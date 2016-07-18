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Истории из жизни

Карма или совпадение?

Съездив к себе на родину убрать могилы родителей, убедилась в очередной раз, что карма существует, и многим приходится платить за свои действия еще при жизни.

Мой покойный отец любил не только выпить, но и часто изменял маме. Она уже просто не обращала на это внимания, ругаться было бесполезно, к тому же он часто мог за это и побить.

Мне было лет 15, когда он зачастил к женщине, муж которой уехал куда-то зарабатывать лес для постройки дома. Все в селе об этом знали, мне даже стыдно было перед подругами, но что было делать.
И вот однажды заходим мы с мамой в магазин, все сразу замолчали, как потом выяснилось, говорили они о нашей семье. Там была Лида, родная сестра Нины (той женщины, к которой ходил отец). Как оказалось, сельские женщины просили ее повлиять на сестру, чтобы та не лезла в семью, и тут и мы зашли. И Лида, увидев нас, сказала, как бы невзначай: «От нормальных жен мужья гулять не будут, сама виновата». Мама ничего не казала, сделав вид, что ее это не касается, но по дороге домой шла и плакала.

И вот прошло с тех пор лет пять-шесть, как умирает наш сосед, онкология. Его вдове Ольге на тот момент было сорок лет. Не прошло и полгода после похорон, как к ней стал приходить муж Лиды — Иван, сначала вроде бы как помочь, затем и ночевать оставался. Лида, конечно же, сразу об этом узнала, устроила скандал, а так как мы соседи, то слышали, как они ругались. Надо сказать, что Лида в тот момент уже была на пенсии, и у нее возникли какие-то проблемы с позвоночником, во всяком случае, ходила она с палкой.

И вот, когда они ругались, Ольга ей и сказала: «Ты посмотри на себя, разве ты похожа на женщину? Ты же как старуха: без палки уже и ходить не можешь. Зачем ты мужу такая?».
В итоге муж Лиды все-таки бросил ее, Ольга продала дом, и они уехали из села насовсем. Вот тогда мне и вспомнились слова Лиды, что она сказала моей маме.

Но это еще не все. Уже нет в живых ни моих родителей, ни Лиды с Ниной, а вот Ольгу я встретила на кладбище, она приехала убирать могилы мужа и отца. Сначала я ее не узнала, но она сама меня окликнула. Шла она с Иваном, опираясь на две палки! Я просто не могла поверить своим глазам, ведь ей всего 63 года. Мы поговорили, повспоминали прошлое, и, уже идя на автобус, я подумала, как им обоим вернулось все. У Лиды муж не только загулял, но и бросил ее, Ольга же стала ходить так же, как Лида, но уже с двумя палками! Совпадение или все же карма?
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56 by HelldogПросмотров: 211Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Карма совпадение наказание

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 17:58
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Комментариев: 137
«От нормальных жен мужья гулять не будут, сама виновата», - хоть бы одному мужу слабой на передок дамы сказали что-то подобное! Ты посмотри, мол, на себя, ты ж мордосвин. Ну или дрыщ, башку не моешь, жену не удовлетворяешь - нужное подчеркнуть) Бомбит.
Да и запутаться в этой деревенской Санта-барбаре можно только так. Где Ольга, где Лида, где бл...на - Нина...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: DRUID
Сегодня, 18:20
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Комментариев: 262
Зачем терпеть унижения, измены, побои. Жизнь одна и кидать её под ноги неблагодарным тварям глупо.
А крыс которые вот такие фразочки кидают в спину вообще презираю.

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Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 18:23
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Комментариев: 169
".. Мама ничего не сказала, сделав вид, что это её не касается...."

А зря. Поэтому такие... как там её... Лиды и борзеют. Надо было непринужденно выбирая на полке хлеб, кинуть так же в пустоту:" как много звиздят некоторые тетеньки. Бери свой батон докторской и шкандыбай стоптанными чешками грядки от колорадского жука очищать."
Лиды, Нины, Зоси, Августы...... Жаль маму, которая это все терпела.
Зарегистрирован: 27.04.2016
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