за забором?Было это, наверное, лет двадцать назад. Я приехала на лето к бабушке.
Рядом с бабушкой жила одноклассница моей двоюродной сестры, и мы часто сидели у неё по ночам, так как они были старше меня, а в деревнях есть отдельные веранды, где можно было собраться, не мешая родителям.
В этот год, когда это произошло, погиб папа той самой одноклассницы. Похороны уже прошли, а мы сидели у неё.
Уже было за полночь, захотелось в туалет по-маленькому. Туалет, конечно же, на улице, причем не во дворе, а там, где скотина. Мы туда не собирались идти, просто вышли сделать дела под окошком. За домом у них сад, как у многих, а после все огорожено досками. Где скотина, там асфальта нет и никогда не было, просто земля.
И мы слышим отчетливые шаги кирзовых сапог (её отец туда ходил только в них), очень тяжелые, медленные. Шаги будто бы остановились у двери и стоят ждут. Конечно, мы не стали ждать, что произойдёт в следующий момент, и убежали.
Но почему-то до сих пор уверена, что это был её отец, потому что если и кто-то живой, то там не должно было быть слышно шагов, там всегда была жижа....
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:08 by apryПросмотров: 81Комментарии: 1
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