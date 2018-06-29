Проснись. Две истории одного голоса

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marisabelka Просмотров: 355 Комментарии: 5 +13 Вчера, 22:49 by

В первой истории "Сон на замок", я уже упоминала о той, что пришла ко мне и помогла в непростой и пугающей ситуации. Эта же история будет местами забавной, ну и без опасностей конечно не обойдется.После первой встречи с загадочной гостьей, которая выручила меня в первой истории, я, как уже говорилось, зажила спокойной жизнью (если такой можно назвать сопливые будни трудного подростка), и я, как мне казалось, уже взрослая девчонка, стала бунтовать и требовать срочного ремонта в своей комнате. Обои с зайчатами и старый нафталиновый шкаф должны были отправиться в далекую страну забвения. И этому я была очень рада. Обои обдирались, старье выкидывалось, а старый шкаф разобрали и осталось только дождаться выходных, чтоб вывезти его составляющие на свалку.Следует уточнить, что эти все доски-дверцы стояли у стены напротив моей кровати (именно той злополучной кровати из первой истории), и ничего, как мне казалось на тот момент, не предвещало беды. Накануне великого вывоза барахла, ночью я, как обычно, крепко спала и, наверное, видела прекрасные сны. Что снилось я уже и не вспомню, ну а вот то, почему я проснулась, мне не забыть. Сквозь сон я вновь услышала знакомый голос. Сначала он был еле слышен, будто она говорила издалека, и по мере того, как я приходила в сознание, голос становился все громче и четче. И когда я уже готова была открыть глаза, я услышала настойчивое: «Вставай» От странности всего происходящего я быстро приняла сидячую позу в кровати, и пока я пыталась хоть что-то понять, услышала грохот. Ну конечно, тут уже можно догадаться, что на мою кровать, на место где еще мгновение назад лежала моя голова, завалились почти все эти дверцы и деревяшки от моего горе-шкафа. Конечно, тогда я думала, что это буквально спасло мне жизнь, но сейчас я понимаю, что вряд ли бы я погибла, но дурочкой или одноглазой я бы точно осталась.А самое интересное, что этот голос не только оградил меня от увечий, так и еще спас от голода.Потому-что буквально через несколько дней проснувшись ночью от такого же настойчивого: «Вставай». При свете уличного фонаря (первый этаж) я увидела за окном очертание руки, которая тянулась к нашему мясному мешку (если помните, раньше, когда не было холодильника или он был переполнен, люди вешали пакеты на ручку форточки, а сам пакет выставляли наружу, тем самым решив вопрос с хранением продуктов в зимнее время). Тут я уже отреагировала более оперативно: подбежав к окну, хлопнула ладошкой и, заорав как резаная, спугнула незадачливых воришек. Последнее, что я видела - это сверкающие пятки этих ребят. Сейчас уже можно сказать, что это не была бы великая потеря, но тогда для нашей небогатой семьи такой мешочек был чуть ли не самым большим богатством. На память об этом случае под нашим окном еще несколько дней лежала лестница, которой пользовались неудачливые похитители мяса.Остается только догадываться, что за голос предостерегает меня от неприятностей. И появится ли он вновь, когда мне понадобится помощь? Или это всего лишь голос моего разума? Ведь я часто замечаю, что иногда, перед каким-либо событием, я начинаю чувствовать его исход. Ведь тогда я еще не умела прислушиваться к своим ощущениям, и может, они давали знать об этом таким экстремальным способом.

Ключевые слова: Голос предчувствия помощь история из жизни авторская история

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