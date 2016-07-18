Карма или совпадение?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:56

Helldog Просмотров: 211 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 15:56 by

Съездив к себе на родину убрать могилы родителей, убедилась в очередной раз, что карма существует, и многим приходится платить за свои действия еще при жизни.Мой покойный отец любил не только выпить, но и часто изменял маме. Она уже просто не обращала на это внимания, ругаться было бесполезно, к тому же он часто мог за это и побить.Мне было лет 15, когда он зачастил к женщине, муж которой уехал куда-то зарабатывать лес для постройки дома. Все в селе об этом знали, мне даже стыдно было перед подругами, но что было делать.И вот однажды заходим мы с мамой в магазин, все сразу замолчали, как потом выяснилось, говорили они о нашей семье. Там была Лида, родная сестра Нины (той женщины, к которой ходил отец). Как оказалось, сельские женщины просили ее повлиять на сестру, чтобы та не лезла в семью, и тут и мы зашли. И Лида, увидев нас, сказала, как бы невзначай: «От нормальных жен мужья гулять не будут, сама виновата». Мама ничего не казала, сделав вид, что ее это не касается, но по дороге домой шла и плакала.И вот прошло с тех пор лет пять-шесть, как умирает наш сосед, онкология. Его вдове Ольге на тот момент было сорок лет. Не прошло и полгода после похорон, как к ней стал приходить муж Лиды — Иван, сначала вроде бы как помочь, затем и ночевать оставался. Лида, конечно же, сразу об этом узнала, устроила скандал, а так как мы соседи, то слышали, как они ругались. Надо сказать, что Лида в тот момент уже была на пенсии, и у нее возникли какие-то проблемы с позвоночником, во всяком случае, ходила она с палкой.И вот, когда они ругались, Ольга ей и сказала: «Ты посмотри на себя, разве ты похожа на женщину? Ты же как старуха: без палки уже и ходить не можешь. Зачем ты мужу такая?».В итоге муж Лиды все-таки бросил ее, Ольга продала дом, и они уехали из села насовсем. Вот тогда мне и вспомнились слова Лиды, что она сказала моей маме.Но это еще не все. Уже нет в живых ни моих родителей, ни Лиды с Ниной, а вот Ольгу я встретила на кладбище, она приехала убирать могилы мужа и отца. Сначала я ее не узнала, но она сама меня окликнула. Шла она с Иваном, опираясь на две палки! Я просто не могла поверить своим глазам, ведь ей всего 63 года. Мы поговорили, повспоминали прошлое, и, уже идя на автобус, я подумала, как им обоим вернулось все. У Лиды муж не только загулял, но и бросил ее, Ольга же стала ходить так же, как Лида, но уже с двумя палками! Совпадение или все же карма?

Ключевые слова: Карма совпадение наказание

Другие, подобные истории: