Не лезьте туда, куда вас не звали!

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 566 Комментарии: 11 +11 Вчера, 21:57 by

То, что я могу как-то помочь человеку выздороветь, я поняла, когда у меня родилась первая дочка. Она очень часто болела. В основном это были лакунарные ангины с температурой под 40 и бронхиты - последствия пневмонии после реанимации. В те дни, а в основном ночи, я всеми правдами и неправдами вопреки супругу старалась лечь вместе с ней на кровать, чтобы согревать её своим теплом.Когда я прижимала её к себе, она затихала, переставала кашлять, если это был бронхит, или очень сильно пропотевала, если это была ангина и к утру уже чувствовала себя намного лучше. Я старалась как можно дольше находиться с ней в тесном контакте. Со временем я заметила, что у меня это получается и на расстоянии. Правда, я после этого сама заболевала, но это ерунда, по сравнению с тем, когда болеет твой ребенок.Шло время, я развелась, вышла второй раз замуж, родила вторую дочь. После развода я получила общежитие от предприятия, где я работала, и мы там жили всей семьей. Общежитие квартирного типа: две комнаты, туалет, ванная комната и кухня в коридорчике.Я продолжала развивать свой дар. Жизнь свела меня с Учителем, он многое мне открыл, объяснил, многому научил. И он постоянно твердил, что пробовать лечить можно всё, кроме онкологии. Несколько раз говорил, чтобы мы не лезли туда!У моей подруги (единственной по сей день в жизни) заболела сестра. У нее была онкология. Я же возомнила себя непревзойденным лекарем. «А вдруг я первая, у кого это получится!». Надо же попробовать, а то без пробы как я узнаю, что я могу, а что не могу? Я решила помочь ей на расстоянии. В придачу ко всему, я это решила сделать ночью. (Вот идиотка!).Ночью, когда все уснули, я решила начать сеанс, сделала все, как положено (таким методом можно пользоваться, даже лежа в постели), и тут вдруг я отчетливо, в полной тишине услышала, как поворачивается ручка на двери в комнату. Я посмотрела на дверь (у нас под окном горели фонари, поэтому все более-мене ночью видно), в дверь никто не входил, ручка не шевелилась. Я решила встать и проверить, как спят девчонки. Зашла к ним, да, они спали, спала и наша собака. Я подумала, что мне показалось. Легла и опять приступила к сеансу. Вдруг ручка на двери резко дернулась. Вот теперь мне уже начало становиться страшно. Я тихонько поднялась, опять зашла к девчонкам – там ничего не изменилось. Все спали.К третьему подходу проведения сеанса на расстоянии я уже подходила с опаской. Только я начала сосредотачиваться, как дверь реально дернуло, как при хорошем сквозняке. Больше проверять дочек, да и заниматься лечением мне не захотелось. Я накрылась с головой одеялом и постаралась внушить себе, что это все галлюцинации человека, когда он находится в пограничной зоне между сном и бодрствованием.О том, что я влезла туда, куда не следовало до меня дошло только через время. Хронологию происходящего я уже не вспомню, прошло семь лет, опишу то, что вообще начало происходить в доме.В одну из ночей мы с супругом вдруг резко проснулись от того, что в комнате включился свет. Думая, что это дети, мы глубоко ошибались. Дети спали у себя в комнате. Свет горел. Мне хотелось все списать на непорядок с проводкой.В кухне начал периодически слышаться звук льющейся воды из крана. Было ощущение, что кран приоткрыт совсем чуть-чуть. Мы выходили проверить – нет, всё выключено.Иногда, когда я стирала бельё в ванне, вдруг мне на голову капала капля воды. Когда это случилось в первый раз, я подумала, что опять соседи сверху затопили. Подняв голову, я увидела абсолютно сухой потолок, проведя рукой по волосам, я поняла, что они абсолютно сухие. Такие невидимые капли капали на всех членов семь с периодичность. Иногда из кухни доносился звон, как - будто кто-то бросил чайную ложку в мойку. Конечно же, при проверке там ничего и никого не было.Муж перед сном любил снимать и класть не в таз для стирки, а под диван свои носки, он их бросал этакими «хомячками». Утром носки относились в стирку. Это был ритуал, я с этим перестала бороться. Как – то утром он встал, сходил, умылся, подошел к дивану и говорит: «А где мой носок? Только что было два.» Решив, что это наш пес успел пробраться и украсть вкусно пахнущую тряпочку, мы пошли пить чай. После чаепития, зайдя в комнату, муж остолбенел: «Иди, посмотри!» Около дивана лежало два носка! Они были сложены ровно, как два бумеранга друг на друге. После этого периодически мы стали находить вещи не там, где мы их оставляли. Они периодически исчезали и появлялись там, куда мы их не могли положить.Дальше – больше. Как то ночью я проснулась от того, что кто-то явно прыгнул мне на ноги. И это был не наш такса Рэт. Так как он достаточно упитанный пес, хотя и такса (его часто путают с беременной самочкой), и когда он прыгает на тебя, то это звучит, как: «Эух!», и на тебя опускается 10 килограммовая туша.