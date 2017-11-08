Ангелы рядом

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:46

Pmariam Просмотров: 463 Комментарии: 2 +17 Вчера, 21:46 by

Перед Пасхой я приехала в гости к своей бабуле. Она живет в селе, где дома стоят возле дороги, которая тянется на несколько километров. Вся жизнь проходит перед глазами соседей, ничего не утаишь.Прошло пару дней моих случайных каникул. Я сидела во дворе, чистила фасоль, помогала бабушке. В этот момент прибежала соседка и давай причитать:— Слыхала, Ольга Родионова померла. Хоронить будут завтра.— Царствие небесное… Долгую жизнь прожила…После ухода соседки я стала расспрашивать бабулю, о ком это они говорили.— Так ты ее знаешь, тетка Ольга, вон ее хата с зеленой крышей.И я вспомнила: тетя Оля постоянно с детьми возилась, к женщине приводили всех, словно у нее был детский садик.Родионова жила одна, никогда не была замужем, ее мама умерла, когда дочери едва исполнилось двадцать. А отца Оля и не помнила, тот ушел на войну и не вернулся. Только один раз ему удалось повидать жену, когда их часть про ходила мимо родного села, и командир отпустил солдата на день к семье. После того визита и родилась Оля. Мужчина так и не узнал, что у него появилась дочка. Похоронку принесли за несколько дней до родов. Быть может, дурная весть и стала началом еще одного несчастья: Олина мама тяжело работала, голодала, а потом еще узнала о том, что стала вдовой. Все это повлияло и на девочку. Оля родилась с очень слабыми ножками. Вроде все хорошо, но ребенок делал пару шагов — и ноги подгибались, не выдерживали ее веса.Пока малышке не исполнилось трех лет, мать таскала ее на спине, а дома опускала на пол и Оля передвигалась ползком. Но потом стало ясно: нужно искать другой способ. Девочка росла, и родительница уже не могла ее носить так, как раньше. Тогда сосед-столяр соорудил небольшую тачку, которую можно было везти кому-то и самостоятельно кое-как катить. Несмотря на явное увечье, Олю в селе любили. Это был добрый и светлый ребенок, всем старалась помочь. Знала, что многого не может, но руки-то здоровые! Вот и ездила по всему селу: тому пряжу намотает, тому фасоль переберет, тому веник свяжет. Каждый старался помочь девочке, кто-то продуктов давал, кто-то одежку справлял. В то время все плохо жили, но своих не бросали, дружное село было.— Бабуль, ты говоришь, что тетя Оля не ходила. Но я же сама помню, она бегала, еще как. За детьми смотрела, то одного на руках несет, то второго. Вылечил ее кто?— Видишь снимок? Это свадьба старшей дочки Кати Калинихи. Вот тут Ольга еще не ходит. А историю ее исцеления она мне сама недавно поведала. Это чудо настоящее. Просила, чтобы народу не рассказывала, но, думаю, теперь уже можно…В тот год урожая почти не было, засуха страшная приключилась. Уж как могли люди поливали огороды, но мало что выросло. У кого были запасы, у тех и надежда была, а кому меньше повезло, подавались на заработки в город. Мама Оли ходила к священнику, помогала по дому, стирала, готовила, убирала. Ей не платили, но еды давали, так она и смогла пережить с дочкой страшное время. Все с нетерпением ждали весны, надеялись, что засеют поля и смогут собрать урожай. Зима выдалась снежной, старики говорили, что для зерновых хорошо. Перед Пасхой, за пару дней, мать Оли наскребла немного муки и замесила небольшую пасочку.— Ничего, доченька, — говорила она. — Ее посвятим, и ладно. Даст Бог, на следующий год будет полегче. А еще священник попросил у него пару дней пожить, помочь ему и матушке. Люди будут батюшку поздравлять, может, и нам что перепадет. Так что придется тебе одной побыть. Не боишься?— Не волнуйся, мамочка, со мной все будет хорошо. Тетя Валя принесла пряжи, размотаю, свяжу ей носки, даст нам десяток яиц. Так что мне есть чем заняться…Мать ушла, а Оля взялась за работу. Девочка лежала на кровати у окна, чтобы зря керосинку не жечь. Под вечер слышит: кто-то во дворе ходит, а после стук в окошко.— Люди добрые, пустите погреться! — раздался голос.— Заходите, двери открыты, — крикнула маленькая хозяйка.В дом вошел мужчина, вроде не старый, но с бородой на все лицо.— Что же ты лежишь? — спросил гость. — Все в церкви, а ты тут.— Я бы рада, вот только ноги не ходят. Садитесь, я сейчас найду, чем вас покормить.Ольга попыталась встать, но мужчина остановил ее. Девочка спустила ноги с кровати и вдруг… пошла! Это было чудом!— Не голодный я, нашлись добрые люди, угостили. А вот ночевать у них негде, поэтому сюда пришел.— На столе пасха, возьмите! Я от всей души! — сказала девочка.— Почему одна? Остальные где? — удивился гость.— Только на одну муки и хватило, год тяжелый у всех.— И не жалко отдавать чужому? — спросил мужчина.— Скоро мама вернется, должна принести гостинцев. А нет, так нет… Не жалко, берите!Гость посмотрел на Олю, а потом подошел к девочке, положил ладони на ее ноги и тихо сказал:— Добрая ты, ходить тебе нужно, чтобы помогать другим. Ничего, такое чудо мне под силу. Только молчи, иначе беда будет.От его рук пошло такое тепло, что девочка незаметно для себя уснула. Проснулась только с приходом матери.— Оленька, я вернулась! Смотри, что принесла! — мама зашла в дом и застыла.Посреди комнаты стоял стол, на нем было много разной еды.— О Господи, чудо… — расплакалась она. — Но откуда это все?— Мамочка, заходил путник, он пытался меня вылечить, но я уснула. Наверное, от него угощение. Хватит нам на неделю!Оля приподнялась на кровати, а потом опустила ноги на пол и пошла. Обычно ее сил хватало дойти только до середины комнаты…— Мама, видишь? У него получилось, он смог! Наверное, это ангел был, — прошептала малышка. — Никто не смог бы такое сделать. Он просил никому не говорить про него, так что молчи…С того дня Оленька Родионова ходила не хуже других. Жизнь наладилась. Правда, из-за таинственного исцеления девушку побаивались кавалеры, замуж она так и не вышла, зато вынянчила столько детей, что на целую школу хватило бы. Она была убеждена, что ее исцелил ангел, и старалась сделать так, чтобы это было не зря. Столько добрых дел она для нас сделала, не счесть! …Когда бабушка закончила рассказ, я задумалась. Пусть сама не особо верю в подобное, но других разумных объяснений найти не могу. Получается, тетю Олю исцелил ангел. Уверена, что он, глядя с небес, был рад, что помог такой чистой и светлой душе…Автор - Мария.

Ключевые слова: Ангел исцеление чудо чудеса выздоровление

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