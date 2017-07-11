Что было за забором?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:08

Причина: Стилистика автора сохранена

apry Просмотров: 81 Комментарии: 1 +1 Вчера, 14:08 by

Было это, наверное, лет двадцать назад. Я приехала на лето к бабушке.Рядом с бабушкой жила одноклассница моей двоюродной сестры, и мы часто сидели у неё по ночам, так как они были старше меня, а в деревнях есть отдельные веранды, где можно было собраться, не мешая родителям.В этот год, когда это произошло, погиб папа той самой одноклассницы. Похороны уже прошли, а мы сидели у неё.Уже было за полночь, захотелось в туалет по-маленькому. Туалет, конечно же, на улице, причем не во дворе, а там, где скотина. Мы туда не собирались идти, просто вышли сделать дела под окошком. За домом у них сад, как у многих, а после все огорожено досками. Где скотина, там асфальта нет и никогда не было, просто земля.И мы слышим отчетливые шаги кирзовых сапог (её отец туда ходил только в них), очень тяжелые, медленные. Шаги будто бы остановились у двери и стоят ждут. Конечно, мы не стали ждать, что произойдёт в следующий момент, и убежали.Но почему-то до сих пор уверена, что это был её отец, потому что если и кто-то живой, то там не должно было быть слышно шагов, там всегда была жижа....

Ключевые слова: Шаги звуки нечто ночь авторская история

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