Тот, кто на меня прыгнул, был легким, почти невесомым. Прыжок был очень мягким, по ощущениям, как у пантеры (видела в зоопарке, когда она, как капля плавно стекала из одного угла клетки в другой). ЭТО прыгнуло мне на ноги и переступило с одной своей конечности на другую. Я лежала, боясь вдохнуть и открыть глаза. От мысли о том, что если я открою глаза и увижу ЭТО, я буду орать, как резаная, напугаю своих девчонок. Отлежав так в ступоре несколько минут, и чувствуя только легкую тяжесть на ногах, я приоткрыла глаза. На ногах никого не было. «Показалось!» Приказала я себе. Но утром об этом рассказала мужу. Он молча посмотрел на меня, не сказал ничего. Но по глазам (после носков) была видна настороженность. Через некоторое время я попала в больницу. Когда муж пришел меня проведать, он мне сказал: «Я сегодня тоже проснулся от того, что ОНО на меня ночью прыгнуло, но я тоже никого не увидел».Однажды ночью я просыпаюсь от того, что меня кто-то ритмично дергает за палец на руке, которую я свешиваю с дивана, когда сплю. Я втянула руку по одеяло, накрылась одеялом с головой, еще сильнее зажмурила глаза и попыталась заснуть.В комнате дочек на стенке шкафа, которая была перпендикулярна двери в комнате, висело зеркало. Как–то заходя к ним, я с ужасом вижу, что судя по отражению в зеркале, я уже вошла в комнату, хотя я только подходила к двери. Это меня порядком напугало. Я стала бояться смотреть в зеркала.Иногда громко стучали в дверь. Я подбегала к дверям, открывала их, но там никого не было. Иногда звонили в дверь. По-прежнему за ней никого не было. Это можно было-бы списать на шалости соседских детей, но однажды я оказалась в тот момент, когда раздался звонок прямо у двери. Я её быстро открыла – там никого не было.Во время утреннего чаепития однажды прямо на глазах у нас лопнула чашка с чаем. Чай уже был чуть остывшим, стоял на столе. И вдруг раздается громкий щелчок, и стеклянная чашка, у которой виден рубчик вдоль ручки и напротив (она как-бы из двух половинок) разламывается на две ровные части, причем не по этим рубчикам, а в другом месте. Снова вовремя чаепития, когда кружки стояли на столе, примерно в 2 см. от края стола, мы с мужем беседуя, краем глаза замечаем, что кружка наклоняется и падает на пол. Он В испуге несколько раз повторил: «Я её не трогал, ты мне веришь? Я её не трогал!». Я же видела, что ни он, ни я не могли физически эту кружку столкнуть.Потом, когда я была дома одна, я вдруг услышала, как меня грубым мужским голосом позвали по имени. Дома не было никого. Звать по имени стали все чаще и чаще. Голос был хриплый, злой. Меня не покидало ощущение, что в доме есть еще кто-то, причем совсем не доброжелательный. Иногда в полудреме я подскакивала от дикого грохота, как будто кто-то стучит в стену со всей дури кулаком.На работе мне посоветовали сходить в церковь за свечкой и нарисовать кресты на всех дверях и зеркалах. Как раз было крещение, я сходила в церковь, сделала все, как советовали. В доме вроде все поутихло.Это случилось зимой. Старшая дочь была на сессии, поэтому спала утром долго. Мы с мужем были на работе, младшая была в школе. Где-то в 8.30 звонит у меня телефон. Вижу - дочь. Ещё подумала: «Чего не спится?» Отвечаю, а на том конце истерика, плачь, крики : «Мама, я боюсь быть дома!» И это человек, которому на тот момент было около 20 лет. Сквозь слезы, истерику я наконец поняла, что произошло. Когда мы ушли, как нам казалось тихонько, дочь проснулась и решила перебраться в нашу комнату на диван – он был шире её односпальной кровати, и на нем можно было спать в позе «звезды». Она уже начала проваливаться в сон, как вдруг подхватилась от дикого грохота, как - будто обрушились стены и хриплый мужской голос произнес: «Таких как она надо убивать». Дочь подскочила, на улице сумерки, дома никого, от страха у неё началась истерика. Как она говорила, было ощущение присутствия кого-то. Я её успокаивала по телефону минут 40.После этого я пошла к своему Учителю и рассказала о том, что я наделала. Выслушав, он мне объяснил, что я должна сделать по приходу домой. Вечером дома я все сделала, как он сказал. Ночью я проснулась от ощущения, как будто в доме появился кто-то огромный, кто заполнил собой все пространство, и от этого стало вдруг спокойно, и я заснула.Утром дочка поинтересовалась у меня, слышала ли я ночь что-то. Потому что она ночью проснулась от ощущения появления чего-то огромного и от этого началась какая-то движуха по углам, а потом подул сквозняк, и она услышала звук хлопающей со злостью двери, как будто кто-то хороший выгнал кого-то плохого из дома.С тех пор у нас дома воцарилась тишина.Сестра подруги умерла через полгода. Её место сразу же заняла её же двоюродная сестра. Ведь вдовец был завидный жених - они жили в столице, в двухкомнатной квартире, детей не было. Кто знает, чем была вызвана болезнь сестры моей подруги.Когда я начала описывать все происходящее тогда с нами, я поняла, что было две разные сущности. Одна из них – это домовой, который прыгал на нас, дергал за палец, может это он и включал свет, чтобы предупредить. И только теперь, вспоминая эту историю, я осознаю, что я из больницы в тот период не выходила. Моими любимыми отделениями почти на год стали кардиология, неврология и ко всему прочему меня поставили на наблюдение по поводу подозрения на онкологию.Никогда не лезьте туда, куда Вас не звали!

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