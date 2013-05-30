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Истории из жизни

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Реальная история, которая произошла в пору моего студенчества. Была у меня подруга по институту, на год старше меня. Дружили мы хорошо, друг друга поддерживали. В общем, классическая студенческая дружба, которая иногда остается на многие годы. Шло время, в конце третьего курса Юля, так звали мою подругу, объявила мне, что встретила «Любовь всей жизни». Собирается замуж и уже ждет ребенка. Ее избранником стал парень старше ее лет на 5, как сейчас принято говорить «тусовщик». Институт бросил, толком нигде не работал, но родители были достаточно обеспечены. Началось лето… Юля с головой ушла в свой роман, уехала отдыхать с Эдиком на море, мы практически не виделись. В ту пору не было мобильных телефонов, встретились мы только в сентябре. Я заметила резкую перемену Юли. Не было блеска в глазах, она старалась не контактировать со старыми друзьями. Уже под свитером вырисовывался округлившийся живот. Я пыталась расшевелить подругу, но она смотрела совершенно пустым взглядом. Потом стала пропускать занятия, общались мы все реже.
Был конец сентября, погода стояла теплая, бабье лето гостило последние деньки. Я шла с занятий домой и тут неожиданно столкнулась с Юлей. Она стояла возле входа в парк. На этот раз она явно хотела пообщаться, схватила меня за рукав и расплакалась. Мы сели на скамейку, и она начала свой рассказ. В общем, Эдик оказался не создан для семьи, жениться он не хочет, а о детях и речи не идет. Он поставил условие – сделать искусственные роды, так как срок уже большой. Предложил, что подсуетится его мама, которая найдет врача. Юля плакала, я старалась ее успокоить. Она все время повторяла:
- Что мне делать? Я не смогу убить ребенка, но я так люблю Эдика, у меня потом будут еще дети, а вот Эдик…
Истерика беременной и обманутой женщины. Я ее успокаивала как могла. Она переставала рыдать и начинала снова. Так мы и сидели на скамейке в одиноком осеннем парке. И тут к нам подошел какой-то старик. Он хмуро посмотрел на Юлю и сказал:
- Чем по мужику рыдать, лучше посмотри, что твой сын сам бегает!
Мы обомлели, чуть дальше от нас бегал мальчик лет 4 и пытался запрыгнуть на карусель. Тут показалась его мама, сняла с качели ребенка, и они ушли. Юля хотела сказать старику, что это не ее ребенок, но он отошел от нас достаточно далеко. Мы обе переглянулись. Вы уже догадываетесь, какое решение приняла моя подруга Юля. Она родила мальчика, родители не осуждали дочь, всячески помогали ей. Доучилась в институте, правда, уже на заочном отделении. Игорю сейчас 21, он учится в университете. Юля вышла замуж за хорошего человека, он заменил ребенку отца, и до взрослого возраста Игорь не подозревал, что это неродной его папа. Про Эдика известно мало, в 2001 году общие знакомые говорили, что он лежал в психбольнице, так как подсел на наркотики. Юля часто гуляла в том парке с коляской, хотела встретить того старика, но никогда его больше не видела.
Иногда высшие силы посылают нам знаки. Спасибо судьбе, что вышло именно так.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:29 by lulutka2104Просмотров: 835Комментарии: 10
+23

Ключевые слова: Подруга выбор ребенок старик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 21:38
+8
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У меня слезы выступили и потекли в уши, энто потому что я на диване лежу с планшетом. Мне очень понравилась ваша история. Тысячу плюсов вам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:54
+4
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Как иногда какая-то вроде мелочь меняет всю жизнь, вот выбрала бы она этого Эдика и трындец. Плюс
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#3 написал: lulutka2104
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Цитата: Tigger power
Как иногда какая-то вроде мелочь меняет всю жизнь, вот выбрала бы она этого Эдика и трындец. Плюс

А этому Эдику только тусоваться хотелось, Юля красавицей была, за глаза ребята Констанцией называли, портретное сходство с актрисой Ириной Алферовой.
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#4 написал: фергю сон
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Вывела для себя одну формулу - если мужчина не хочет детей, значит он не любит женщину.
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Полностью согласна!
Тут и невысшие силы могли бы догадаться что к чему ))
Но история понравилась, плюсанула :)
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
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