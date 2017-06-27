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Истории из жизни

Про другую шахту

Настало мое время написать историю: про шахту, про золото, нелегальных старателей, которые назывались сватАми, и про жизнь в подземелье.

Желание увидеть жизнь вне моей деревни и заработать много денег привело меня в шахту - на 420-ый горизонт (420 метров под землю). Шахта огромная и соединяется с другими шахтами: можно спуститься в одном поселке и вылезти в другом. Сваты спускались и поднимались разными способами: по вентканалам, по ходкам (лестницам) в стволах (лифтовых шахтах) и, за определенную мзду охранникам, по клети (лифт).
Сваты были, которые сами по себе, и такие, которые работали бригадами на "дядю". У каждого "дяди" была своя "крыша", которая защищала его и его бригаду. У этих "крыш" были свои "крыши", в виде очень серьёзных дядек-чиновников. Так что всегда надо было знать, с кем и как общаться, иначе кинут в шахте в твою киндейку (какой-нибудь тупичок, закрытый полиэтиленом, со шконарем, столом, газовой плиткой и местом, где можно посушить вещи, - как вагончик с гастарбайтерами на стройплощадке) колбаску аммонита и поминай, как тебя звали.

Я даже в детстве не верил в бабайку и привидения, но, наслушавшись тамошних баек про сватов, которые ни с того ни сего уходили куда-то в шахте, а потом возвращались через пару дней, но уже с умом шестилетнего ребенка, начинал как-то задумываться, когда ходил один по бесконечным штрекам.
Вроде точно знаешь: мозг придумывает в состоянии стресса всякие образы там, вдалеке, чтобы ты не ходил туда, потому что, по мнению мозга, это может быть опасно. Однако я, бл***, реально видел троих лысых окровавленных мужиков! Реальней некуда!

Не сказал никому, а примерно через месяц узнал, что поблизости, где я их видел, троих братьев придавило кровлей.
Если бы я сначала узнал это, а потом увидел, то я бы точно с ума сошёл. Потом все равно списал это на глюки и успокоился.

В насосной станции, на 420 горизонте, жил один бездомный пацан шестнадцати лет. Пацан невменяемый, а так как насосная круглосуточно откачивала воду из шахты, и там всегда был оператор, то пацан тоже был там всегда. Сваты его подкармливали, а в насосной стояли, лежали и гудели трансформаторы - огромные, из толстой ребристой оболочки. И теплые. Их ещё "зебрами" называли. На этих зебрах он спал и "сражался" со всякими шайтанами и духами.
Операторы рассказывали, что раньше был нормальный мальчик, спустился в шахту и работал у сватов "принеси-подаем", потом через три месяца заглючил и свихнулся окончательно.

При мне было: у соседней бригады мужик упал в "уклонку" (забой, блок выработки под углом примерно 45 градусов). Дело так было: шла бригада по штреку, тащили барахло всякое, остановили перекурить, мужик пошёл поссать за угол. Возвращается и говорит: "Там девочка какая-то". Ну, посмеялись с него, сказали ему, что у него крыша едет. Он обиделся, сказал, что щас приведет её, ушёл и не вернулся. Начали искать и звать, а его нет.
На второй день нашли, висел на подпорке - горизонтом ниже и, видать, сломал позвоночник, когда упал, потому что сильно вытянутый был - где-то 2.5 метра длиной.

Ещё мужики из другой бригады рассказывали: выдали они мешки с жилой и решили отдохнуть. В киндейке оставили одного человека - для охраны имущества. Возвращаются, а охранника нет. Ну, подождали его некоторое время, потом искать пошли. Нашли в метрах двухсот от киндейки: лежал он голый на камнях, полуживой, а недалеко одежду нашли.
Притащили домой, дали воды, водки, и он начал рассказывать: "Вы ушли, я спать лег. Проснулся - в киндейке светло, стоит баба в белом. Ну, я малость ох***, а баба зовёт, мол, пошли со мной. Ну, я вышел и пошёл за ней. Весь штрек был освещённый, я шёл, а баба начала раздеваться, ну и я тоже. Потом споткнулся обо что-то, упал и больше ничего не помню".

Ещё вспомнил, со мной было: в одном тупике я перфоратором долбил то, что после взрыва не оторвалось. Напарник ушёл в киндейку, я тоже уже собирался идти, но сел перекурить на куртку, подстеленную под жопу.
Тишина. Вдруг меня кто-то окликнул по имени. Я: "Чё?", а в ответ тишина. Вышел в штрек: ни справа, ни слева - никого. Штрек длинный - любой малейший шорох слыхать будет за 100 метров. Ну, подумал - показалось.
Вернулся и увидел на куртке огроменный, величиной с кабину КамАЗа, камень, который отвалился от кровли.

Автор - Topinambur22.
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Вчера, 22:50 by LynxПросмотров: 243Комментарии: 5
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Ключевые слова: Искатели нелегалы золото добыча шахта смерти

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:57
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Оч интересные истории! Чувствую себя шахтёром!
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#2 написал: Anais
Вчера, 23:17
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Много шахтерских баек слышала. Очень интересные дела там у них творятся.
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#3 написал: Сделано_в_СССР
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#4 написал: Ольга 1981
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Ух, какие интересные и страшные истории! Спасибо, что поделились!
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